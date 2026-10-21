Νότια Κορέα: Τρίτη προσπάθεια να απεγκλωβιστεί ο δημοφιλής καρχαρίας από το κανάλι του λιμανιού

Ο καρχαρίας έχει παγιδευτεί από τον περασμένο μήνα και εκφράζονται φόβοι για την επιβίωσή του

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Νότια Κορέα: Τρίτη προσπάθεια να απεγκλωβιστεί ο δημοφιλής καρχαρίας από το κανάλι του λιμανιού
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  • Ένας καρχαρίας έχει παγιδευτεί από τον περασμένο μήνα σε κανάλι λιμανιού της Μπουσάν στη Νότια Κορέα.
  • Οι αρχές πραγματοποίησαν τρεις προσπάθειες για να τον απεγκλωβίσουν και να τον οδηγήσουν πίσω στη θάλασσα.
  • Στην τρίτη προσπάθεια φέρεται να απεγκλωβίστηκε, αλλά δεν είναι σαφές αν επέστρεψε στον ωκεανό.
  • Υπήρξαν ανησυχίες για την υγεία του καρχαρία λόγω μη φυσιολογικής συμπεριφοράς και έλλειψης τροφής.
  • Η επιχείρηση απεγκλωβισμού μεταδόθηκε ζωντανά και προσέλκυσε πλήθος θεατών.
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Ένας καρχαρίας, ο οποίος έχει στρέψει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας στη Νότια Κορέα, καθώς έχει παγιδευτεί από τον περασμένο μήνα σε ένα κανάλι του λιμανιού της Μπουσάν, φέρεται να κατάφερε να απεγκλωβιστεί, στην τρίτη προσπάθεια των αρχών, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές αν βγήκε στον ωκεανό.

Ο θηλυκός καρχαρίας, μήκους τριών μέτρων -- με το παρατσούκλι "Bukhangi" από τους θαυμαστές του -- προσέλκυσε πλήθος κόσμου στη διάρκεια αυτής της περιόδους που ήθελαν να δουν από κοντά τον θηρευτή, ωστόσο ακτιβιστές ανησυχούσαν για την επιβίωσή του, καθώς πέφτουν λόγω χειμώνα, οι θερμοκρασίες και τα νερά κρυώνουν.

«Ο καρχαρίας έφυγε από την πλωτή οδό», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του υπουργείου Ωκεανών την Τετάρτης, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι αρχές της Νότιας Κορέας προσπάθησαν δύο φορές ανεπιτυχώς να οδηγήσουν τον Bukhangi πίσω στη θάλασσα, χρησιμοποιώντας πίδακες νερού και στη συνέχεια δίχτυα, πριν ξεκινήσουν μια τρίτη προσπάθεια το πρωί της Τετάρτης.

Η επιχείρηση μεταδόθηκε ζωντανά καθώς περίεργοι θεατές συγκεντρώθηκαν κατά μήκος του καναλιού για να ρίξουν μια ματιά στον καρχαρία.

Οι αρχές του Μπουσάν τοποθέτησαν δίχτυα σε πλωτές εξέδρες που μετακινήθηκαν σταδιακά καθώς ο καρχαρίας κατευθυνόταν προς την ανοιχτή θάλασσα.

Τα δίχτυα είχαν σκοπό να εμποδίσουν την επιστροφή του στην πλωτή οδό.

Ένας αξιωματούχος του υπουργείου Ωκεανών είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι ειδικοί είχαν εκφράσει ανησυχίες για την υγεία του καρχαρία επειδή «δεν τον είχαν δει να τρώει και φαινόταν να δυσκολεύεται να διατηρήσει την ισορροπία του ενώ κολυμπούσε».

«Αυτά δεν ήταν φυσιολογικά σημάδια και οι ειδικοί πίστευαν ότι η κατάστασή του φαινόταν να επιδεινώνεται», είπε ο αξιωματούχος.

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