Ανόβερο: Αυτοκίνητο πέφτει «σκόπιμα» σε ομάδα ανθρώπων - Διέφυγε πεζός ο οδηγός

Snapshot Ένα αυτοκίνη έπεσε σκόπιμα πάνω σε ομάδα ανθρώ κοντά στο Ανόβερο, τραυματίζοντας τουλάχιστον τέσσερα άτομα.

Η αστυνομία πυροβόλησε εναντίον του οχήματος, αλλά ο οδηγός διέφυγε πεζός.

Οι αρχές αποκλείουν το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας και εξετάζουν προσωπικό κίνητρο πίσω από την επίθεση.

Το περιστατικό συνέβη στη μικρή πόλη Neustadt am Rübenberge περίπου τα μεσάνυχτα της Δευτέρας.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν υπήρχαν και άλλοι επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Snapshot powered by AI

Πανικός το βράδυ της Δευτέρας, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος, κοντά στο Ανόβερο τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους, με την αστυνομία να πυροβολεί εναντίον του οδηγού, ο οποίος ωστόσο κατάφερε να διαφύγει πεζός.

Τουλάχιστον τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του τρομακτικού συμβάντος – μερικά από αυτά σοβαρά, χωρίς ωστόσο να απειλείται η ζωή τους. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στα μεσάνυχτα στη μικρή πόλη Neustadt am Rübenberge, κοντά στο Ανόβερο.

Ein Auto fährt nahe Hannover in eine Gruppe, mehrere Menschen werden verletzt. Die Polizei schießt auf das Auto, der oder die Täter flüchten zu Fuß. https://t.co/JJHoNk9OJm https://t.co/6GlmEDuFyv — Frankfurter Allgemeine (@faznet) October 27, 2026

Αστυνομικοί που διενεργούσαν τροχονομικούς ελέγχους αντιλήφθηκαν τι συμβαίνει και πυροβόλησαν την BMW, ο οδηγός της οποίας κατάφερε να διαφύγει με τα πόδια, ενώ δεν είναι γνωστό αν επέβαιναν και άλλα άτομα στο όχημα.

Οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη διαπιστώσει το κίνητρο, αλλά πιστεύουν ότι η φερόμενη επίθεση πραγματοποιήθηκε «σκόπιμα», αλλά δεν ερευνούν «τρομοκρατική ενέργεια» σύμφωνα με την εφημερίδα «Zeit» .

Οι αρχικές θεωρίες υποδηλώνουν ότι ο ύποπτος που έριξε το αυτοκίνητο είχε προσωπική έχθρα εναντίον των φερόμενων θυμάτων και ότι αυτά επιλέχθηκαν σκόπιμα.

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