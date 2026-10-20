Ισπανία: Σοβαρές καταστροφές και 4 νεκρούς άφησε η κακοκαιρία «Άνταμ» - Ένας νεκρός και στη Γαλλία

Snapshot Η κακοκαιρία «Άνταμ» προκάλεσε σοβαρές καταστροφές και τέσσερις νεκρούς στις νοτιοανατολικές περιοχές της Ισπανίας, κυρίως στη Βαλένθια και τον Αλικάντε.

Ο δήμος της Ολίβα επλήγη ιδιαίτερα με βροχοπτώσεις έως 700 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο και ανάγκη απεγκλωβισμού κατοίκων.

Περίπου 5.000 κατοικίες έμειναν χωρίς ρεύμα, ενώ 150 άνθρωποι φιλοξενούνται σε προσωρινά καταφύγια και πολλοί δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Η περιοχή κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ανακοινώθηκε κρατική αρωγή για τους πληγέντες δήμους.

Στη Γαλλία, όπου η κακοκαιρία μεταφέρθηκε εξασθενημένη, καταγράφηκε ένας νεκρός από πλημμύρες στις νότιες περιοχές. Snapshot powered by AI

Η σφοδρή κακοκαιρία «Άνταμ» που έπληξε τις βορειοανατολικές περιοχές της Ισπανίας τις τελευταίες 3 μέρες άφησε πίσω της σοβαρές καταστροφές, πλημμύρες, καθώς και τέσσερις νεκρούς.

Οι βροχές και οι καταιγίδες οδήγησαν σε έντονες πλημμύρες, κατολισθήσεις και αποκλεισμούς στους δρόμους της Ισπανίας, ιδιαίτερα στην περιοχή της Βαλένθια και του Αλικάντε. Ο δήμος της Ολίβα επλήγη περισσότερο, με τις βροχοπτώσεις να φτάνουν έως και τα 700 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο σε ορισμένες περιοχές. Πολλοί χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από τα σπίτια τους με τη βοήθεια των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, τόσο από ξηρά όσο και από αέρος.

Οι κάτοικοι προσπαθούν σήμερα που τα φαινόμενα έχουν ξεκινήσει να εξασθενούν να μαζέψουν ότι μπορούν από τα σπίτια και τις περιουσίες τους. Ο πρώην πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, βρέθηκε στην περιοχή, την οποία κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως και αρκετούς ακόμη δήμους.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ένα πακέτο κρατικής αρωγής για τους δήμους που έχουν πληγεί, ενώ θα δημιουργηθούν χώροι συλλογής αποβλήτων.

Έως και τη Δευτέρα, περίπου 5.000 κατοικίες είχαν μείνει χωρίς ρεύμα σε Βαλένθια και Αλικάντε, με τις εργασίες αποκατάστασης να συνεχίζονται ακόμα. Στο Πολυδύναμο Κέντρο του δήμου, που έχει διαμορφωθεί ως προσωρινό καταφύγιο, εξακολουθούν να φιλοξενούνται 150 άτομα, ενώ πολλοί είναι αυτοί που δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους λόγω των καταστροφών.

Παρά τη βελτίωση της κατάστασης σε τμήματα της ισπανικής ακτής, στη Γαλλία παραμένει αυξημένη η επιφυλακή για νέα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, καθώς η κακοκαιρία μεταφέρεται εξασθενημένη προς την Καταλονία.

Τέσσερις νεκροί στην Ισπανία – Ένας στη Γαλλία

Τραγικός είναι ο απολογισμός των θυμάτων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Ένας 64χρονος άνδρας πέθανε από καρδιακή προσβολή σε κάμπινγκ στην πόλη Ολίβα της Βαλένθια, η οποία υπέστη σοβαρές πλημμύρες μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσε η καταιγίδα Άνταμ.

Νωρίτερα, μία γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή από πνιγμό στο υπόγειο του σπιτιού της, μαζί με την ανιψιά της, η οποία κατάφερε να σωθεί. Στη Βαλένθια, μία γυναίκα πνίγηκε στη θάλασσα την Κυριακή με τη σορό της να εντοπίζεται αργότερα, αφού είχε παρασυρθεί από τα νερά, ενώ ένα ακόμη θύμα εντοπίστηκε 6 χιλιόμετρα μακριά, στη Βαρκελώνη.

Η κακοκαιρία Άνταμ έπληξε και τις νότιες περιοχές της Γαλλίας, όπου ένας άνδρας παρασύρθηκε στα νερά της λιμνοθάλασσας Ετάν ντε Μπερ τις πρώτες πρωινές ώρες. Η σορός του εντοπίστηκε αργότερα, σύμφωνα με δηλώσεις του δημάρχου Βενσάν Γκογιέ.

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