Μαθητής χάρισε το στέμμα του «βασιλιά» σε συμμαθητή του με σύνδρομο Down -«Αυτό θα έκανε κάθε φίλος»

Μια συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε σε σχολείο της Πενσυλβάνια, όταν ένας μαθητής που ανακηρύχθηκε «βασιλιάς» της σχολικής γιορτής αποφάσισε να παραχωρήσει το στέμμα του σε συμμαθητή του με σύνδρομο Down

Ανθή Κουρεντζή

Μαθητής χάρισε το στέμμα του «βασιλιά» σε συμμαθητή του με σύνδρομο Down -«Αυτό θα έκανε κάθε φίλος»
ΚΟΣΜΟΣ
5'
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  • Ένας μαθητής στο λύκειο Mahanoy Area Junior-Senior High School της Πενσιλβάνια παραχώρησε το στέμμα του «βασιλιά» σε συμμαθητή του με σύνδρομο Down κατά τη σχολική γιορτή homecoming.
  • Ο νικητής Κένι Σεντάνιο Ραμίρες αποφάσισε να μοιραστεί τον τίτλο του με τον Άξτον Κούλα, εκφράζοντας φιλία και καλοσύνη.
  • Ο Κένι έχει προσωπική σχέση με την αποδοχή, καθώς ο μικρότερος αδελφός του έχει αυτισμό, και αποδίδει τις αξίες του στη μητέρα του.
  • Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο που διαδόθηκε ευρέως, προκαλώντας συγκίνηση και θετικά σχόλια για την πράξη καλοσύνης.
  • Η εμπειρία ενίσχυσε την αξία της φιλίας και της αποδοχής, υπερβαίνοντας τον ίδιο τον τίτλο και τη νίκη.
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Μερικές φορές, οι πιο σπουδαίες πράξεις δεν χρειάζονται μεγάλα λόγια. Αρκεί μια απλή κίνηση, μια αγκαλιά και η επιθυμία να δεις έναν άλλον άνθρωπο να χαμογελά.

Αυτό απέδειξε ένας μαθητής λυκείου στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ, ο οποίος κατάφερε να συγκινήσει χιλιάδες ανθρώπους όταν, τη στιγμή που ανακηρύχθηκε «βασιλιάς» της σχολικής γιορτής, αποφάσισε να μοιραστεί τη χαρά του με έναν συμμαθητή του που έχει σύνδρομο Down.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 16 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης γιορτής homecoming στο σχολείο Mahanoy Area Junior-Senior High School.

Ο Κένι Σεντάνιο Ραμίρες (Keny Cedanio Ramirez) και ο Άξτον Κούλα (Axton Kuhla) ήταν οι δύο υποψήφιοι για τον τίτλο του «βασιλιά» της εκδήλωσης.

Όταν ανακοινώθηκε το όνομα του Κένι ως νικητή, εκείνος φόρεσε το στέμμα και την τιμητική κορδέλα. Η χαρά του, όμως, κράτησε μόλις λίγα δευτερόλεπτα, καθώς παρατήρησε ότι ο συμμαθητής του είχε συγκινηθεί και είχε αρχίσει να δακρύζει.

Χωρίς δεύτερη σκέψη, πλησίασε τον Άξτον, έβγαλε το στέμμα και την κορδέλα του και τα φόρεσε στον φίλο του.

Το γυμναστήριο ξέσπασε σε χειροκροτήματα, ενώ οι δύο μαθητές αγκαλιάστηκαν, χαρίζοντας στους συμμαθητές τους μια στιγμή που δύσκολα θα ξεχάσουν.

«Απλώς έκανα αυτό που θα έκανε κάθε φίλος»

Μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο 6ABC, ο Κένι περιέγραψε πώς πήρε την απόφαση να παραχωρήσει το στέμμα του.

«Όταν με ανακήρυξαν βασιλιά, πραγματικά ξαφνιάστηκα. Δεν πίστευα ότι θα κέρδιζα. Ήμουν χαρούμενος για λίγα δευτερόλεπτα, αλλά μετά τον είδα να δακρύζει», ανέφερε.

Και πρόσθεσε μια φράση που έγινε το πιο συγκινητικό μήνυμα της ιστορίας: «Απλώς έκανα αυτό που θα έκανε κάθε φίλος. Προσπάθησα να του φτιάξω τη διάθεση».

Για τον ίδιο, η πράξη αυτή δεν ήταν κάτι σπουδαίο ή ασυνήθιστο. Ήταν μια αυθόρμητη έκφραση φιλίας και καλοσύνης προς έναν άνθρωπο που ήθελε να δει χαρούμενο.

Ο μικρότερος αδελφός του έχει αυτισμό

Πίσω από την κίνηση του Κένι βρίσκεται και μια προσωπική εμπειρία που, όπως εξήγησε, έχει διαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους άλλους ανθρώπους.

Ο μικρότερος αδελφός του έχει αυτισμό και ο ίδιος γνωρίζει πόση σημασία μπορεί να έχει μια πράξη αποδοχής και φιλίας.

Όπως δήλωσε, θα ήθελε, αν ο αδελφός του βρισκόταν ποτέ σε μια αντίστοιχη κατάσταση, κάποιος να του συμπεριφερθεί με την ίδια καλοσύνη.

Παράλληλα, απέδωσε μεγάλο μέρος των αξιών του στη μητέρα του, η οποία, όπως είπε, του δίδαξε από μικρό την ενσυναίσθηση και τον σεβασμό.

«Θέλω να ευχαριστήσω τη μητέρα μου, γιατί εκείνη μου δίδαξε αυτές τις αρχές και τα μαθήματα που με έκαναν τον άνθρωπο που είμαι σήμερα. Χωρίς εκείνη δεν θα ήμουν αυτός που είμαι», ανέφερε.

Η ημέρα που περίμενε ο Άξτον για περισσότερο από έναν χρόνο

Για τον Άξτον, η σχολική γιορτή είχε ξεχωριστή σημασία.

Σύμφωνα με τη μητέρα του, Αλίσα Σέλχαμερ (Alyssa Shellhamer), ο γιος της ανυπομονούσε για την ημέρα αυτή για περισσότερο από έναν χρόνο.

Η προοπτική να συμμετάσχει στη γιορτή και να διεκδικήσει το στέμμα ήταν κάτι που τον ενθουσίαζε ιδιαίτερα.

Η μητέρα του περιέγραψε τον Άξτον ως ένα παιδί γεμάτο ενέργεια, που αγαπά το τραγούδι και τον χορό και συνηθίζει να χαρίζει στην οικογένειά του καθημερινές μικρές παραστάσεις.

Όταν τελικά φόρεσε το στέμμα, η χαρά του ήταν εμφανής. Ο ίδιος περιέγραψε την εμπειρία με δύο απλές λέξεις: «Ήταν διασκεδαστικό».

Η μητέρα του χαρακτήρισε τη στιγμή εκπληκτική, καθώς ο γιος της κατάφερε να ζήσει μια εμπειρία που περίμενε με ανυπομονησία.

Το βίντεο που συγκίνησε το διαδίκτυο

Η στιγμή καταγράφηκε από την Ντον Μπάουερς (Dawn Bowers), η οποία βρισκόταν στην εκδήλωση και δημοσίευσε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στα πλάνα φαίνεται ο Κένι να περνά το στέμμα και την κορδέλα στον Άξτον, ενώ οι παρευρισκόμενοι χειροκροτούν και επευφημούν τους δύο μαθητές.

Η εικόνα της αγκαλιάς τους διαδόθηκε γρήγορα στο διαδίκτυο, προκαλώντας πλήθος συγκινητικών σχολίων.

«Είναι υπέροχο να βλέπεις πόσο μακριά μπορεί να φτάσει μια πράξη καλοσύνης», δήλωσε η Μπάουερς, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη στιγμή μεταφέρει ένα μήνυμα που ο κόσμος έχει ανάγκη: καλοσύνη και ταπεινότητα.

Ο Κένι, από την πλευρά του, αποκάλυψε ότι τελικά πέρασε ακόμη καλύτερα στη σχολική γιορτή από ό,τι είχε φανταστεί, παρόλο που δεν κράτησε το στέμμα.

Ίσως γιατί εκείνη την ημέρα κατάλαβε ότι η μεγαλύτερη επιβράβευση δεν ήταν ο τίτλος που κέρδισε, αλλά το χαμόγελο που χάρισε στον φίλο του.

Και κάπως έτσι, μια σχολική γιορτή στην Πενσιλβάνια έγινε η αφορμή για να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο ένα απλό αλλά ουσιαστικό μήνυμα: η αξία μιας νίκης μπορεί να γίνει ακόμη μεγαλύτερη όταν τη μοιράζεσαι.

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