Κύπρος: Εξανάγκασαν ανήλικο με σύνδρομο Down να δείξει τα γεννητικά του όργανα - Έντονες αντιδράσεις

Snapshot Ανήλικος με σύνδρομο Down εξαναγκάστηκε σε προσβλητικές πράξεις κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο TikTok.

Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) καταδίκασε το περιστατικό ως κακοποίηση και ζήτησε άμεση διερεύνηση και προστασία του θύματος.

Ο ΔΗΣΥ εξέφρασε την καταδίκη του για το βίντεο και απαίτησε ενδελεχή έρευνα και λήψη νομικών μέτρων.

Η Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Αστυνομίας διερευνά την υπόθεση και προσπαθεί να ταυτοποιήσει τους εμπλεκόμενους χρήστες.

Έχουν υποβληθεί επίσημες καταγγελίες και αναφορές για το περιστατικό, με τις αρχές να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη των ερευνών. Snapshot powered by AI

Σάλος και έντονες αντιδράσεις έχουν ξεσπάσει στο διαδίκτυο τις τελευταίες ώρες, μετά την κυκλοφορία οπτικού υλικού στο οποίο διάφορα άτομα φαίνεται να προτρέπουν ανήλικο με αναπηρία να προχωρήσει σε πράξεις που προσβάλλουν βάναυσα την προσωπικότητά του. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, για το περιστατικό έχει ήδη υποβληθεί επίσημη καταγγελία, καθώς και σωρεία αναφορών στην Αστυνομία, με την Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος να αναλαμβάνει άμεσα τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα, το θλιβερό συμβάν καταγράφηκε κατά τη διάρκεια ζωντανής συζήτησης στην πλατφόρμα του TikTok. Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, χρήστες της πλατφόρμας –για τους οποίους εξετάζεται αν είναι επίσης ανήλικοι– προέτρεπαν ένα παιδί με σύνδρομο Down να επιδείξει τα γεννητικά του όργανα στην κάμερα, χλευάζοντάς το παράλληλα.

Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση και οργισμένη αντίδραση της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ), η οποία με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε λόγο για ξεκάθαρη περίπτωση κακοποίησης και απαίτησε την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης. «Ντροπή. Μόνο ντροπή! Ένα άτομο με σύνδρομο Down εξευτελίζεται δημόσια», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΚΥΣΟΑ, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τους ρυθμούς των αρχών: «Είναι άξιο απορίας πώς το Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος δεν έχει προχωρήσει σε ουσιαστικές ενέργειες, όταν ακόμη και μια απλή έρευνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό των εμπλεκομένων. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Η δημόσια ταπείνωση ατόμου με σύνδρομο Down δεν είναι “περιεχόμενο”. Είναι ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ. Απαιτούμε άμεση διερεύνηση, προστασία του επηρεαζόμενου προσώπου και απόδοση ευθυνών».

Παράλληλα, θέση για το ζήτημα πήρε και ο ΔΗΣΥ, εκφράζοντας την απερίφραστη καταδίκη του για το οπτικό υλικό. Σε σχετική ανακοίνωση, το κόμμα υπογραμμίζει: «Εκφράζουμε την αποστροφή μας για το βίντεο που κυκλοφορεί, στο οποίο άτομο με αναπηρία φαίνεται να εξευτελίζεται και να παρακινείται να προβεί σε πράξεις που προσβάλλουν την αξιοπρέπειά του. Τέτοιες συμπεριφορές που πλήττουν τα δικαιώματα κάθε συνανθρώπου μας δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας. Οφείλουμε όλοι να επιδεικνύουμε μηδενική ανοχή απέναντι σε τέτοια ειδεχθή περιστατικά. Ζητούμε την τάχιστη και ενδελεχή διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες αρχές, για να ληφθούν όλα τα δέοντα νομικά μέτρα».

Οι έρευνες της Ηλεκτρονικής Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι λογαριασμοί των χρηστών που συμμετείχαν στο live και να αποδοθούν οι προβλεπόμενες ποινικές ευθύνες.

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