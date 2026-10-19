Σε εξέλιξη οι διαδικασίες αποζημίωσης των πληγέντων σε Κρήτη και Εύβοια

Snapshot Το Υπουργείο προχωρά στην ταχεία καταβολή οικονομικών ενισχύσεων στους πληγέντες της Κρήτης, με τα χρήματα να αποστέλλονται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την υποβολή αιτημάτων των δήμων.

Σε Κρήτη και Εύβοια δρομολογούνται έργα αποκατάστασης υποδομών, με προτεραιότητα στην αποκατάσταση του οδικού δικτύου και τη χρηματοδότηση να καθορίζεται από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής.

Έχουν χαρακτηριστεί 237 κτίρια στην Κρήτη μετά από αυτοψίες, με τα περισσότερα να κρίνονται ασφαλή (πράσινα), ενώ στην Εύβοια έχουν δημιουργηθεί εναλλακτικές διαδρομές για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Προβλέπονται μέτρα ανακούφισης για τους πολίτες, όπως αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και πλειστηριασμών, σύμφωνα με τις ισχύουσες προϋποθέσεις.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εξετάζει τη στήριξη των παραγωγών με πλήρη κάλυψη των ζημιών στο φυτικό κεφάλαιο, υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης των απαιτούμενων αυτοψιών και διαδικασιών. Snapshot powered by AI

Στην πορεία των διαδικασιών για την οικονομική ενίσχυση των πολιτών που επλήγησαν από τα πρόσφατα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη και την Εύβοια, καθώς και στην αποκατάσταση των ζημιών σε βασικές υποδομές, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1.

Όπως επισήμανε, βασική προτεραιότητα είναι να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις οι απαραίτητες ενέργειες για την ανακούφιση των πληγέντων νοικοκυριών και την αποκατάσταση των ζημιών, ώστε οι περιοχές που δοκιμάστηκαν να επιστρέψουν το συντομότερο δυνατό στους κανονικούς τους ρυθμούς.

Κρήτη: Τα χρήματα θα αποστέλλονται εντός πέντε εργάσιμων ημερών

Ειδικότερα για την Κρήτη, ο κ. Κατσαφάδος διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο προχωρά με στόχο την έγκαιρη καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, από τη στιγμή που οι δήμοι διαβιβάσουν τα σχετικά αιτήματα, τα ποσά θα αποστέλλονται μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι για τους πολίτες που επλήγησαν έχουν προβλεφθεί μέτρα ανακούφισης, μεταξύ των οποίων η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και η αναστολή των πλειστηριασμών, με βάση τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Σε ό,τι αφορά τα έργα αποκατάστασης, η διαδικασία θα προχωρήσει αφού συγκεντρωθούν τα αιτήματα από τους δήμους και την Περιφέρεια. Στη συνέχεια, η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής θα καθορίσει τη χρηματοδότηση για κάθε έργο, προκειμένου να ξεκινήσουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις.

Τα στοιχεία από τις αυτοψίες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής αποτυπώνουν την έκταση των ζημιών. Συγκεκριμένα, έχουν ελεγχθεί συνολικά 237 κτίρια, από τα οποία τα 213 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, τα 22 κίτρινα και τα δύο κόκκινα.

Εύβοια: Προτεραιότητα η αποκατάσταση του οδικού δικτύου

Στο επίκεντρο των ενεργειών βρίσκεται και η Εύβοια, όπου οι ζημιές στις υποδομές, κυρίως στο οδικό δίκτυο, απαιτούν άμεσες παρεμβάσεις.

Ο υφυπουργός ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με τον περιφερειάρχη και τους δύο αρμόδιους δημάρχους, με αντικείμενο την καταγραφή των προβλημάτων και τον συντονισμό των ενεργειών για την αποκατάστασή τους.

Η χρηματοδότηση των έργων θα δρομολογηθεί με βάση τα αιτήματα που θα καταθέσουν οι δήμοι και η Περιφέρεια. Ακολούθως, η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής θα εξετάσει τις προτάσεις, ώστε να καθοριστούν οι διαθέσιμοι πόροι και να εκδοθεί η σχετική πρόσκληση χρηματοδότησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αποκατάσταση των δρόμων που υπέστησαν ζημιές. Όπως σημείωσε ο κ. Κατσαφάδος, έχουν ήδη διαμορφωθεί εναλλακτικές διαδρομές, προκειμένου να συνεχίζεται η κυκλοφορία και να περιορίζονται τα προβλήματα στις μετακινήσεις των κατοίκων.

Αποζημιώσεις στους παραγωγούς - Τι προβλέπεται για το φυτικό κεφάλαιο

Σημαντικό μέρος των δηλώσεων του υφυπουργού αφορούσε και τον αγροτικό κόσμο, καθώς οι καταστροφές στις καλλιέργειες έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στους παραγωγούς και δημιουργούν πρόσθετες πιέσεις στην τοπική οικονομία.

Όπως ανέφερε, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξετάζει τους διαθέσιμους τρόπους στήριξης των αγροτών που υπέστησαν ζημιές, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στη διαδικασία αποζημίωσης για το φυτικό κεφάλαιο, επισημαίνοντας ότι προβλέπεται κάλυψη στο 100% για τις συγκεκριμένες ζημιές, σύμφωνα με όσα ορίζει το ισχύον πλαίσιο.

Ωστόσο, για την ολοκλήρωση των αποζημιώσεων απαιτείται να τηρηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες αυτοψίες από τους αρμόδιους φορείς.

Η κυβέρνηση θέτει ως στόχο την επιτάχυνση των ενεργειών τόσο για την οικονομική στήριξη των πληγέντων όσο και για την αποκατάσταση των υποδομών, με τις επόμενες κινήσεις να εξαρτώνται από την υποβολή των αιτημάτων και την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων.

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