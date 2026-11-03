Παιδί πέθανε από ιλαρά στη Νέα Υόρκη - Το πρώτο θανατηφόρο κρούσμα στην περιοχή εδώ και 30 χρόνια

Από την αρχή του έτους, έχουν επιβεβαιωθεί 4.834 κρούσματα της ιλαράς στις ΗΠΑ

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Παιδί πέθανε από ιλαρά στη Νέα Υόρκη - Το πρώτο θανατηφόρο κρούσμα στην περιοχή εδώ και 30 χρόνια

Μια πινακίδα έξω από μια κλινική του South Plains Public Health District, στις 23 Φεβρουαρίου 2025, στο Brownfield του Τέξας.

ΚΟΣΜΟΣ
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Ένα παιδί στην πολιτεία της Νέας Υόρκης πέθανε από ιλαρά, σηματοδοτώντας το πρώτο θανατηφόρο κρούσμα της ασθένειας που καταγράφεται σε αυτή την περιοχή εδώ και 30 χρόνια, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές τη Δευτέρα.

Το παιδί πέθανε στην κομητεία Λιούις, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τον Καναδά περίπου 150 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Σύρακιουζ, όπως δήλωσε η κυβερνήτης Κάθι Χόκαλ.

«Μου ράγισε η καρδιά όταν έμαθα ότι ένα παιδί στην κομητεία Λιούις πέθανε αφού προσβλήθηκε από ιλαρά», δήλωσε η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκαλ. «Ο θάνατος ενός παιδιού είναι μια συγκλονιστική υπενθύμιση του τι διακυβεύεται όταν η Ουάσινγκτον υπονομεύει δεκαετίες προόδου στην προστασία των Αμερικανών έναντι ασθενειών που μπορούν να προληφθούν», πρόσθεσε η Χόκαλ.

Τον Οκτώβριο κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην πολιτεία της Νέας Υόρκης εξαιτίας της αύξησης των κρουσμάτων ιλαράς.

Το 2000, οι αρχές των ΗΠΑ είχαν ανακοινώσει την εξάλειψη της ιλαράς στη χώρα χάρη στον εμβολιασμό. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η ασθένεια έχει επανεμφανιστεί στη χώρα, μια τάση που ενισχύεται από τα μειωμένα ποσοστά εμβολιασμού και την αυξανόμενη δυσπιστία έναντι των υγειονομικών αρχών, ένα φαινόμενο στο οποίο, όπως καταγγέλλεται, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ.

Από την αρχή του έτους, έχουν επιβεβαιωθεί 4.834 κρούσματα της ιλαράς στις ΗΠΑ.

Η ιλαρά προκαλεί πυρετό, αναπνευστικά προβλήματα και δερματικά εξανθήματα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζονται σοβαρότερες επιπλοκές, όπως πνευμονία και φλεγμονή του εγκεφάλου, οι οποίες μπορούν να έχουν σοβαρές μακροχρόνιες συνέπειες ή ακόμα και να οδηγήσουν σε θάνατο.

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