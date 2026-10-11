Κρήτη: Οι μεγάλες ποσότητες νερού δημιούργησαν ένα μικρό φαράγγι

Snapshot Η κακοκαιρία στην Κρήτη προκάλεσε διάβρωση εδάφους στο Ζωνιανό Αόρι με βάθος άνω των 7 μέτρων, δημιουργώντας ένα μικρό φαράγγι.

Η διάβρωση οφείλεται στην ορμή των νερών που κατέβηκαν από το "Λαγκοπέραμα" και τροφοδοτούν τον Ζωνιανό ποταμό.

Η φυσική βλάστηση συμβάλλει στη συγκράτηση του εδάφους και στη μείωση της διάβρωσης, ενώ η υποβάθμισή της επιδεινώνει το πρόβλημα.

Ακατάλληλες ανθρώπινες παρεμβάσεις, όπως η παράνομη υλοτομία και η ανεξέλεγκτη διάνοιξη δρόμων, αυξάνουν την ευπάθεια του εδάφους στη διάβρωση.

Προτείνεται η εκπόνηση υδρολογικών μελετών, η καταγραφή ευάλωτων σημείων, η εγκατάσταση υδρομέτρων και μετεωρολογικών σταθμών, και η ανάπτυξη συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης. Snapshot powered by AI

Εντυπωσιακές εικόνες από το Ζωνιανό Αόρι αποκαλύπτουν τη δύναμη των ορμητικών νερών της βροχής και τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει η διάβρωση του εδάφους, έπειτα από την κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το creta24.gr, η αυτοψία του πρώην αντιπεριφερειάρχη και κατοίκου της περιοχής, Γιάννη Παρασύρη, ανέδειξε μία μεγάλη διάβρωση του εδάφους με βάθος που ξεπερνά τα 7 μέτρα. Η διάβρωση προκλήθηκε σε σημείο του Ζωνιανού Αόρι, εξαιτίας της ορμής των νερών που κατέβηκαν από το ”Λαγκοπέραμα” στα Ζωνιανά.

Το μέγεθος της αλλοίωσης του εδάφους είναι εντυπωσιακό, καθώς το σημείο θυμίζει πλέον ένα μικρό φαράγγι ή ακόμη και ένα βαθύ γεωλογικό ρήγμα. Τα νερά από τις συγκεκριμένες περιοχές τροφοδοτούν τον Ζωνιανό ποταμό.

H διάβρωση me βάθος που ξεπερνά τα 7 μέτρα. Γιάννης Παρασύρης/creta24

Η διάβρωση του εδάφους και ο ρόλος της φυσικής βλάστησης

Η πρόσφατη κακοκαιρία και ο μεγάλος όγκος νερού που έπεσε σε περιοχές του Μυλοποτάμου, ανέδειξε εκ νέου τη σημασία της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος στις ορεινές περιοχές. Τα δέντρα, οι θάμνοι και η υπόλοιπη φυσική βλάστηση συμβάλλουν στη συγκράτηση του εδάφους, στη ρύθμιση της απορροής και στον περιορισμό της διάβρωσης.

Αντίθετα, η υποβάθμιση της βλάστησης και οι ακατάλληλες ανθρώπινες παρεμβάσεις, όπως η ανεξέλεγκτη διάνοιξη δρόμων και η παράνομη υλοτομία, μπορούν, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να επιδεινώσουν την απορροή και να αυξήσουν την ευπάθεια του εδάφους στη διάβρωση. Η εικόνα από το Ζωνιανό Αόρι αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανάγκης να εξεταστούν συστηματικά οι συνθήκες που διαμορφώνονται στα ορεινά, εκεί όπου συγκεντρώνονται τα νερά που στη συνέχεια κατευθύνονται προς τα χαμηλότερα σημεία.

Ο πρώην αντιπεριφερειάρχης, Γιάννης Παρασύρης Γιάννης Παρασύρης/creta24

Σύμφωνα με ειδικούς από τα βασικά μέτρα που χρειάζεται να εξεταστούν είναι η εκπόνηση ολοκληρωμένων υδρολογικών μελετών, η καταγραφή των ευάλωτων σημείων, η εγκατάσταση υδρομέτρων και μετεωρολογικών σταθμών σε κατάλληλες θέσεις μεγάλου υψομέτρου, καθώς και η ανάπτυξη συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για την επικίνδυνη άνοδο της στάθμης και της παροχής του ποταμού.

Παράλληλα, κρίσιμο θεωρείται να περιοριστούν οι παρεμβάσεις που αλλοιώνουν τη φυσική απορροή και να προστατευτούν οι περιοχές με έντονη διάβρωση ή μειωμένη φυτοκάλυψη.