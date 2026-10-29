Εμπορικό τρένο εκτροχιάστηκε κοντά στο σταθμό της Σεβίλλης, 12 ώρες μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία

Snapshot Ένα εμπορικό τρένο εκτροχιάστηκε κοντά στο σταθμό Padre Pío-Palmete της Σεβίλλης περίπου 12 ώρες μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία με 68 νεκρούς.

Η γραμμή C4 Cercanías της Σεβίλλης αναστάλθηκε άμεσα, επηρεάζοντας τη σύνδεση του κεντρικού σταθμού Santa Justa με νότιες συνοικίες.

Η Adif και η Renfe επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί καθώς τα βαγόνια ήταν κενά τη στιγμή του εκτροχιασμού.

Ο εκτροχιασμός συνέβη κατά τη διάρκεια ελιγμών και διεξάγεται έρευνα για τα αίτια της μηχανικής ή λειτουργικής βλάβης. Snapshot powered by AI

Σχεδόν 12 ώρες μετά τη σύγκρουση τρένου υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 68 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 100, ένα τρένο συντήρησης και εμπορευμάτων εκτροχιάστηκε κοντά στο σταθμό Padre Pío-Palmete του δικτύου Cercanías στη Σεβίλλη, λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Το περιστατικό ανάγκασε την άμεση αναστολή της λειτουργίας της γραμμής C4 Cercanías της Σεβίλλης, η οποία συνδέει τον κεντρικό σταθμό Santa Justa με διάφορες νότιες συνοικίες της πόλης. Ο εθνικός διαχειριστής σιδηροδρομικής υποδομής Adif και ο φορέας εκμετάλλευσης Renfe επιβεβαίωσαν ότι δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Σύμφωνα με την ισπανική σιδηροδρομική υπηρεσία, τα βαγόνια ήταν κενά.

🔴 A freight train derails at the Padre Pío station in Seville 🔗 https://t.co/ivHROgZvAJ https://t.co/hbfqggupU6 — Mel Carmine (@MelCarmine234) October 28, 2026

Ο εκτροχιασμός συνέβη κατά τη διάρκεια μιας φάσης ελιγμών. Είναι σε εξέλιξη επίσημη έρευνα για τον ακριβή λόγο της μηχανικής ή λειτουργικής βλάβης.

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