Νότια Κορέα: Η Μπουκάνγκι, ο διάσημος καρχαρίας επέστρεψε ξανά... στο κανάλι όπου είχε εγκλωβιστεί

Snapshot Ο καρχαρίας Μπουκάνγκι παρέμεινε εγκλωβισμένος σε κανάλι της Νότιας Κορέας για ένα μήνα και επέστρεψε εκεί λίγες ώρες μετά την επιχείρηση απεγκλωβισμού του.

Αρμόδιες αρχές προσπάθησαν πολλές φορές να απεγκλωβίσουν τον καρχαρία χρησιμοποιώντας δίχτυα και πίδακες νερού, χωρίς επιτυχία.

Η θερμοκρασία του καναλιού είναι κοντά στο κατώτερο όριο επιβίωσης του είδους, προκαλώντας ανησυχίες για την υγεία του καρχαρία.

Η εμφάνιση του καρχαρία στο κανάλι συνδέεται με την αύξηση της θερμοκρασίας των θαλασσών, που ωθεί τα ψάρια θερμών υδάτων προς βορρά και ακολουθούνται από υποτροπικούς καρχαρίες.

Το Ινστιτούτο Αλιείας της Νότιας Κορέας κατέγραψε σημαντική αύξηση στον πληθυσμό μεγάλων καρχαριών στα ανοιχτά της ανατολικής ακτής, αποδίδοντας το φαινόμενο στη θέρμανση των θαλασσών και στην αύξηση της τροφής τους. Snapshot powered by AI

Ο καρχαρίας που έγινε viral αφού παρέμεινε εγκλωβισμένος σε ένα κανάλι της Νότιας Κορέας για ένα μήνα, επέστρεψε... κολυμπώντας λίγες ώρες μετά την επιχείρηση απεγκλωβισμού του, προκαλώντας προβληματισμό στις τοπικές αρχές.

Η Μπουκάνγκι, ο θηλυκός καρχαρίας dusky μήκους 3 μέτρων, εντοπίστηκε για πρώτη φορά στο κανάλι στις 18 Σεπτεμβρίου, και έκτοτε οι αρμόδιες αρχές προσπαθούν την απεγκλωβίσουν, φοβούμενοι για την υγεία της.

Την Τετάρτη, διασώστες χρησιμοποίησαν δίχτυα στερεωμένα σε πλωτήρες για να καθοδηγήσουν την Μπουκάνγκι εκτός του καναλιού, αλλά λίγες ώρες ο καρχαρίας βρέθηκε πάλι να κολυμπά στα νερά του καναλιού στο Μπουσάν, αφού βούτηξε κάτω από το δίχτυ που είχε τοποθετηθεί για να το εμποδίσει να επιστρέψει, σύμφωνα με τις αρχές.

«Ο καρχαρίας βρίσκεται τώρα ανάμεσα στο εξωτερικό δίχτυ και ένα εσωτερικό δίχτυ που έχει τοποθετηθεί 30 έως 40 μέτρα... πιο μέσα στο κανάλι», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων εκπρόσωπος του υπουργείου Ωκεανών.

Μία νέα επιχείρηση απεγκλωβισμού ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης. Συγκεκριμένα, το εξωτερικό δίχτυ αφαιρέθηκε για να επιτραπεί στην Μπουκάνγκι να κολυμπήσει προς τα ανοιχτά.

Πριν από την επιχείρηση της Τετάρτης, οι αρμόδιες αρχές είχαν προσπαθήσει δύο ακόμη φορές, ανεπιτυχώς, να οδηγήσουν την Μπουκάνγκι πίσω στη θάλασσα, χρησιμοποιώντας πρώτα πίδακες νερού και στη συνέχεια δίχτυα.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο καρχαρίας έγινε τεράστια ατραξιόν για το κοινό, προσελκύοντας πάνω από 1,6 εκατομμύρια ανθρώπους στο κανάλι για να τον δουν, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Νότιας Κορέας, Λι Τζέ Μιουνγκ, ο οποίος επισκέφτηκε την περιοχή τον Οκτώβριο.

Ανησυχία για την υγεία του καρχαρία

Ωστόσο, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν εκφράσει ανησυχίες για την υγεία του καρχαρία.

Η θερμοκρασία του καναλιού, που τώρα είναι 21 °C, βρίσκεται κοντά στο κατώτερο όριο της θερμοκρασίας που επιβιώνει το συγκεκριμένο είδος καρχαρία.

Ο Τσόι Γιουν, ειδικός σε θέματα καρχαριών στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Κουνσάν, δήλωσε στην εφημερίδα Hankyoreh ότι ο καρχαρίας ενδέχεται να πεθάνει εντός δύο εβδομάδων, λόγω πείνας, ψυχρότερων υδάτων και εκδορών στο ρύγχος και στο πτερύγιό του.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις συσχετίζουν την εμφάνιση του καρχαρία στο κανάλι με την αύξηση της θερμοκρασίας των θαλασσών, η οποία ωθεί τα ψάρια των θερμών υδάτων προς τον βορρά, με αποτέλεσμα οι υποτροπικοί καρχαρίες να τα ακολουθούν.

Το Ινστιτούτο Αλιείας της Νότιας Κορέας κατέγραψε 46 μεγάλους καρχαρίες στα ανοιχτά της ανατολικής ακτής της χώρας κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, δηλαδή σχεδόν τέσσερις φορές περισσότερους από ό,τι ένα χρόνο νωρίτερα, γεγονός που αποδίδεται στη θέρμανση των θαλασσών και στην αύξηση του πληθυσμού των ψαριών που αποτελούν τροφή για τους καρχαρίες.