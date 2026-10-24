Κλιμακώνεται η κρίση στην Αλβανία: 10.000 πολίτες αναμένονται σήμερα στο συλλαλητήριο

Snapshot Περισσότεροι από 10.000 πολίτες αναμένεται να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο στα Τίρανα, απαιτώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Οι διαδηλώσεις διευρύνονται με συμμετοχή φοιτητών, γιατρών, επαγγελματιών, επιχειρηματιών και καλλιτεχνών, ενώ πολλά καταστήματα στο κέντρο της πόλης παραμένουν κλειστά.

Οι φοιτητές συμμετέχουν με ξεχωριστή κινητοποίηση και αποφεύγουν τη σύνδεση με πολιτικά κόμματα, ασκώντας κριτική τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην αντιπολίτευση.

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα απηύθυνε νέα πρόσκληση για διάλογο, η οποία δεν έγινε δεκτή από τους διαδηλωτές, που επιμένουν στην παραίτησή του.

Στα Τίρανα βρίσκονται περισσότεροι από 2.500 αστυνομικοί για τα μέτρα ασφαλείας, ενώ η δημοσιοποίηση φωτογραφιών από τον Ράμα έχει προκαλέσει αντιδράσεις και κατηγορίες για προσπάθεια εκφοβισμού των διαδηλωτών. Snapshot powered by AI

Σε νέα φάση έντασης εισέρχεται η πολιτική κρίση στην Αλβανία, καθώς οι αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται για 12η ημέρα, με τους διοργανωτές να εκτιμούν ότι περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι θα συμμετάσχουν στο σημερινό συλλαλητήριο, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, στα Τίρανα. Κεντρικό αίτημα των διαδηλωτών παραμένει η παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ενώ στο πλευρό των κινητοποιήσεων τάσσονται πλέον, πέρα από την αντιπολίτευση και τους φοιτητές, επαγγελματίες, γιατροί, επιχειρηματίες και καλλιτέχνες.

Η σημερινή συγκέντρωση θεωρείται καθοριστική για την πορεία των διαμαρτυριών. Η συμμετοχή χιλιάδων πολιτών θα μπορούσε να δώσει νέα ώθηση στο κίνημα, ενώ μια μικρότερη προσέλευση ενδέχεται να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση. Οι πρώτες συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί για τις 13:00 ώρα Ελλάδας, έξω από το γραφείο του πρωθυπουργού, όπου αναμένεται να βρεθούν στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πανεπιστημιακοί, φοιτητές Ιατρικής και εκπρόσωποι επαγγελματικών κλάδων.

Στο πλευρό των διαδηλωτών γιατροί, επιχειρηματίες και καλλιτέχνες

Οι κινητοποιήσεις διευρύνονται, καθώς όλο και περισσότερες κοινωνικές ομάδες εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους. Εκατοντάδες γιατροί διαδήλωσαν την Παρασκευή, διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση στον τομέα της Υγείας, ενώ το Σάββατο αναμένεται να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού και καλλιτεχνικού κόσμου.

Την ίδια ώρα, ο εμπορικός κόσμος του κέντρου των Τιράνων δείχνει τη στήριξή του στις διαμαρτυρίες, καθώς πολλά καταστήματα ανακοίνωσαν μέσω του Εμπορικού Συλλόγου ότι θα παραμείνουν κλειστά λόγω των συγκεντρώσεων.

Ένας διαδηλωτής με μάσκα αερίων κάνει χειρονομία καθώς ένα κανόνι νερού της αστυνομίας ψεκάζει κοντά κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικής διαμαρτυρίας στα Τίρανα της Αλβανίας AP Photo/Boris Grdanoski)

Ξεχωριστή κινητοποίηση από τους φοιτητές

Με δικό τους πρόγραμμα και διακριτή παρουσία θα συμμετάσχουν στις διαμαρτυρίες οι φοιτητές από τα πανεπιστήμια των Τιράνων και των γύρω περιοχών. Η προσυγκέντρωσή τους έχει οριστεί για τις 13:30 ώρα Ελλάδας, κοντά στον σταθμό των λεωφορείων έξω από την πόλη, ενώ στη συνέχεια θα κινηθούν προς το υπουργείο Παιδείας, όπου η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 15:00.

Το κάλεσμα απευθύνεται και σε φοιτητές από άλλες πόλεις της Αλβανίας, με τη συμμετοχή τους να αποτελεί ένα από τα στοιχεία που θα κρίνουν τη δυναμική της κινητοποίησης.

Διαδηλωτές πετούν πέτρες κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικής διαμαρτυρίας στα Τίρανα της Αλβανίας (AP Photo/Boris Grdanoski)

Οι φοιτητές, πάντως, έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν επιθυμούν να συνδεθεί η διαμαρτυρία τους με κάποιο πολιτικό κόμμα. Για τον λόγο αυτό επέλεξαν να συγκεντρωθούν στο υπουργείο Παιδείας και όχι μαζί με την αντιπολίτευση, ασκώντας κριτική τόσο στον Έντι Ράμα όσο και στον αρχηγό της αντιπολίτευσης, Σαλί Μπερίσα.

Νέα πρόσκληση Ράμα για διάλογο, αλλά χωρίς ανταπόκριση

Ο Αλβανός πρωθυπουργός επιχείρησε για πέμπτη φορά να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τους διαδηλωτές, απευθύνοντας νέα πρόσκληση για διάλογο. Μάλιστα, τοποθέτησε τραπέζι από σκυρόδεμα έξω από το γραφείο του, σε μια συμβολική κίνηση με την οποία επιχείρησε να δείξει ότι είναι διαθέσιμος για συζήτηση.

Ωστόσο, η πρωτοβουλία δεν βρήκε θετική ανταπόκριση. Αντίθετα, ορισμένοι από τους πρώτους διαδηλωτές κάθισαν στο τραπέζι, θέλοντας να στείλουν το μήνυμα ότι δεν πείθονται από τις κινήσεις της κυβέρνησης και ότι θα συνεχίσουν να διεκδικούν την αποχώρηση του πρωθυπουργού.

Η κρίση πυροδοτήθηκε μετά την ένταση στο Κοινοβούλιο

Η πολιτική αντιπαράθεση εντάθηκε έπειτα από επεισόδιο στο αλβανικό Κοινοβούλιο. Στη συνέχεια, έξι βουλευτές της αντιπολίτευσης αποκλείστηκαν από την άσκηση των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων για διάστημα 60 ημερών, χωρίς να επιβληθούν αντίστοιχες κυρώσεις σε βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.

Η εξέλιξη προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Σαλί Μπερίσα, ο οποίος συμμετείχε πλέον ενεργά στην οργάνωση των συλλαλητηρίων, δίνοντας στην αντιπαράθεση ευρύτερη πολιτική διάσταση.

Παρά τη συμμετοχή της αντιπολίτευσης, οι φοιτητές επιμένουν ότι οι δικές τους κινητοποιήσεις δεν πρέπει να αποκτήσουν κομματικό χαρακτήρα, διατηρώντας αποστάσεις από τις πολιτικές επιδιώξεις τόσο της κυβέρνησης όσο και της αντιπολίτευσης.

Περισσότεροι από 2.500 αστυνομικοί στους δρόμους

Αυξημένα αναμένεται να είναι τα μέτρα ασφαλείας στα Τίρανα, με τις αστυνομικές δυνάμεις να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τους 2.500 άνδρες και γυναίκες, σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Εσωτερικών.

Παράλληλα, παραμένει στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης το επίδομα ύψους περίπου 2.800 ευρώ που ανακοίνωσε ο Ράμα για τους αστυνομικούς οι οποίοι βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στα Τίρανα. Η παροχή έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις, καθώς συνδέεται με τη διαχείριση των προηγούμενων κινητοποιήσεων.

Αντιδράσεις για τις 45 φωτογραφίες που δημοσιοποίησε ο Ράμα

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει και η δημοσιοποίηση 45 φωτογραφιών από τον ίδιο τον Έντι Ράμα. Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι τα πρόσωπα που απεικονίζονται δεν είναι φοιτητές, αλλά άτομα που έχουν απασχολήσει τις αρχές για ποινικά αδικήματα.

Η κίνηση αυτή αμφισβητήθηκε από διαδηλωτές, οι οποίοι κατηγορούν την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να τους εκφοβίσει και να υπονομεύσει τις κινητοποιήσεις τους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 20χρονου φοιτητή Ιατρικής, ο οποίος δήλωσε σε αλβανικά μέσα ενημέρωσης ότι είναι αριστούχος και πως η φωτογραφία του δημοσιοποιήθηκε, παρότι ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν.

Οι φοιτητές και οι υπόλοιποι διαδηλωτές απορρίπτουν, παράλληλα, τις αναφορές σε ενδεχόμενη διακοπή του φοιτητικού επιδόματος, διαμηνύοντας ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν τις διεκδικήσεις τους.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη σημερινή συγκέντρωση, καθώς η έκταση της συμμετοχής και η στάση της κυβέρνησης θα αποτελέσουν κρίσιμους παράγοντες για την επόμενη ημέρα της πολιτικής κρίσης στην Αλβανία.

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