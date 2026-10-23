Γαλλία: Δολοφονικό αμόκ - Άνοιξε πυρ μέσα από το αυτοκίνητο - Ένας νεκρός, 8 σφαίρες σε 12χρονη

Snapshot Ένοπλος άνοιξε πυρ από αυτοκίνητο στην Ιβλίν της Γαλλίας, σκοτώνοντας έναν 26χρονο και τραυματίζοντας τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων ένα 12χρονο κορίτσι που δέχτηκε οκτώ σφαίρες.

Ο 39χρονος δράστης, γνωστός για τροχαίες παραβάσεις αλλά όχι σε υπηρεσίες πληροφοριών, συνελήφθη και κρατείται ως ύποπτος για τρομοκρατική επίθεση.

Η αντιτρομοκρατική εισαγγελία διερευνά την υπόθεση ως τρομοκρατική πράξη με ρατσιστικά κίνητρα, καθώς τα θύματα ήταν κυρίως με μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Το διαμέρισμα του υπόπτου βρέθηκε παγιδευμένο με φιάλες αερίου, ενώ η αστυνομία ερευνά επίσης κατοχή όπλου κατηγορίας Α και πιθανή τρομοκρατική οργάνωση.

Η Εθνική Αστυνομία ζήτησε να μην κοινοποιούνται βίντεο από το περιστατικό, από σεβασμό προς τα θύματα και τις οικογένειές τους. Snapshot powered by AI

Η αντιτρομοκρατική της Γαλλίας αναλαμβάνει τις έρευνες για το αιματηρό περιστατικό στην πόλη Trappes δυτικά του Παρισιού, όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ από το εν κινήσει αυτοκίνητό του, σκοτώνοντας έναν 26χρονο, και τραυματίζοντας άλλα τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους ένας 12χρονο κορίτσι.

Ο ύποπτος συνελήφθη στην κοντινή πόλη Coignieres και τέθηκε υπό κράτηση. Πρόκειται για έναν 39χρονο άνδρα, γνωστό στην αστυνομία, ιδίως για τροχαίες παραβάσεις, αλλά όχι στις υπηρεσίες πληροφοριών, αναφέρει το Franceinfo, επικαλούμενο πηγή κοντά στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, από γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας πυροβολούσε με υποπολυβόλο και άνοιξε πυρ σε βενζινάδικο, παιδική χαρά και ένα κέντρο υγείας, με τα θύματά του να έχουν κυρίως μεταναστευτικό υπόβαθρο.

JUST IN: At least 1 killed, several injured after gunman opens fire from car in Trappes and La Verrière, Yvelines, France https://t.co/MsSfQ93iLk — Klaxon Wire (@KlaxonWire) October 23, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες του BFM, ο δράστης, Kevin T., ξεκίνησε το δολοφονικό του ταξίδι από μία στάση του λεωφορείου, πριν πάει στην πλατεία και μετά στο βενζινάδικο, όπου και σκοτώθηκε ο 26χρονος, ενώ άλλο ένα άτομο τραυματίστηκε.

🇫🇷 : Un homme armé de 39 ans d’origine française, Kevin T., a ouvert le feu ce vendredi à Trappes en visant spécifiquement des personnes d’origines arabe et noire. Au moins une personne a été tuée, quatre blessés graves, dont une fille de 12 ans visée à huit reprises, et une dizaine d’autres personnes ont été blessées. Le suspect a été interpellé. Le parquet antiterroriste s’est saisi de l’enquête. Le président Macron a exprimé son émotion après l’attaque. — Infos Minutes (@InfosMinutesFR) October 23, 2026

Στη συνέχεια της δολοφονικής μανίας του, τραυμάτισε άλλα τρία άτομα, ανάμεσά τους και τη 12χρονη, η οποία όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, βάσει των δηλώσεων του δημάρχου, χτυπήθηκε από «οκτώ σφαίρες» και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το διαμέρισμα του υπόπτου ήταν παγιδευμένο με φιάλες αερίου, έμαθε επίσης το ειδησεογραφικό κανάλι από συγκλίνουσες πηγές.

Η Εθνική Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία (PNAT) ξεκίνησε έρευνα για «φόνο σε σχέση με τρομοκρατική επιχείρηση, με την περίσταση ότι οι πράξεις διαπράχθηκαν λόγω της πραγματικής ή υποτιθέμενης συμμετοχής σε υποτιθέμενη φυλή, εθνικότητα, έθνος ή θρησκεία».

Διαβάστε επίσης