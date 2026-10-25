ΗΠΑ: Δώδεκα τραυματίες από πυροβολισμούς έξω από το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα - Έξι ανήλικοι

Snapshot Δώδεκα άτομα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούςω από το Bragg Memorial Stadium του Πανεπιστημίου της Φλόριντα Α&Μ, μεταξύ των οποίων έξι ανήλικοι.

Τρία άτομα νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ τα υπόλοιπα έχουν σταθεροποιηθεί.

Η ένοπλη επίθεση ακολούθησε σωματική συμπλοκή μεταξύ ομάδων ανθρώπων πριν από ανταλλαγή πυροβολισμών.

Δεν έχει γίνει καμία σύλληψη μέχρι στιγμής για το περιστατικό.

Το πανεπιστήμιο κάλεσε την κοινότητα να αποφύγει την περιοχή και διαβεβαίωσε ότι το συγκρότημα παραμένει ασφαλές. Snapshot powered by AI

Επεισόδια με πυροβολισμούς σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου έξω από το Bragg Memorial Stadium του Πανεπιστημίου της Φλόριντα Α&Μ.

Δώδεκα άτομα έχουν τραυματιστεί, μεταξύ των οποίων και έξι ανήλικοι, ενώ δεν έχει γίνει καμία σύλληψη. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το νεότερο θύμα είναι μόλις 11 ετών.

Η αστυνομία ανέφερε ότι προηγήθηκε καβγάς μεταξύ μίας ομάδας ανθρώπων, ο οποίος κατέληξε σε ανταλλαγή πυρών. «Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι προηγήθηκε σωματική συμπλοκή πριν από την ανταλλαγή πυροβολισμών», ανέφερε το Αστυνομικό Τμήμα.

Σε ανακοίνωσή της υποθέτει ότι ο διαπληκτισμός έγινε μεταξύ 2-3 ατόμων ενώ ένα άτομο ήταν αυτό που άνοιξε πυρ.

Το Σάββατο πραγματοποιούνταν εορτασμοί για την επιστροφή των αποφοίτων του πανεπιστημίου, ενώ διεξαγόταν και αγώνας αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Η βία ξέσπασε περίπου στις 8 μ.μ. σε μια διασταύρωση δίπλα στο Bragg Memorial Stadium, ανέφερε το Αστυνομικό Τμήμα του Ταλαχάσι. Νωρίς το βράδυ, οι «Rattlers» του Florida A&M φιλοξένησαν τους «Golden Lions» του Arkansas-Pine Bluff για τον ετήσιο αγώνα «homecoming» του ιστορικά μαύρου πανεπιστημίου.

Η αστυνομία ανέφερε ότι 11 από τα 12 άτομα δέχθηκαν πυροβολισμούς και ότι τρία από τα θύματα υπέστησαν σοβαρά τραύματα. Τα υπόλοιπα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχουν πλέον σταθεροποιηθεί.

Μετά την ένοπλη επίθεση, το πανεπιστήμιο εξέδωσε ανακοίνωση στο X ζητώντας από τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να μείνουν μακριά από την περιοχή. Περιέγραψε τον πυροβολισμό ως γεγονός που έλαβε χώρα «κοντά στο πανεπιστημιακό συγκρότημα», το οποίο, όπως ανέφερε, ήταν ασφαλές.

«Οι καρδιές μας είναι μαζί με τα θύματα και όλους όσους επηρεάστηκαν από το αποψινό περιστατικό στην οδό Perry», ανέφερε το πανεπιστήμιο.

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