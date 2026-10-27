Καταστροφικός ανεμοστρόβιλος ισχύος EF2 έπληξε την Χιλή: Εκτεταμένες ζημιές σε τουλάχιστον 70 σπίτια

Snapshot Ένας σπάνιος ανεμοστρόβιλος ισχύος EF2 με ανέμους 178-217 χλμ/ώρα έπληξε την κεντρική Χιλή, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε τουλάχιστον 70 σπίτια στην πόλη Ρεκίνοα.

Το δημοτικό σχολείο Colegio Tricahue υπέστη σημαντικές καταστροφές, με αποτέλεσμα την αναστολή των μαθημάτων μέχρι νεωτέρας.

Περισσότερα από 6.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα και ανεστάλησαν προσωρινά δρομολόγια τρένων στην περιοχή λόγω πτώσης στύλων ηλεκτροδότησης.

Παρά τη σοβαρότητα του φαινομένου, τραυματίστηκε ελαφρά μόνο ένας άνθρωπος και δεν καταγράφηκαν θάνατοι.

Η SENAPRED εξέδωσε κόκκινο συναγερμό και οργανώνει επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ αυτός ήταν ο δεύτερος ανεμοστρόβιλος μέσα σε δύο εβδομάδες στη Χιλή. Snapshot powered by AI

Ένας σπάνιος και καταστροφικός ανεμοστρόβιλος ισχύος EF2 έπληξε την κεντρική Χιλή την Δευτέρα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια στην πόλη Ρεκίνοα, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με το Associated Press, περίπου 70 σπίτια υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τον ανεμοστρόβιλο, ο οποίος ξερίζωσε τις στέγες των κτηρίων.

Σημαντικές ζημιές καταγράφηκαν και στο δημοτικό σχολείο Colegio Tricahue, με αποτέλεσμα να ανασταλούν τα μαθήματα μέχρι νεωτέρας. Μιλώντας στο τοπικό μέσο 24horas.com, ο διευθυντής του σχολείου, Γκάμπριελ Πομπλέτε, δήλωσε ότι την στιγμή που χτύπησε ο ανεμοστρόβιλος ελάχιστοι μαθητές και εκπαιδευτικοί βρίσκονταν στο κτήριο.

«Ξεριζώθηκαν στέγες και καταστράφηκαν υποδομές, με αποτέλεσμα να ανασταλούν τα μαθήματα. Δόξα τω Θεώ που η σχολική μέρα είχε τελειώσει όταν χτύπησε ο ανεμοστρόβιλος, και ελάχιστοι μαθητές ήταν στο κτήριο», είπε.

Την ίδια στιγμή, περισσότερα από 6.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα λόγω πτώσης στύλων ηλεκτροδότησης, ενώ ανεστάλησαν προσωρινά και δρομολόγια των τρένων στην περιοχή.

Ωστόσο, παρά τη σφοδρότητα του φαινομένου, μόνο ένας άνθρωπος τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ δεν καταγράφηκαν θάνατοι.

Ένας ανεμοστρόβιλος τέτοιας ισχύος, ο οποίος συνοδεύεται από ανέμους ταχύτητας 178 έως 217 χιλιομέτρων την ώρα, είναι ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο καιρικό φαινόμενο για τη χώρα.

Η Εθνική Υπηρεσία Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστροφών της Χιλής (SENAPRED) έχει εκδώσει προειδοποίηση κόκκινου συναγερμού στην περιοχή, καθώς οι τοπικές αρχές οργανώνουν επιχειρήσεις για την διάσωση τυχόν εγκλωβισμένων πολιτών.

Αυτός ήταν ο δεύτερος ανεμοστρόβιλος που έπληξε τη χώρα μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων, καθώς στις 13 Οκτωβρίου ένας μικρότερης έντασης ανεμοστρόβιλος (EF0) είχε χτυπήσει το Σαντιάγο, για πρώτη φορά μετά από 133 χρόνια.

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