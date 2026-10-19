Κρήτη: Μανιτάρι-γίγας έξι κιλών στη Βόνη - H εντυπωσιακή ανακάλυψη μετά τις βροχές - Βίντεο

Ένα ξεχωριστό εύρημα στην κρητική ύπαιθρο έρχεται να δώσει μια ευχάριστη νότα μετά τις πρόσφατες κακοκαιρίες

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Κρήτη: Μανιτάρι-γίγας έξι κιλών στη Βόνη - H εντυπωσιακή ανακάλυψη μετά τις βροχές - Βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στη Βόνη του Ηρακλείου βρέθηκε ένα μανιτάρι πλευρώτους βάρους περίπου έξι κιλών.
  • Το μανιτάρι καταγράφηκε σε βίντεο από τον Μανώλη Κλεισαρχάκη και παρουσιάστηκε στη σελίδα «Δια-SOS-τε τη Μεσαρά».
  • Η υγρασία από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις στην Κρήτη ευνόησε την ανάπτυξη μεγάλων μανιταριών στην περιοχή.
  • Πρόκειται για δεύτερη μεγάλη ανακάλυψη μανιταριού στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου μέσα σε λίγες ημέρες.
  • Παρά τα προβλήματα από τον καιρό, η φύση της Κρήτης συνεχίζει να προσφέρει εντυπωσιακά και ασυνήθιστα ευρήματα.
Snapshot powered by AI

Ένα μανιτάρι που, σύμφωνα με τον άνθρωπο που το εντόπισε, ζυγίζει περίπου έξι κιλά βρέθηκε σε αγροτική περιοχή της Βόνης, στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, στο Ηράκλειο. Ο Μανώλης Κλεισαρχάκης, γνωστός ως Μάνος, παρουσίασε το εντυπωσιακό εύρημα μέσα από βίντεο που έστειλε στη σελίδα «Δια-SOS-τε τη Μεσαρά» στο Facebook, με την ανακάλυψη να αναδεικνύεται και από το Neakriti.gr.

Πρόκειται, σύμφωνα με τον ίδιο, για ένα μανιτάρι πλευρώτους, γνωστό στην Κρήτη και ως αρτικίτης. Το μέγεθός του ξεχωρίζει, προσθέτοντας ακόμη μία ενδιαφέρουσα εικόνα από τη φύση του νησιού, η οποία φαίνεται να βρίσκει ευκαιρίες να εντυπωσιάζει μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις.

Μανιτάρι-γίγας στη Βόνη Ηρακλείου

Η ανακάλυψη έγινε σε αγροτική έκταση της Βόνης, με τον Μάνο να καταγράφει σε βίντεο το ασυνήθιστα μεγάλο μανιτάρι. Το εκτιμώμενο βάρος του, περίπου έξι κιλά, είναι αυτό που κεντρίζει το ενδιαφέρον και κάνει το συγκεκριμένο εύρημα να ξεχωρίζει.

Η είδηση έρχεται λίγες ημέρες μετά την αναφορά για ένα ακόμη μεγάλο μανιτάρι, βάρους περίπου τεσσάρων κιλών, που είχε εντοπιστεί στην περιοχή της Μεσαράς. Δύο ανακαλύψεις από την ίδια ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου αναδεικνύουν τις εκπλήξεις που μπορεί να επιφυλάσσει η κρητική ύπαιθρος.

Οι βροχές ευνοούν την εμφάνιση μανιταριών

Το εύρημα στη Βόνη αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον και λόγω των βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν στην Κρήτη κατά το πρώτο δεκαοκταήμερο του Οκτωβρίου. Η υγρασία που συγκεντρώνεται στο έδαφος μπορεί, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, να ευνοήσει την ανάπτυξη μανιταριών.

Παρότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει προβλήματα σε περιοχές του νησιού, τέτοιες εικόνες θυμίζουν ότι η φύση μπορεί να προσφέρει και ευχάριστες εκπλήξεις. Το μανιτάρι που εντόπισε ο Μάνος αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, φέρνοντας στο προσκήνιο μια διαφορετική πλευρά της κρητικής υπαίθρου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:44ΕΥ ΖΗΝ

Καρδιολόγος έκοψε αυτά τα σκεύη από την κουζίνα της και προειδοποιεί για την καρδιά

08:42ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στο Λαύριο σήμερα τα εγκαίνια του εθνικού υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» - Παρουσία Μητσοτάκη

08:38ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μανιτάρι-γίγας έξι κιλών στη Βόνη - H εντυπωσιακή ανακάλυψη μετά τις βροχές - Βίντεο

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Τύρναβο: 53χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Ποιοι ήταν οι δύο πιλότοι που σκοτώθηκαν από την πτώση του μονοκινητήριου αεροσκάφους - Πατέρας τεσσάρων παιδιών ο 41χρονος

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Απροσπέλαστος ο Κηφισός - Ποιοι δρόμοι αντιμετωπίζουν προβλήματα

08:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας για την τραγωδία στη Μυτιλήνη: Μηδενική ανοχή στους διακινητές

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Πώς έγινε το συμβάν με το μαχαίρωμα του 16χρονου - Αναζητείται 22χρονος, γνώριμος των Αρχών

08:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Στόχος η διατήρηση της συσπείρωσης μετά τη συγκέντρωση στο Αιγάλεω

08:01ΥΓΕΙΑ

Είναι απαραίτητη η νηστεία πριν από κάθε εξέταση αίματος; Τι έδειξε μια μεγάλη μελέτη

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ferrari Luce: Ο Jeff Bezos πίσω από την απόφαση για την πρώτη ηλεκτρική Ferrari

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (19/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:51ΕΛΛΑΔΑ

«Μαϊμού» υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ και ψεύτικοι αστυνομικοί: Σχεδόν 2 κάθε ώρα - 10.932 απάτες σε οκτώ μήνες - Αύξηση 27,5% σ' ένα χρόνο

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Οκτωβρίου

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Είμαστε οι φτωχότεροι, αλλά… πετάμε το περισσότερο φαγητό στην Ευρώπη – Μάστιγα για περιβάλλον και οικονομία η σπατάλη τροφίμων

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρός σε τροχαίο ο επιχειρηματίας Μανώλης Ροδουσάκης - Η προσπάθειά του να μειώσει τα τροχαίο το 2024

07:34BOMBER

Η αντιπολίτευση που ονειρεύτηκε ο Μητσοτάκης – Του στρώνουν τον δρόμο για τρίτη θητεία

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Θεσσαλία από σήμερα ο Τσίπρας: Περιοδείες μέχρι τα Χριστούγεννα και προγραμματικό συνέδριο το 

07:29ΜΑΝΤΕΙΟ

Θα είναι η Λεπέν κι ο Μελανσόν το τελικό δίλημμα για τους Γάλλους; Υπάρχουν εναλλακτικές λέει ο Λεβί

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Νωρίτερα τα χρήματα στα ΑΤΜ – Ποιοι πληρώνονται από τις 23 Οκτωβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:34ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης σε πτήση: «Πιστέψαμε ότι ήρθε το τέλος» - Αεροσκάφος επέστρεψε 15 λεπτά μετά την απογείωση

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:42ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ ανοιχτά της Νέας Μάκρης – Αισθητός σε πολλές περιοχές της Αττικής

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρός σε τροχαίο ο επιχειρηματίας Μανώλης Ροδουσάκης - Η προσπάθειά του να μειώσει τα τροχαίο το 2024

08:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ανατροπή τον Νοέμβριο - Η πρόβλεψη του ECMWF για την Ελλάδα

07:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα 400 σενάρια για τον Νοέμβριο - Τι δείχνουν ECMWF, JMA, UKMO και άλλα προγνωστικά κέντρα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία ανοιχτά της Μυτιλήνης: Έξι νεκροί, ανάμεσά τους βρέφος, μετά από σύγκρουση ταχύπλοου με σκάφος του Λιμενικού

06:52LIFESTYLE

Από το «Σόι σου» στις «Κόρες της Αρετής»: Μπελάδες, έρωτες και αποκαλύψεις στα νέα επεισόδια των σειρών

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ανατιμήσεις στον καφέ: Αλλάζουν τις συνήθειες οι Έλληνες λόγω του αυξημένου κόστους

06:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι ευρωπαϊκές μάχες των Ελληνικών ομάδων σε Champions, Europa και Conference League -Ώρα και κανάλια

21:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από την ηλιοφάνεια στις ισχυρές βροχές - Τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για τη νέα εβδομάδα

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 18/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.500.000 ευρώ

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Απροσπέλαστος ο Κηφισός - Ποιοι δρόμοι αντιμετωπίζουν προβλήματα

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Ποιοι ήταν οι δύο πιλότοι που σκοτώθηκαν από την πτώση του μονοκινητήριου αεροσκάφους - Πατέρας τεσσάρων παιδιών ο 41χρονος

18:53ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Νέα μεταβολή του καιρού τα επόμενα 24ωρα – Πού αναμένονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (19/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

22:54ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Τρίτης (20/10)

19:08LIFESTYLE

Το αιχμηρό μήνυμα Κορομηλά για Μαζωνάκη: «Φτάνει πια με την εμμονική εξόντωση»

08:01ΥΓΕΙΑ

Είναι απαραίτητη η νηστεία πριν από κάθε εξέταση αίματος; Τι έδειξε μια μεγάλη μελέτη

07:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μάστιγα οι κλοπές και οι επιθέσεις στο κέντρο της Αθήνας - Βίντεο-ντοκουμέντο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ