Ο Μπομπ Σφουγγαράκης προκάλεσε «πόλεμο» Τούρκων και Κινέζων στο Χ

Πώς ένα αστείο meme προκάλεσε τον «1ο Πόλεμο του Twitter», με χιλιάδες κινεζικούς λογαριασμούς να αποθεώνουν την ελληνική ιστορία και να αποδομούν ανηλέως το τουρκικό DNA.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ο Μπομπ Σφουγγαράκης προκάλεσε «πόλεμο» Τούρκων και Κινέζων στο Χ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένα αστείο meme με τον Μπομπ Σφουγγαράκη προκάλεσε μια διαδικτυακή αντιπαράθεση μεταξύ Κινέζων και Τούρκων χρηστών στο X, γνωστή ως «Πρώτος Πόλεμος του Twitter».
  • Η αντιπαράθεση περιλάμβανε ιστορικές και γενετικές διαμάχες, με Κινέζους να αμφισβητούν τη συνέχεια των σύγχρονων Τούρκων από τους αρχαίους νομάδες.
  • Κινέζοι χρήστες υποστήριξαν ότι οι σύγχρονοι Τούρκοι είναι κυρίως εκτουρκισμένοι ντόπιοι Ανατόλιοι, Βυζαντινοί Έλληνες και Καυκάσιοι.
  • Δημιουργήθηκε μια απρόσμενη διαδικτυακή συμμαχία μεταξύ Κινέζων και Ελλήνων, με αναφορές στην ιστορική ελληνική βοήθεια για τη διέλευση του αεροπλανοφόρου Varyag το 2001.
  • Η συζήτηση επεκτάθηκε σε γεωπολιτικές και πολιτισμικές διαμάχες, προσελκύοντας και άλλες χώρες όπως την Ιαπωνία, την Ταϊβάν και την Ινδία.
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Μια διαδικτυακή αντιπαράθεση που ξεκίνησε από τον Μπομπ Σφουγγαράκη έχει μετατραπεί σε έναν ψηφιακό πόλεμο μεταξύ Κινέζων και Τούρκων χρηστών στο X, με τους χρήστες να τον ονομάζουν ήδη «Πρώτο Πόλεμο του Twitter». Η σπίθα άναψε στις 19 Οκτωβρίου, όταν ο Τούρκος χρήστης ArdaaZz ο οποίος διέθετε τότε μόλις 85 ακολούθους, δημοσίευσε ένα meme με μια γάτα που φορούσε ψάθινο καπέλο και είχε λεπτό μουστάκι.

Η απάντηση ήρθε αστραπιαία από τον Κινέζο χρήστη LeLe (@LeLeluax), ο οποίος ανήρτησε μια εικόνα με τον Πάτρικ τον Αστερία να πέφτει με αλεξίπτωτο δίπλα στην τουρκική σημαία. Η εικόνα υπονοούσε ειρωνικά ότι το εθνικό σύμβολο της ημισελήνου και του αστεριού προήλθε από τον χαρακτήρα των κινουμένων σχεδίων, συγκεντρώνοντας πάνω από 9 εκατομμύρια προβολές και πυροδοτώντας τα αντανακλαστικά των Τούρκων.

Το Σινικό Τείχος και το «μάθημα ιστορίας»

Οι Τούρκοι χρήστες πέρασαν αμέσως στην αντεπίθεση. Κατέκλυσαν την πλατφόρμα με ιστορικές αναφορές, υποστηρίζοντας ότι το Σινικό Τείχος χτίστηκε από τον φόβο των αρχαίων πολεμιστών τους. Η κινεζική πλευρά απάντησε υπενθυμίζοντας τη γεωγραφική απόσταση μεταξύ της σύγχρονης Τουρκίας και του Τείχους. Έφεραν στο προσκήνιο ιστορικά στοιχεία για τις αμυντικές κατασκευές των κινεζικών δυναστειών ενάντια στους νομάδες Σιονγκνού.

Η συζήτηση ξέφυγε γρήγορα από τα όρια του χιούμορ, με χιλιάδες λογαριασμούς να ανταλλάσσουν προσβολές για την οικονομία και τις βαθμολογίες στο IMDb. Χρήστες άρχισαν μάλιστα να δημιουργούν φανταστικούς χάρτες συμμαχιών, παρουσιάζοντας τις χώρες ως αντίπαλες στρατιωτικές ομάδες. Ιαπωνικοί, ταϊβανέζικοι, ακόμα και ινδικοί λογαριασμοί μπήκαν στη ροή. Όμως, η μεγαλύτερη ανατροπή ήρθε με την απρόσμενη εμπλοκή της Ελλάδας.

«Είστε Έλληνες και Καυκάσιοι»

Στο πλαίσιο αυτής της σύρραξης, Κινέζοι χρήστες αποφάσισαν να αποδομήσουν πλήρως το τουρκικό εθνικό αφήγημα, αμφισβητώντας τη γενετική και ιστορική συνέχεια των σύγχρονων Τούρκων με τους αρχαίους νομάδες της στέπας. Ξεκαθάρισαν ότι άλλο είναι οι αρχαίοι Τούρκοι της Στέπας και άλλο η σύγχρονη Τουρκία.

Το κυρίαρχο κινεζικό επιχείρημα ήταν ξεκάθαρο: οι σύγχρονοι κάτοικοι της Τουρκίας είναι ουσιαστικά ντόπιοι Ανατόλιοι, Βυζαντινοί Έλληνες και Καυκάσιοι που εξισλαμίστηκαν και εκτουρκίστηκαν γλωσσικά.

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Χαρακτηριστική ήταν η ανάρτηση του λογαριασμού @Adolf_KitlerXP: «Ως Κινέζος, υποστηρίζω απόλυτα την Ελλάδα. Γιατί; Επειδή οι Κινέζοι μισούν τους εισβολείς και τους αποικιοκράτες. Η Τουρκία είναι μια χώρα που ιδρύθηκε από εισβολείς. Πολλοί σύγχρονοι "Τούρκοι" είναι εκτουρκισμένοι Έλληνες που αρνούνται την πραγματική τους κληρονομιά».

Η αναπάντεχη Κινεζο-Ελληνική διαδικτυακή συμμαχία

Το κινεζικό ίντερνετ κατακλύστηκε από αναρτήσεις υπέρ της Ελλάδας. Αρκετοί υπενθύμισαν μάλιστα την κρίσιμη ελληνική διπλωματική βοήθεια για τη διέλευση του αεροπλανοφόρου Varyag από τα Στενά του Βοσπόρου. «Οι τρεις αρχαίοι πολιτισμοί - Κίνα, Ελλάδα και Ιράν - ενώνονται για να εκφοβίσουν το χάσκι (Τουρκία). Είναι λίγο απάνθρωπο;» έγραψε ο λογαριασμός @Lostlanding.

Πρόκειται για ένα πραγματικό γεωπολιτικό θρίλερ του 2001, το οποίο οι Κινέζοι χρήστες υπενθύμισαν μαζικά για να συγκρίνουν την ελληνική συνδρομή με τον τουρκικό εκβιασμό. Εκείνη την περίοδο, η Τουρκία κρατούσε εγκλωβισμένο το ημιτελές, μήκους 300 μέτρων, αεροπλανοφόρο Varyag. Η Άγκυρα μπλόκαρε τον διάπλου του ακυβέρνητου σκάφους από τον Βόσπορο για 16 ολόκληρους μήνες, επικαλούμενη κινδύνους ναυσιπλοΐας και φόβους πρόσκρουσης στην Κωνσταντινούπολη. Για να δώσει τελικά το πράσινο φως την 1η Νοεμβρίου, απαίτησε σκληρές διπλωματικές εγγυήσεις, τεράστιες οικονομικές αποζημιώσεις και τη ρητή δέσμευση του Πεκίνου για την αποστολή δύο εκατομμυρίων τουριστών ετησίως.

Μόλις ο κολοσσός βγήκε στο Αιγαίο, η εξέλιξη μετατράπηκε σε ναυτική τραγωδία. Το ρυμουλκούμενο σκαρί χτυπήθηκε από σφοδρή καταιγίδα 10 Μποφόρ. Οι κάβοι ρυμούλκησης έσπασαν. Το αχανές πλοίο άρχισε να παρασύρεται ακυβέρνητο κοντά στη Σκύρο, με επικίνδυνη πορεία προς τις ακτές της Εύβοιας. Πάνω στην απεγνωσμένη προσπάθεια επανασύνδεσης των σκοινιών μέσα στη φουρτούνα, ένας ναύτης έπεσε στη θάλασσα και σκοτώθηκε. Τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να ανακτήσουν τον έλεγχο μόλις στις 6 Νοεμβρίου. Η διάσωση του πλοίου του επέτρεψε να συνεχίσει το μακρύ ταξίδι του προς την Ασία, όπου ανακατασκευάστηκε πλήρως και τέθηκε σε υπηρεσία ως το Liaoning, το πρώτο αεροπλανοφόρο στην ιστορία του κινεζικού ναυτικού.

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