Θεσσαλονίκη: Άτομα με σύνδρομο Down σερβίρουν καφέ σε γνωστό κατάστημα στην Αριστοτέλους

Μια ανοιχτή δράση κοινωνικής συμμετοχής διοργάνωσε την Πέμπτη (19/3) ο Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος, σε συνεργασία με το κατάστημα Aristotel – Always Iconic στην πλατεία Αριστοτέλους 2 στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down (21 Μαρτίου).

Δώδεκα ενήλικες με σύνδρομο Down υποδέχονται πελάτες, ετοιμάζουν τραπέζια και σερβίρουν ροφήματα σε δύο διαδοχικές βάρδιες (10:00–14:00 και 14:00–18:00), δουλεύοντας μαζί με την ομάδα του καταστήματος.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, η δράση αποτελεί μέρος της προεπαγγελματικής εκπαίδευσης που παρέχει ο Σύλλογος, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την απόκτηση εμπειρίας σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον.

Παράλληλα, εντάσσεται στις δράσεις ενημέρωσης που πραγματοποιεί ο Σύλλογος κάθε Μάρτιο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down, αναδεικνύοντας τη σημασία της ισότιμης παρουσίας των ατόμων με σύνδρομο Down στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή.

Για τη δράση μίλησε και ο Ορφέας, οποίος είναι μέλος του συλλόγου με σύνδρομο Down και βρίσκεται σήμερα στην υποδοχή του καταστήματος. Όπως ανέφερε βρίσκεται στην υποδοχή και υποδέχεται τους πελάτες και τους οδηγεί στα τραπέζια. Επίσης, πρόσθεσε ότι του αρέσει η δουλειά και θα ήθελε στο μέλλον να δουλέψει κανονικά.

Τα έσοδα από το κατάστημα σήμερα πηγαίνουν στον σύλλογο Συνδρόμου Down, ενώ οι εργαζόμενοι δουλεύουν σήμερα εθελοντικά, βοηθώντας τα άτομα με αναπηρία.

«Στο Aristotel είναι πολύ ευαισθητοποιημένοι και εξοικειωμένοι όποτε κάναμε μια πρώτη προσέγγιση για το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε από κοινού. Και πάνω σε αυτές τις συζητήσεις και γνωρίζοντας ότι εμείς έχουμε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στον σύλλογο μας απαιτεί η ιδέα ότι όλα τα που κάνετε στην θεωρία θα μπορούσαν να γίνουν καις την πράξη. Οπότε το μαγαζί σήμερα μας φιλοξενεί και έχουν αναλάβει οι άνθρωποι μας σε διάφορα πόστα του μαγαζιού στην κουζίνα, στο μπαρ και στο σέρβις. Είναι όλοι ενήλικες οι οποίοι έχουν τελειώσει το σχολείο οπότε όπως όλοι θέλουν να μπουν στην αγορά εργασίας έτσι είναι και αυτοί. Δυστυχώς υπάρχει ακόμα αυτή η δυσκολία για τα ΑμεΑ στο να ενταχθούν στην εργασία οπότε όταν δίνονται αυτές οι ευκαιρίες όπως η σημερινή είναι πάρα πολύ σημαντική για αυτούς γιατί νιώθουν μέλη της κοινότητας. Είχαμε κάνει και παλαιότερα δράσεις σε καφέ μπαρ της πόλης στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρα ΑμεΑ. Με αυτές τις πρωτοβουλίες όπως και σήμερα λιγάκι εξοικειώνονται και οι εργοδότες αλλά και το κοινό και οι πελάτες, το να τους εξυπηρετεί ένας άνθρωπος με αναπηρία», ανέφερε η αναπληρώτρια διευθύντρια του συλλόγου, Σοφία Βουκάντση.

Από την πλευρά του ο ιδιοκτήτης του Aristotel, Χρήστος Πουσούλης ανέφερε ότι έκαναν μια διαδικασία για να ενταχθούν τα παιδιά με τους εργαζόμενους του καταστήματος για να ενσωματωθούν όσο πιο εύκολα γίνεται. «Κάναμε μια επίσκεψη στο σύλλογο εκεί, μας υποδέχθηκαν, είδαμε τους χώρους τους, κάναμε μια ξενάγηση, γνωριστήκαμε. Έπειτα ήρθαν αυτοί στο χώρο μας, κάνανε μια προεργασία, μια προετοιμασία του τι θα δουν, του τι θα αντιμετωπίσουν εδώ πέρα. Ήρθανε, είδανε τους χώρους, είδανε την κουζίνα, γνώρισανε τα άτομα με τα οποία θα συνεργαστούν, το μπαρ, το σερβίς, την υποδοχή και σήμερα ήρθανε να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία που κάνουμε τον τελευταίο μήνα», ανέφερε ο κ. Μπουσούλης.

Και κατέληξε λέγοντας πως «Τέτοιες ενέργειες και τέτοιες προτάσεις, σαν κατάστημα θα τις στηρίζουμε πάντα».

Η δράση θα πραγματοποιηθεί από τις 10:00 έως τις 18:00.

Σχετικά με τον Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος

Ο Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη από το 1990, υποστηρίζοντας άτομα με σύνδρομο Down και τις οικογένειές τους σε όλα τα στάδια της ζωής τους. Μέσα από εκπαιδευτικά, θεραπευτικά και κοινωνικά προγράμματα, προωθεί την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με σύνδρομο Down στην κοινωνία και την ενίσχυση της αυτονομίας τους.

