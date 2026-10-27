Βιβλική καταστροφή από τις πλημμύρες στο Πουκέτ - Μεγάλα προβλήματα σε όλη την Ταϊλάνδη - Βίντεο

Snapshot Ξαφνικές πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα σε όλο το νησί Πουκέτ της Ταϊλάνδης μετά από έντονες βροχοπτώσεις.

Περίπου 100 νοικοκυριά επλήγησαν και οχήματα καλύφθηκαν από λάσπη και πέτρες, χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Οι πλημμύρες επηρέασαν όλες τις περιφέρειες της νότιας νησιωτικής επαρχίας, συμπεριλαμβανομένης της πόλης Πουκέτ.

Οι αρχές αντιμετωπίζουν κατολισθήσεις και εργάζονται για την απομάκρυνση συντριμμιών για την αποφυγή φραγής των υδάτινων οδών.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για συνεχιζόμενες βροχοπτώσεις στη νότια Ταϊλάνδη, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων πλημμυρών και κατολισθήσεων. Snapshot powered by AI

Ξαφνικές πλημμύρες κατέκλυσαν τη Δευτέρα αρκετές περιοχές του νησιού Πουκέτ στην Ταϊλάνδη, έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, μετά από έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της περασμένης νύχτας, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Και οι τρεις περιφέρειες της νότιας νησιωτικής επαρχίας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσάς της, της πόλης Πουκέτ, επηρεάστηκαν από τις πλημμύρες.

Τα επίπεδα των υδάτων άρχισαν να υποχωρούν αργά χθες το πρωί, αλλά ορισμένες περιοχές σε χαμηλότερο υψόμετρο παρέμειναν πλημμυρισμένες και συνιστάται στα μικρά οχήματα να αποφεύγουν αυτές τις περιοχές, σύμφωνα με τον αναπληρωτή κυβερνήτη της επαρχίας, Romdon Hayiawae.

Ανέφερε επίσης ότι ορισμένα τμήματα της επαρχίας επλήγησαν επίσης από κατολισθήσεις και ότι οι αρχές εργάζονται για την απομάκρυνση των συντριμμιών, προκειμένου να αποτραπεί η πτώση τους στα κανάλια και η απόφραξη των υδάτινων οδών.

Φωτογραφίες και βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τα νερά της πλημμύρας να εισρέουν σε κατοικημένες περιοχές και να πλημμυρίζουν αρκετούς δρόμους, καθιστώντας τους αδιάβατους.

Οχήματα φαίνονται μερικώς θαμμένα σε σωρούς από λάσπη και πέτρες που άφησε πίσω της η πλημμύρα. Περίπου 100 νοικοκυριά επλήγησαν. Δεν αναφέρθηκαν θύματα, ανέφερε ο Ρόμντον.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ταϊλάνδης προειδοποίησε για έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις στη νότια περιοχή έως την Τετάρτη, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν περισσότερες ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Οι πλημμύρες έχουν πλήξει πολλά μέρη της Ταϊλάνδης από τα μέσα Σεπτεμβρίου και, σύμφωνα με το Τμήμα Πρόληψης και Μετριασμού Καταστροφών, τουλάχιστον 83 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι τη Δευτέρα.

Η πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, η Μπανγκόκ, πλημμύρισε στα τέλη Σεπτεμβρίου μετά από ημέρες καταρρακτώδους βροχής, αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να εκκενώσουν τις κατοικίες τους και προκαλώντας σοβαρές διαταραχές.

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