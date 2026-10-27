Γερμανία: Πώς έγινε η επακούμβηση του κρουαζιερόπλοιου με τα δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

Βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας, το οποίο κατέγραψε ένας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, δείχνει τις στιγμές πριν από την σύγκρουση

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Γερμανία: Πώς έγινε η επακούμβηση του κρουαζιερόπλοιου με τα δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το κρουαζιερόπλοιο Mein Schiff 3 συγκρούστηκε με δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Μπρεμερχάφεν λόγω ισχυρών ανέμων που το παρέσυραν.
  • Στο πλοίο επέβαιναν 2.428 επιβάτες και 922 μέλη πληρώματος, χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί από το περιστατικό.
  • Το κρουαζιερόπλοιο και ένα από τα πλοία μεταφοράς υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ το άλλο είχε μικρότερες φθορές.
  • Το προγραμματισμένο ταξίδι του Mein Schiff 3 προς τις Κανάριες Νήσους ακυρώθηκε λόγω των αναγκαίων επισκευών στο πλοίο.
  • Η Λιμενική Αστυνομία της Βρέμης διεξάγει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης.
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Ένα σοβαρό ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε στην Γερμανία, όταν ένα κρουαζιερόπλοιο με 3.350 επιβάτες και μέλη πληρώματος συγκρούστηκε με δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Μπρεμερχάφεν, αφού εκτράπηκε από την πορεία του λόγω σφοδρών ανέμων.

Όλα έγιναν το βράδυ της Κυριακής, όταν το κρουαζιερόπλοιο Mein Schiff 3 της εταιρείας TUI Cruises επρόκειτο να αναχωρήσει από την Γερμανία με προορισμό τις Κανάριες Νήσους. Κατά την διαδικασία αναχώρησης, το κρουαζιερόπλοιο παρασύρθηκε από τον άνεμο με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τα δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Από το περιστατικό προκλήθηκαν μικρές ζημιές στο ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και σοβαρές στο δεύτερο, όπως και στο κρουαζιερόπλοιο.

Βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας, το οποίο κατέγραψε ένας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, δείχνει τις στιγμές πριν από την σύγκρουση.

Στα πλάνα, φαίνεται το κρουαζιερόπλοιο να προσπαθεί να απομακρυνθεί από το λιμάνι, με την βοήθεια ρυμουλκών, ενώ τα νερά της θάλασσας είναι ταραγμένα.

https://www.instagram.com/reel/De-kMRJhZ8x/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ωστόσο, καθώς οι άνεμοι είναι ισχυροί, το κρουαζιερόπλοιο παρασύρεται και συγκρούεται με τη δεξιά του πλευρά σε ένα από τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Στη συνέχεια, διακρίνονται συντρίμμια και κατεστραμμένες σωσίβιες λέμβοι που έχουν πέσει στη θάλασσα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της TUI Cruises, τη στιγμή της σύγκρουσης επέβαιναν στο πλοίο συνολικά 2.428 επιβάτες και 922 μέλη πληρώματος. Από το περιστατικό, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

«Δεν έχουμε ξαναζήσει ποτέ κάτι τέτοιο»

Ο Κρίστιαν Μπρέντεν βρισκόταν στην αποβάθρα, όταν σημειώθηκε η σύγκρουση του κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο επέβαιναν οι δύο γονείς του.

«Το πλοίο παρέμεινε εντελώς ακίνητο για αρκετά λεπτά, περίπου 30 μέτρα από την αποβάθρα. Δεν μπορούσε να κατευθυνθεί καθόλου προς τα μπροστά, λόγω του ανέμου. Οι γονείς μου μου είπαν ότι δεν έχουν ξαναζήσει ποτέ κάτι τέτοιο. », είπε ο ίδιος μιλώντας στην γερμανική εφημερίδα Bild.

Η TUI Cruises ανακοίνωσε ότι το προγραμματισμένο ταξίδι στις Καναρίους Νήσους ακυρώθηκε, καθώς το κρουαζιερόπλοιο, το οποίο βρίσκεται αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Μπρέμερχαφεν, χρειάζεται επείγουσες επισκευές.

Το πλοίο είχε προγραμματιστεί να επισκεφθεί ηλιόλουστους προορισμούς, όπως η Λισαβόνα, η Μαδέρα, η Τενερίφη και το Αγκαντίρ, πριν επιστρέψει στη Γερμανία στις 14 Νοεμβρίου.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι, καθώς το Mein Schiff 3 αναχωρούσε από το Μπρέμερχαφεν αργά το απόγευμα της 25ης Οκτωβρίου, σημειώθηκε σύγκρουση με δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων», ανέφερε ένας εκπρόσωπος της εταιρείας.

«Η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος αποτελεί ύψιστη μας προτεραιότητα. Επομένως, είμαστε πολύ ανακουφισμένοι που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχει τραυματιστεί κανείς. Το Mein Schiff 3 βρίσκεται επί του παρόντος αγκυροβολημένο στην αποβάθρα του Μπρέμερχαφεν. Αμέσως μετά το περιστατικό, ειδικοί ξεκίνησαν ενδελεχή επιθεώρηση του πλοίου. Οι ζημιές που διαπιστώθηκαν καθιστούν αναγκαίες βραχυπρόθεσμες εργασίες επισκευής σε ναυπηγείο».

Η Λιμενική Αστυνομία της Βρέμης έχει ξεκινήσει έρευνα για να διασαφηνίσει τις συνθήκες της σύγκρουσης.

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