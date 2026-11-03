ΗΠΑ: Νεκρό 4χρονο αγοράκι βρέθηκε κάτω από σωρό ρούχων σε ντουλάπα - Συνελήφθη φίλη της μητέρας του

Snapshot Δύο γυναίκες συνελήφθησαν στην Ατλάντα, Τζόρτζια, κατηγορούμενες για τον θάνατο ενός 4χρονου αγοριού και τον σοβαρό τραυματισμό του αδελφού του.

Το παιδί βρέθηκε νεκρό κάτω από σωρό ρούχων στο σπίτι, με εγκαύματα, κοψίματα, κατάγματα και ρήξεις στο ήπαρ και τη σπλήνα, ενώ ο θάνατός του αποδόθηκε σε τραύμα.

Η 32χρονη Jasmaine Smoak κατηγορείται για ανθρωποκτονία, κακοποίηση παιδιών και απόκρυψη θανάτου, ενώ η Jasmine Jenkins κατηγορείται για ανθρωποκτονία, επίθεση με επιβαρυντικές περιστάσεις και κακοποίηση παιδιών.

Η Smoak εγκατέλειψε το σπίτι μαζί με τρία παιδιά πριν την άφιξη της αστυνομίας, τα οποία εντοπίστηκαν και διασώθηκαν, με ένα να έχει εμφανή τραύματα.

Η οικογένεια είχε εκφράσει ανησυχίες για την κατάσταση των παιδιών και είχε προσπαθήσει να παρέμβει, ενώ έχει δημιουργηθεί καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη εξόδων και στήριξη του πατέρα. Snapshot powered by AI

Δύο γυναίκες συνελήφθησαν στην Τζόρτζια των ΗΠΑ για την υπόθεση θανάτου ενός 4χρονου αγοριού και τον σοβαρό τραυματισμό του αδελφού του. Το παιδί εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε σπίτι στην Ατλάντα, κρυμμένο κάτω από έναν σωρό ρούχων, ενώ, σύμφωνα με την αστυνομία, η φίλη της μητέρας του είχε εγκαταλείψει το σημείο παίρνοντας μαζί της άλλα τρία παιδιά, λίγο πριν φτάσουν οι αστυνομικοί.

Οι Αρχές συνέλαβαν αρχικά την 32χρονη Jasmaine Smoak, η οποία αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες για ανθρωποκτονία. Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου ανακοινώθηκε και η σύλληψη της Jasmine Jenkins, επίσης με κατηγορίες που σχετίζονται με τον θάνατο του παιδιού.

Το αγοράκι βρέθηκε κάτω από σωρό ρούχων

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι στην Ατλάντα στις 26 Οκτωβρίου, έπειτα από κλήση για έλεγχο της κατάστασης των ενοίκων. Εκεί εντόπισαν νεκρό τον μικρό Cobee Cooks, όπως έγινε γνωστό από καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης που δημιουργήθηκε στη μνήμη του.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το FOX 5 Atlanta, η έρευνα ξεκίνησε όταν ο πατέρας της Smoak τηλεφώνησε στο 911, αναφέροντας ότι η κόρη του τού είχε πει πως ένα παιδί δεν ανταποκρινόταν, εξαιτίας φαρμακευτικής αγωγής.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στην κατοικία, βρήκαν τον 4χρονο κρυμμένο κάτω από έναν σωρό ρούχων. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, το σώμα του έφερε εγκαύματα, κοψίματα και κατάγματα. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το παιδί είχε πεθάνει 12 έως 24 ώρες πριν από τον εντοπισμό του.

Ο Cobee Cooks με τον αδερφό του

Η γυναίκα έφυγε από το σπίτι με τρία παιδιά πριν φτάσει η αστυνομία

Η αστυνομία αναφέρει ότι, λίγο πριν από την άφιξη των αστυνομικών, η Smoak εγκατέλειψε το σπίτι παίρνοντας μαζί της τρία παιδιά. Τα παιδιά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν κατά τη σύλληψή της, ενώ ένα από αυτά έφερε εμφανή τραύματα.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο θάνατος του Cobee προκλήθηκε από τραύμα. Σε εντάλματα σύλληψης που εξασφάλισε το FOX 5 Atlanta, οι ιατροδικαστές αναφέρουν ακόμη ότι το παιδί είχε υποστεί ρήξεις στο ήπαρ και τη σπλήνα.

Η αστυνομία έχει αναγνωρίσει τη Smoak ως φίλη της μητέρας του 4χρονου, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα.

Συνελήφθη και δεύτερη γυναίκα

Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, η αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη της Jasmine Jenkins, η οποία κατηγορείται επίσης για ανθρωποκτονία σε σχέση με τον θάνατο του παιδιού.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ποια ήταν η σχέση της Jenkins με τα παιδιά ούτε για ποιον λόγο βρίσκονταν υπό τη φροντίδα των δύο γυναικών.

Η αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη της Jasmine Jenkins, η οποία κατηγορείται επίσης για ανθρωποκτονία σε σχέση με τον θάνατο του παιδιού

Στην καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης, η προθεία του Cobee ανέφερε ότι ο πατέρας των παιδιών και άλλα μέλη της οικογένειας είχαν εκφράσει ανησυχίες για την κατάστασή τους και είχαν «προσπαθήσει να παρέμβουν», μεταξύ άλλων επικοινωνώντας με την αστυνομία.

«Ήταν η μικρή μας αχτίδα φωτός»

Η καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης δημιουργήθηκε από τη μεγάλη θεία του Cobee. Όπως αναφέρεται, τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν προορίζονται για την κάλυψη των εξόδων της κηδείας, των ιατρικών εξόδων του τραυματισμένου αδελφού του, αλλά και για τη στήριξη του πατέρα τους.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, η εργασία του πατέρα στην Amazon έχει τεθεί σε κίνδυνο, καθώς χρειάζεται να απουσιάζει από τη δουλειά του για να φροντίζει τον γιο του.

Ο μικρός Cobee περιγράφεται από τους συγγενείς του ως ένα παιδί «τρυφερό, παιχνιδιάρικο και γεμάτο ενέργεια».

«Του άρεσε να τρώει, του άρεσε να παίζει και είχε έναν ξεχωριστό τρόπο να κάνει τις πιο αστείες φατσούλες, μόνο και μόνο για να κάνει τους πάντες να χαμογελούν», αναφέρεται στο αφιέρωμα της οικογένειας.

«Ήταν η μικρή μας αχτίδα φωτός, πάντα γεμάτος ζωή και προσωπικότητα», προστίθεται.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι δύο γυναίκες

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, η Jenkins αναμένεται να αντιμετωπίσει κατηγορίες για ανθρωποκτονία, επίθεση με επιβαρυντικές περιστάσεις και κακοποίηση παιδιών.

Η Smoak έχει κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία, επίθεση με επιβαρυντικές περιστάσεις, κακοποίηση παιδιών πρώτου βαθμού, απόκρυψη θανάτου άλλου προσώπου και κακοποίηση παιδιών δεύτερου βαθμού, σύμφωνα με την αστυνομία της Ατλάντα.

Τα ηλεκτρονικά αρχεία κράτησής της δεν περιείχαν πληροφορίες σχετικά με το αν έχει δηλώσει ένοχη ή αθώα, ούτε στοιχεία για τον δικηγόρο που την εκπροσωπεί.

Διαβάστε επίσης