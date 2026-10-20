Θρίλερ ανοιχτά της Καλιφόρνια: 11 αγνοούμενοι από ανατροπή σκάφους - Φόβοι ότι τους έφαγαν καρχαρίες

Snapshot Ένα σκάφος με 27 Μεξικανούς μετανάστες ανετράπη ανοιχτά της Καλιφόρνια την Παρασκευή, με 16 να διασώζονται και 11 να αγνοούνται.

Οι διασωθέντες φέρουν τραύματα που πιθανώς προκλήθηκαν από δαγκώματα καρχαρία, ενώ δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για θανάτους από καρχαρίες.

Η Ακτοφυλακή διέκοψε την επιχείρηση έρευνας για τους 11 αγνοούμενους μετά τον εντοπισμό συντριμμιών και τη διάσωση των 16 επιζώντων.

Το περιστατικό συνέβη μετά από σειρά επιχειρήσεων λαθρεμπορίου και αναχαιτίσεων παράνομων μεταναστών στα ανοικτά των ακτών της Νότιας Καλιφόρνια.

Οι εκπομπές κινδύνου από το σκάφος λήφθηκαν περίπου στις 1 π.μ. της Παρασκευής, ενεργοποιώντας την άμεση κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχε η προσπάθεια 27 Μεξικανών σε αυτό που πιθανολογείται ως απόπειρα παράνομης μετανάστευσης, να φτάσουν στις ΗΠΑ, όταν το σκάφος τους ανετράπη ανοιχτά της Καλιφόρνια, την Παρασκευή.

Δεκαέξι άτομα διασώθηκαν από τη θάλασσα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία του Σαν Ντιέγκο για ιατρική εξέταση και περίθαλψη. Ωστόσο, τα υπόλοιπα 11 άτομα δεν έχουν εντοπιστεί και οι αρχές έχουν πλέον διακόψει την εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας.

Οι αρχές φοβούνται ότι οι 11 αγνοούμενοι ενδέχεται να κατασπαράχθηκαν από καρχαρίες, καθώς οι διασωθέντες του ναυαγίου έφεραν τραύματα που συνάδουν με δαγκώματα από τα αρπακτικά των θαλασσών.

Gruesome shark attack details emerge after failed migrant smuggling attempt in California Coast https://t.co/6hlmVwhEVF https://t.co/77Aj02wYX7 — New York Post (@nypost) October 20, 2026

Ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι καρχαρίες σκότωσαν ή καταβρόχθισαν κάποιον από τους αγνοούμενους.

Η Ακτοφυλακή ανέφερε ότι η έρευνα ξεκίνησε αφού οι αξιωματικοί βάρδιας στον Τομέα της Ακτοφυλακής του Σαν Ντιέγκο έλαβαν πολλαπλές εκπομπές κινδύνου περίπου στις 1 π.μ. της Παρασκευής.

Στη συνέχεια, τα συνεργεία διάσωσης εντόπισαν συντρίμμια του σκάφους να επιπλέουν στο νερό, ενώ ένα πλήρωμα αεροσκάφους από την Αεροπορική Βάση της Ακτοφυλακής στη Βεντούρα κατάφερε να μεταφέρει 16 επιζώντες σε ασφαλές μέρος.

Το περιστατικό της Παρασκευής ήρθε μετά από μια σειρά επιχειρήσεων λαθρεμπορίου στα ανοικτά των ακτών της Νότιας Καλιφόρνια.

Ομοσπονδιακοί πράκτορες αναχαίτισαν ένα σκάφος που μετέφερε 14 ύποπτους παράνομους μετανάστες από το Μεξικό στα ανοικτά των ακτών του λιμανιού του Νιούπορτ στις 3 Οκτωβρίου.

Ένα σκάφος που μετέφερε 21 παράνομους μετανάστες συνελήφθη επίσης αφού προσπάθησε να εισέλθει στη Νότια Καλιφόρνια στις αρχές Αυγούστου.