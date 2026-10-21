Λιβύη: Ένοπλοι εισέβαλαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο στην Τρίπολη

Snapshot Ένοπλοι μασκοφόροι με στρατιωτικές στολές εισέβαλαν στα κεντρικά γραφεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Τρίπολη.

Η εισβολή έγινε με σκοπό την επιβολή δια της βίας ενός νέου επικεφαλής στην υπηρεσία δημοσιονομικού ελέγχου.

Η Αποστολή Στήριξης του ΟΗΕ στη Λιβύη καταδίκασε τη χρήση βίας και εκφοβισμού για διορισμούς σε θεσμούς.

Η ενέργεια αυτή θεωρείται σοβαρή απειλή για το κράτος δικαίου και την ανεξαρτησία των θεσμών της Λιβύης.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Ένοπλοι μασκοφόροι με στρατιωτικές στολές εισέβαλαν στα κεντρικά γραφεία της υπηρεσίας δημοσιονομικού ελέγχου της Λιβύης σήμερα, σε μια «απαράδεκτη», όπως την χαρακτήρισε ο ΟΗΕ, απόπειρα να εγκαταστήσουν δια της βίας στον οργανισμό έναν ανώτερο υπάλληλο.

Πλάνα από βίντεο που αναρτήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μια ομάδα ανδρών με μπεζ στολές παραλλαγής και κράνη να έχουν εισβάλει μέσα στο κτίριο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Τρίπολη, το οποίο είναι αρμόδιο για τους δημόσιους πόρους.

Δεν είναι σαφές προς το παρόν ποιοι ήταν αυτοί που επιχείρησαν την εισβολή στο κτίριο και το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έχει κάνει κάποια αναφορά.

Η Αποστολή Στήριξη του ΟΗΕ στη Λιβύη (UNSMIL) ανέφερε ότι «βία και εκφοβισμός» χρησιμοποιήθηκαν σε μια προσπάθεια να εγκατασταθεί ένας νέος επικεφαλής στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

«Η χρήση της βίας για την επιβολή διορισμών σε θεσμούς είναι παντελώς απαράδεκτη και αντιπροσωπεύει σοβαρή απειλή για το κράτος δικαίου και την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα των θεσμών της Λιβύης», ανέφερε η UNSMIL.

«Τέτοιες ενέργειες είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές όταν κατευθύνονται σε έναν ανεξάρτητο ελεγκτικό θεσμό στον οποίο έχει ανατεθεί η προστασία της χρήσης των δημόσιων πόρων και η διασφάλιση της λογοδοσίας στη διαχείρισή τους», πρόσθεσε η UNSMIL.