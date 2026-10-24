Λιβύη: Τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον επικεφαλής μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου

Snapshot Ο πρωθυπουργός της Λιβης Αμπνλχαμίν Ντμπέμπα δήλωσετοιμος να εξετάσει τις ανηυχίες της Αγύπτου με τα θαλάσσια σύνορα και τις οικονομικές ζώνες στη Μεσόγειο.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας, ο Ντμπέιμπα και ο επικεφαλής των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών Χασάν Ρασάντ συζήτησαν διμερείς σχέσεις και συντονισμό σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Η Αίγυπτος απέρριψε την επικύρωση του τουρκολιβυικού μνημονίου, χαρακτηρίζοντάς το άκυρο και χωρίς νομική ισχύ για τη χώρα.

Η θαλάσσια συμφωνία Λιβύης-Τουρκίας υπογράφηκε το 2019 από την αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Λιβύης στην Τρίπολη, ενώ η αντιπολιτευόμενη κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης την αρνήθηκε.

Η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν απορρίψει επίσης τη συμφωνία Λιβύης-Τουρκίας. Snapshot powered by AI

Ο πρωθυπουργός της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης δήλωσε στον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου ότι η κυβέρνησή του είναι έτοιμη να εξετάσει τις ανησυχίες του Καΐρου σχετικά με τα θαλάσσια σύνορα και τις οικονομικές ζώνες στη Μεσόγειο, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του το Σάββατο.

Ο πρωθυπουργός Αμπντουλχαμίντ Ντμπέιμπα και ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών Χασάν Ρασάντ συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις και τον συντονισμό σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η Αίγυπτος απέρριψε την Τετάρτη την επικύρωση του τουρκολιβυικού μνημονίου από την Τουρκία και το ανατολικό κοινοβούλιο της Λιβύης, δηλώνοντας ότι η συμφωνία είναι άκυρη και δεν θα έχει καμία νομική ισχύ για την Αίγυπτο.

Η θαλάσσια συμφωνία Λιβύης-Τουρκίας είχε αρχικά επισυναφθεί το 2019 από τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Λιβύης στην Τρίπολη. Η αντίπαλη κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης, υπό τον στρατιωτικό διοικητή Χαλίφα Χάφταρ, αρνήθηκε να την εγκρίνει για χρόνια.

Τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος έχουν απορρίψει τη συμφωνία.

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