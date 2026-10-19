Με καλό καιρό θα ξεκινήσει η εβδομάδα – Η θερμοκρασία σε άνοδο, θα φτάσει τοπικά τους 24 βαθμούς

Snapshot Την Παρασκευή αναμένονται χαμηλές θερμοκρασίες με ψύχος από την Ουκρανία και χιόνια στα ορεινά της χώρας.

Η Δευτέρα θα είναι γενικά αίθρια με λίγες νεφώσεις και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας έως 24°C σε ορισμένες περιοχές.

Την Τετάρτη προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα βορειοδυτικά, με άνοδο της θερμοκρασίας.

Την Πέμπτη αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, ενώ στα υπόλοιπα μέρη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Η ΕΜΥ συνιστά ενημέρωση για τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα μέσω των τακτικών δελτίων και της ιστοσελίδας της. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές ώρες στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και τη νότια νησιωτική χώρα. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά θαλάσσια - παράκτια και πιθανόν στο βορειοανατολικό Αιγαίο τις πρωινές - νυχτερινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο βόρειο Αιγαίο νότιοι 3 με 4, στις υπόλοιπες περιοχές βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 4 με 5 πρόσκαιρα το πρωί έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 22, στο Ιόνιο, τα δυτικά, τη Θεσσαλία, την Αττική και τα Δωδεκάνησα έως 23 και τοπικά στη δυτική Πελοπόννησο έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

Θράκη: 9 – 22°C

Ανατολική Μακεδονία: 8 – 21°C

Κεντρική Μακεδονία: 11 – 22°C

Δυτική Μακεδονία: 6 – 20°C

Ήπειρος: 9 – 22°C

Θεσσαλία: 9 – 23°C

Νησιά Ιονίου: 14 – 23°C

Δυτική Στερεά: 11 – 23°C

Δυτική Πελοπόννησος: 10 – 24°C

Ανατολική Πελοπόννησος: 10 – 22°C

Κυκλάδες: 15 – 22°C

Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 11 – 22°C

Κρήτη: 11 – 22°C

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 14 – 21°C

Δωδεκάνησα: 18 – 23°C

Αττική: 10 – 23°C

Θεσσαλονίκη: 10 – 22°C

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Η πρόγνωση για την Τρίτη 20 Οκτωβρίου

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα νότια μέχρι το μεσημέρι. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση για την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου

Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά από το μεσημέρι. Η ορατότητα πιθανόν να είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Η πρόγνωση για την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου

Στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά και βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Η ορατότητα πιθανόν να είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ και μόνο στα νοτιοανατολικά βορειοδυτικοί έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

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