Μητέρα καταγγέλλει σχολείο που δημιούργησε με AI φωτογραφία της 6χρονης κόρης της ως 25χρονης 

Snapshot Ένα σχολείο χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσει εικόνα που δείχνει πώς θα μοιάζει ένα 6χρονο κορίτσι στα 25 του χρόνια, προκαλώντας αντιδράσεις από τη μητέρα του παιδιού.

Η μητέρα εξέφρασε ανησυχίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη μη ενημέρωση ή συγκατάθεση των γονέων για τη χρήση της φωτογραφίας της κόρης της.

Εκφράστηκε προβληματισμός ότι η χρήση AI απομακρύνει τα παιδιά από τη δική τους φαντασία και δημιουργικότητα, υποστηρίζοντας ότι τα παιδιά έχουν ήδη την ικανότητα να ονειρεύονται το μέλλον.

Η μητέρα ζήτησε διευκρινίσεις από τη σχολική διοίκηση και υπογράμμισε την ανάγκη για σαφείς κανόνες και διαφάνεια στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες και διχασμένες αντιδράσεις στους γονείς, με κάποιους να ανησυχούν για την ιδιωτικότητα και άλλους να θεωρούν την αντίδραση υπερβολική. Snapshot powered by AI

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση ενός σχολείου να χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη (AI) για να δημιουργήσει μια φωτογραφία που δείχνει πώς θα μπορούσε να μοιάζει ένα 6χρονο κορίτσι όταν γίνει 25 ετών. Η μητέρα του παιδιού, Νίκι Άντερσον, εξέφρασε δημόσια τις ανησυχίες της για την προστασία της εικόνας της κόρης της, αλλά και για το κατά πόσο οι γονείς είχαν ενημερωθεί και συναινέσει στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Η Άντερσον, 32 ετών και μητέρα δύο παιδιών, δήλωσε στο περιοδικό PEOPLE ότι η κόρη της, Χάρπερ, επέστρεψε από το δημοτικό σχολείο την προηγούμενη εβδομάδα με μια εικόνα που είχε δημιουργηθεί μέσω AI και απεικόνιζε την πιθανή εμφάνισή της σε ηλικία 25 ετών. Στη φωτογραφία, το κορίτσι φορούσε στολή νοσηλεύτριας, καθώς αυτό είναι το επάγγελμα που λέει ότι θα ήθελε να ακολουθήσει όταν μεγαλώσει.

Μαζί με τη φωτογραφία, η μικρή είχε φέρει στο σπίτι και μια χειροποίητη κατασκευή από χαρτόνι, με την οποία παρουσίαζε το πώς φανταζόταν το μέλλον της.

«Επιτρέπεται να νιώθω αηδία με αυτό;»

Η μητέρα εξεπλάγη όταν είδε τη φωτογραφία που είχε δημιουργηθεί με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

«Η πρώτη μου αντίδραση ήταν: Επιτρέπεται να νιώθω αηδία με αυτό; Νιώθω αηδία με αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Ανέβασε πράγματι ένας εκπαιδευτικός κάπου τη φωτογραφία της κόρης μου για να δημιουργήσει αυτή την εικόνα, γνωρίζοντας όσα μαθαίνουμε για την τεχνητή νοημοσύνη;».

Όπως παραδέχθηκε, αρχικά δυσκολεύτηκε να πιστέψει αυτό που έβλεπε. Η ίδια ήθελε να συζητήσει περισσότερο με τη Χάρπερ για τη χειροποίητη κατασκευή της, ωστόσο το κορίτσι έδειξε μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη φωτογραφία που είχε δημιουργηθεί με AI.

Η AI φωτογραφία της μαθήτριας

«Μου είπε ότι της άρεσε πολύ η εικόνα, επειδή είχε ίσια και κυματιστά μαλλιά, όπως πάντα ήθελε. Είπε επίσης ότι ελπίζει να είναι τόσο όμορφη όταν μεγαλώσει», περιέγραψε η Άντερσον.

Η μικρή, ωστόσο, αναγνώρισε ότι η εικόνα ήταν απλώς μια πρόβλεψη και ότι ενδεχομένως να μη μοιάζει έτσι στο μέλλον. «Ελπίζω να μοιάζω έτσι», είπε, σύμφωνα με τη μητέρα της.

Ανησυχίες για τα προσωπικά δεδομένα και τη δημιουργικότητα των παιδιών

Η Άντερσον, η οποία ζει στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ, αντέδρασε άμεσα στην άσκηση του σχολείου και δημοσίευσε τις σκέψεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε μια ανάρτηση που έγινε viral.

Πέρα από τα ζητήματα ιδιωτικότητας, εξέφρασε την ανησυχία της ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα απομακρύνει τα παιδιά από τη δική τους φαντασία και δημιουργικότητα.

«Νομίζω ότι οι προτεραιότητές μας δεν είναι ακριβώς οι σωστές», ανέφερε.

«Τα παιδιά έξι ετών είναι ήδη δημιουργικά. Είναι ήδη καινοτόμα. Έχουν ήδη την ικανότητα να φαντάζονται μέλλοντα που οι ενήλικες δεν θα μπορούσαν καν να προβλέψουν. Γιατί να αναθέτουμε αυτή τη διαδικασία σε μια μηχανή;», διερωτήθηκε.

Όπως πρόσθεσε, η κόρη της βρίσκεται σε μια ηλικία κατά την οποία ο κόσμος είναι ακόμη γεμάτος δυνατότητες. «Η Χάρπερ είναι έξι ετών και βρίσκεται σε εκείνη την υπέροχη ηλικία όπου ο κόσμος είναι ακόμη γεμάτος πιθανότητες. Δεν χρειάζεται έναν υπολογιστή για να της πει τι θα μπορούσε να γίνει», τόνισε.

https://www.instagram.com/p/DemSJM0EZnC/

«Είχαν δώσει οι γονείς τη συγκατάθεσή τους;»

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που θέτει η μητέρα αφορά το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της εικόνας και την τύχη της φωτογραφίας του παιδιού μετά την επεξεργασία της.

Η Άντερσον αναρωτιέται αν το σχολείο χρησιμοποίησε κάποια εξωτερική πλατφόρμα, πού ενδέχεται να αποθηκεύτηκαν τα δεδομένα και αν οι γονείς είχαν ενημερωθεί για τη διαδικασία.

«Νομίζω ότι η αρχική ανησυχία αφορούσε τελικά τις επιπτώσεις στην ιδιωτικότητα. Ποιο λογισμικό χρησιμοποιήθηκε; Ήταν κάποια εξωτερική πλατφόρμα; Τι συμβαίνει με αυτές τις φωτογραφίες μετά; Έδωσε κανείς από εμάς πραγματικά τη συγκατάθεσή του;», ανέφερε.

Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για ερωτήματα στα οποία κάθε γονέας δικαιούται να λάβει απαντήσεις.

«Τα παιδιά δεν μπορούν να δώσουν ουσιαστική συγκατάθεση για μια τέτοιου είδους χρήση. Πιστεύω ότι τα παιδιά μας αξίζουν προστασία, όχι μόνο της εικόνας τους, αλλά και του τρόπου με τον οποίο σκέφτονται», πρόσθεσε.

Ζήτησε απαντήσεις από τη διεύθυνση του σχολείου

Η μητέρα απευθύνθηκε άμεσα στη διοίκηση του σχολείου, ζητώντας διευκρινίσεις σχετικά με την εργασία και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε η τεχνητή νοημοσύνη.

Παρά τις ανησυχίες της, ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να στραφεί εναντίον των εκπαιδευτικών, αλλά να συμβάλει σε μια ουσιαστική συζήτηση για τη χρήση της νέας τεχνολογίας στα σχολεία.

«Θέλω να πιστεύω ότι οι άνθρωποι που είναι τόσο αφοσιωμένοι στο μέλλον και την ανάπτυξη των παιδιών μας θέλουν πραγματικά το καλύτερο γι' αυτά. Ελπίζω να μπορέσουμε όλοι να μάθουμε και να προσαρμοστούμε. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που εκτιμώ περισσότερο στους εκπαιδευτικούς», δήλωσε.

Η Άντερσον ανέφερε ότι εξακολουθεί να περιμένει απαντήσεις από τον διευθυντή του σχολείου και μέλη του σχολικού συμβουλίου. Ελπίζει, ωστόσο, ότι η υπόθεση θα οδηγήσει στη διαμόρφωση ουσιαστικών δικλίδων ασφαλείας για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση.

«Θέλω να γίνει ένα ουσιαστικό βήμα προς τα εμπρός, ώστε να αποτραπεί κάτι αντίστοιχο στο μέλλον. Δεν θέλω αυτή η ιστορία να μετατραπεί σε επίθεση εναντίον των εκπαιδευτικών», εξήγησε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι δάσκαλοι καλούνται ήδη να ανταποκριθούν σε εξαιρετικά απαιτητικές υποχρεώσεις, συχνά με περιορισμένους πόρους. Κατά την άποψή της, η ευθύνη για τη διαχείριση ενός εντελώς νέου τεχνολογικού περιβάλλοντος δεν θα πρέπει να επιβαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους.

Η ανάρτηση που δίχασε τους γονείς

Από τη στιγμή που μοιράστηκε την εμπειρία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Άντερσον διαπίστωσε ότι οι αντιδράσεις ήταν έντονες και διχασμένες.

«Η ανταπόκριση ήταν πολύ μεγαλύτερη από ό,τι περίμενα. Οι άνθρωποι είχαν πολύ ισχυρές απόψεις. Ορισμένοι γονείς τρομοκρατήθηκαν από τις επιπτώσεις στην ιδιωτικότητα, ενώ άλλοι θεώρησαν ότι αντιδρούσα υπερβολικά σε μια αθώα σχολική δραστηριότητα», ανέφερε.

Η ίδια εξήγησε ότι αποφάσισε να δημοσιοποιήσει το περιστατικό επειδή θεωρεί πως και άλλοι γονείς έπρεπε να γνωρίζουν ότι πραγματοποιούνται τέτοιου είδους δραστηριότητες στα σχολεία και να εξετάσουν τις πιθανές συνέπειές τους.

Όπως πρόσθεσε, μέσα από τη συζήτηση που ακολούθησε προέκυψαν και άλλες εύλογες επισημάνσεις από γονείς.

Η Άντερσον αναγνώρισε, τέλος, ότι μπορεί κάποιος αρχικά να θεωρήσει τη φωτογραφία χαριτωμένη και ότι δεν πιστεύει πως όσοι συμμετείχαν στη δραστηριότητα είχαν απαραίτητα πρόθεση να προκαλέσουν οποιαδήποτε βλάβη.

Το ζητούμενο για την ίδια είναι να υπάρξει ενημέρωση, διαφάνεια και σαφείς κανόνες, ώστε η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση να μην παραβλέπει την προστασία των παιδιών και το δικαίωμά τους να ονειρεύονται το μέλλον με τη δική τους φαντασία.

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