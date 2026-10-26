Χείμαρρος παρέσυρε αυτοκίνητο με τέσσερις επιβάτες - Ανέβηκαν στην οροφή για να σωθούν από τα νερά

Snapshot Τέσσερις επιβάτες εγκλωβίστηκαν σε SUV που παρασύρθηκε από χειμάρρο στην Αριζόνα και ανέβηκαν στην οροφή για να σωθούν.

Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικών και ελικοπτέρου του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας της Αριζόνα.

Όλοι οι επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια χωρίς να τραυματιστούν.

Η απότομη άνοδος της στάθμης του χειμάρρου προκλήθηκε από ισχυρές βροχοπτώσεις, δημιουργώντας επικίνδυνες πλημμυρικές συνθήκες.

Οι Αρχές προειδοποιούν τους οδηγούς να μην επιχειρούν διάσχιση πλημμυρισμένων δρόμων λόγω του κινδύνου παρασυρμού από ορμητικά νερά. Snapshot powered by AI

Στιγμές αγωνίας έζησαν τέσσερις άνθρωποι στην Αριζόνα των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν βρέθηκαν παγιδευμένοι στη μέση ενός πλημμυρισμένου χειμάρρου, με μοναδικό καταφύγιο την οροφή του αυτοκινήτου τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 22 Οκτωβρίου, στην περιοχή Rimrock της κομητείας Γιαβαπάι, όταν τα ορμητικά νερά του χειμάρρου Wet Beaver Creek παρέσυραν το SUV στο οποίο επέβαιναν.

Το όχημα μετακινήθηκε περίπου 45 μέτρα από το αρχικό σημείο του, με τους τέσσερις επιβαίνοντες να ανεβαίνουν στην οροφή του, προσπαθώντας να παραμείνουν ασφαλείς μέχρι να φτάσει βοήθεια.

Η δραματική επιχείρηση διάσωσης καταγράφηκε σε βίντεο

Η επιχείρηση καταγράφηκε από κάμερα σώματος διασώστη, αποτυπώνοντας τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπισαν οι ομάδες έκτακτης ανάγκης.

Στα πλάνα διακρίνονται οι τέσσερις εγκλωβισμένοι πάνω στην οροφή του αυτοκινήτου, ενώ γύρω τους τα λασπωμένα νερά κυλούν με μεγάλη ορμή.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν αρχικά στο σημείο διαπίστωσαν ότι η προσέγγιση από το έδαφος ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη. Έτσι, ζητήθηκε η συνδρομή ελικοπτέρου του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας της Αριζόνα.

Ένας διασώστης κατέβηκε από το ελικόπτερο προς το εγκλωβισμένο όχημα και ξεκίνησε την επιχείρηση απομάκρυνσης των επιβατών.

Με προσεκτικούς χειρισμούς, οι τέσσερις άνθρωποι μεταφέρθηκαν διαδοχικά σε ασφαλές σημείο.

Όλοι διασώθηκαν χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Τα νερά ανέβηκαν επικίνδυνα μετά τις καταιγίδες

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή είχαν προκαλέσει απότομη άνοδο της στάθμης του χειμάρρου, δημιουργώντας ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες στους δρόμους που διασχίζουν κοίτες ποταμών.

Οι ξαφνικές πλημμύρες αποτελούν σημαντικό κίνδυνο στην Αριζόνα, καθώς ακόμη και περιοχές που φαίνονται ασφαλείς μπορούν να πλημμυρίσουν μέσα σε ελάχιστα λεπτά.

Οι Αρχές υπενθυμίζουν ότι οι οδηγοί δεν πρέπει να επιχειρούν να διασχίσουν πλημμυρισμένους δρόμους, αφού ακόμη και σχετικά μικρή ποσότητα ορμητικού νερού μπορεί να παρασύρει ένα αυτοκίνητο.

Στην περίπτωση των τεσσάρων επιβατών, η άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών διάσωσης και η επέμβαση του ελικοπτέρου αποδείχθηκαν καθοριστικές.

Οι εικόνες από την κάμερα του διασώστη αποτυπώνουν τις δραματικές στιγμές που προηγήθηκαν της ασφαλούς απομάκρυνσής τους.

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