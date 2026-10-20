Νότια Αφρική: Καρχαρίας κατακρεούργησε 65χρονη ενώ κολυμπούσε με παρέα σε δημοφιλή παραλία

Snapshot Μία χρονη γυναίκα δέχθηκε θανατηφόρα επίθεση από καρχαρία ενώ κολυμπούσε σε δημοφιλή παραλία στην περιοχή KuGompo της Νότιας Αφρικής.

Η γυναίκα υπέστη σοβαρά δαγκώματα στον μηρό και στο μπράτσο και κηρύχθηκε νεκρή στην παραλία.

Οι τοπικές αρχές έχουν αποκλείσει τις παραλίες κοντά στο σημείο της επίθεσης για προληπτικούς λόγους.

Η Νότια Αφρική έχει ιστορικό θανατηφόρων επιθέσεων καρχαριών κατά μήκος της ακτογραμμής της.

Οι έρευνες επισημαίνουν ότι παράγοντες όπως η αύξηση των παράκτιων πληθυσμών και οι περιβαλλοντικές αλλαγές επηρεάζουν τις συναντήσεις ανθρώπων με καρχαρίες. Snapshot powered by AI

Θανατηφόρα επίθεση από καρχαρία δέχθηκε μία γυναίκα σε δημοφιλή παραλία στη νοτιοανατολική ακτή της Νότιας Αφρικής.

Η γυναίκα κολυμπούσε με μια παρέα γύρω στις 8 το πρωί, τοπική ώρα, την παραλία Orient στην πόλη KuGompo

«Όλοι συνειδητοποιήσαμε ότι την είχε δαγκώσει καρχαρίας και ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση», είπε ο μάρτυρας , στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα SABC.

«Τα δαγκώματα ήταν πολύ σοβαρά, αλλά υπήρχαν μόνο δύο, ένα στον μηρό της και ένα στο μπράτσο της».

Η γυναίκα μεταφέρθηκε πίσω στην ακτή, όπου κηρύχθηκε νεκρή στην παραλία.

Μια ομάδα της τοπικής κοινότητας είπε ότι άλλοι κολυμβητές εντόπισαν την ουρά και το πτερύγιο ενός καρχαρία.

Έκτοτε, οι τοπικές αρχές έχουν αποκλείσει τις κοντινές παραλίες μέχρι νεωτέρας για να αποτρέψουν περισσότερη αιματοχυσία.

Οι θανατηφόρες επιθέσεις καρχαριών είναι ασυνήθιστες σε όλο τον κόσμο, αλλά η Νότια Αφρική έχει ιστορικό θανατηφόρων συναντήσεων κατά μήκος της μεγάλης ακτογραμμής της.

Υπήρξαν 65 απρόκλητα δαγκώματα καρχαρία παγκοσμίως το 2025, από 47 το προηγούμενο έτος, συμπεριλαμβανομένων εννέα θανάτων εκ των οποίων ο ένας ήταν στη Νότια Αφρική, σύμφωνα με το Διεθνές Αρχείο Επίθεσης Καρχαρία του Πανεπιστημίου της Φλόριντα.

Η επίθεση στη Νότια Αφρική έρχεται ένα μήνα αφότου ένας μεγάλος λευκός καρχαρίας σκότωσε έναν κολυμβητή στο Σορέντο, στα βόρεια του Περθ.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μια σπάνια εντολή εξόντωσης, η οποία ανακλήθηκε λίγο αργότερα.

Οι ερευνητές λένε ότι οι συναντήσεις με καρχαρίες μπορούν να επηρεαστούν από διάφορους παράγοντες, όπως η αύξηση των παράκτιων πληθυσμών, η αυξημένη χρήση των θαλάσσιων υδάτων, οι περιβαλλοντικές αλλαγές και οι αλλαγές στην κατανομή των καρχαριών και της λείας τους.

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