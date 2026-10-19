Κρήτη: Μανιτάρι-γίγας έξι κιλών στη Βόνη - H εντυπωσιακή ανακάλυψη μετά τις βροχές - Βίντεο

Snapshot Στη Βόνη του Ηρακλείου βρέθηκε ένα μανιτάρι πλευρώτους βάρους περίπου έξι κιλών.

Το μανιτάρι καταγράφηκε σε βίντεο από τον Μανώλη Κλεισαρχάκη και παρουσιάστηκε στη σελίδα «Δια-SOS-τε τη Μεσαρά».

Η υγρασία από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις στην Κρήτη ευνόησε την ανάπτυξη μεγάλων μανιταριών στην περιοχή.

Πρόκειται για δεύτερη μεγάλη ανακάλυψη μανιταριού στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου μέσα σε λίγες ημέρες.

Παρά τα προβλήματα από τον καιρό, η φύση της Κρήτης συνεχίζει να προσφέρει εντυπωσιακά και ασυνήθιστα ευρήματα. Snapshot powered by AI

Ένα μανιτάρι που, σύμφωνα με τον άνθρωπο που το εντόπισε, ζυγίζει περίπου έξι κιλά βρέθηκε σε αγροτική περιοχή της Βόνης, στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, στο Ηράκλειο. Ο Μανώλης Κλεισαρχάκης, γνωστός ως Μάνος, παρουσίασε το εντυπωσιακό εύρημα μέσα από βίντεο που έστειλε στη σελίδα «Δια-SOS-τε τη Μεσαρά» στο Facebook, με την ανακάλυψη να αναδεικνύεται και από το Neakriti.gr.

Πρόκειται, σύμφωνα με τον ίδιο, για ένα μανιτάρι πλευρώτους, γνωστό στην Κρήτη και ως αρτικίτης. Το μέγεθός του ξεχωρίζει, προσθέτοντας ακόμη μία ενδιαφέρουσα εικόνα από τη φύση του νησιού, η οποία φαίνεται να βρίσκει ευκαιρίες να εντυπωσιάζει μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις.

Μανιτάρι-γίγας στη Βόνη Ηρακλείου

Η ανακάλυψη έγινε σε αγροτική έκταση της Βόνης, με τον Μάνο να καταγράφει σε βίντεο το ασυνήθιστα μεγάλο μανιτάρι. Το εκτιμώμενο βάρος του, περίπου έξι κιλά, είναι αυτό που κεντρίζει το ενδιαφέρον και κάνει το συγκεκριμένο εύρημα να ξεχωρίζει.

Η είδηση έρχεται λίγες ημέρες μετά την αναφορά για ένα ακόμη μεγάλο μανιτάρι, βάρους περίπου τεσσάρων κιλών, που είχε εντοπιστεί στην περιοχή της Μεσαράς. Δύο ανακαλύψεις από την ίδια ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου αναδεικνύουν τις εκπλήξεις που μπορεί να επιφυλάσσει η κρητική ύπαιθρος.

Οι βροχές ευνοούν την εμφάνιση μανιταριών

Το εύρημα στη Βόνη αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον και λόγω των βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν στην Κρήτη κατά το πρώτο δεκαοκταήμερο του Οκτωβρίου. Η υγρασία που συγκεντρώνεται στο έδαφος μπορεί, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, να ευνοήσει την ανάπτυξη μανιταριών.

Παρότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει προβλήματα σε περιοχές του νησιού, τέτοιες εικόνες θυμίζουν ότι η φύση μπορεί να προσφέρει και ευχάριστες εκπλήξεις. Το μανιτάρι που εντόπισε ο Μάνος αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, φέρνοντας στο προσκήνιο μια διαφορετική πλευρά της κρητικής υπαίθρου.

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