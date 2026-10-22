Σκηνές καταδίωξης στην Ιταλία: Πλανόδιοι πωλητές τρέχουν με σάκους για να ξεφύγουν από αστυνομικούς

Σκηνές καταδίωξης πλανόδιων πωλητών από αστυνομικούς στην Ιταλία κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας σχόλια και συζητήσεις για το παρεμπόριο

Ανθή Κουρεντζή

Σκηνές καταδίωξης στην Ιταλία: Πλανόδιοι πωλητές τρέχουν με σάκους για να ξεφύγουν από αστυνομικούς
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Βίντεο από την Ιταλία δείχνουν πλανόδιους πωλητές να καταδιώκονται από αστυνομικούς λόγω παράνομης πώλησης χωρίς άδειες.
  • Οι πωλητές μεταφέρουν βιαστικά εμπορεύματα σε μεγάλους σάκους κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, προκαλώντας συζητήσεις για την προέλευση των προϊόντων.
  • Το παράνομο υπαίθριο εμπόριο αποτελεί σημαντικό ζήτημα σε δημοφιλείς τουριστικές περιοχές της Ιταλίας, με τις τοπικές αρχές να πραγματοποιούν συχνά ελέγχους.
  • Δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία που να συνδέουν τα εμπορεύματα με κλοπές ή άλλες παράνομες δραστηριότητες πέραν της μη αδειοδοτημένης πώλησης.
  • Το φαινόμενο συνδέεται σε ορισμένες αναρτήσεις με παράτυπη μετανάστευση και προβάλλονται αιτήματα για απομάκρυνση των εμπλεκομένων από τη χώρα.
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Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν τις τελευταίες ώρες βίντεο που καταγράφουν σκηνές καταδίωξης πλανόδιων πωλητών από αστυνομικούς σε πόλεις της Ιταλίας.

Στα πλάνα, όπως περιγράφονται στις αναρτήσεις που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνονται άνδρες να συγκεντρώνουν βιαστικά τα εμπορεύματά τους σε μεγάλους σάκους και να τρέπονται σε φυγή, την ώρα που αστυνομικοί κινούνται προς το μέρος τους.

Οι εικόνες έχουν προκαλέσει πλήθος σχολίων, με αρκετούς χρήστες να εστιάζουν στον τρόπο με τον οποίο οι πλανόδιοι πωλητές επιχειρούν να απομακρυνθούν, μεταφέροντας ογκώδεις τσάντες και σάκους με προϊόντα.

Άλλοι συνδέουν τα στιγμιότυπα με το ζήτημα του παράνομου υπαίθριου εμπορίου, το οποίο απασχολεί τις τοπικές αρχές σε αρκετές τουριστικές περιοχές της Ιταλίας.

Οι σκηνές καταδίωξης που κυκλοφορούν στα social media

Σύμφωνα με τις περιγραφές που συνοδεύουν τα βίντεο, οι άνδρες φέρονται να δραστηριοποιούνται ως πλανόδιοι πωλητές χωρίς τις απαιτούμενες άδειες.

Στα στιγμιότυπα παρουσιάζονται να εγκαταλείπουν βιαστικά τα σημεία όπου βρίσκονταν, παίρνοντας μαζί τους τα εμπορεύματα που μετέφεραν.

Η εικόνα των μεγάλων σάκων έχει γίνει αντικείμενο σχολιασμού στο διαδίκτυο, με ορισμένους χρήστες να αναρωτιούνται ακόμη και για την προέλευση των προϊόντων.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία που να συνδέουν τα συγκεκριμένα εμπορεύματα με κλοπές από καταστήματα ή άλλες παράνομες δραστηριότητες, πέραν των ισχυρισμών περί μη αδειοδοτημένης πώλησης.

Το ζήτημα του παράνομου υπαίθριου εμπορίου στην Ιταλία

Οι εικόνες επαναφέρουν στη δημόσια συζήτηση το θέμα της ανεξέλεγκτης πώλησης προϊόντων σε δημόσιους χώρους, ιδιαίτερα σε τουριστικά σημεία με αυξημένη επισκεψιμότητα.

Σε πολλές ιταλικές πόλεις, οι δημοτικές αστυνομικές αρχές πραγματοποιούν ελέγχους για την τήρηση των κανόνων υπαίθριου εμπορίου και την αντιμετώπιση της πώλησης προϊόντων χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες.

Μάλιστα, στις 13 Οκτωβρίου, ρεπορτάζ του ιταλικού τηλεοπτικού δικτύου TGcom24 κατέγραψε το φαινόμενο στο Μιλάνο, όπου, κοντά στην οδό Corso Buenos Aires, πλανόδιοι πωλητές εμφανίζονταν να μεταφέρουν εμπορεύματα σε μεγάλους σάκους και να παρακολουθούν τις κινήσεις της δημοτικής αστυνομίας πριν τα εκθέσουν προς πώληση.

Σε ορισμένες από τις αναρτήσεις, οι εικόνες συνοδεύονται από σχόλια που συνδέουν το φαινόμενο με την παράτυπη μετανάστευση και ζητούν την απομάκρυνση των εμπλεκομένων από τη χώρα.

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