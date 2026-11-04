Αμερικανικές εκλογές: Τι δείχνει το exit poll του NBC για τους ψηφοφόρους που κρίνουν το αποτέλεσμα

Στη κοινότητα των λατίνων, η οποία ήταν κομβική στην νίκη του Ντόναλντ Τραμπ για την αμερικανική προεδρία, οι Δημοκρατικοί είναι πρώτοι με διαφορά.

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Αμερικανικές εκλογές: Τι δείχνει το exit poll του NBC για τους ψηφοφόρους που κρίνουν το αποτέλεσμα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι Δημοκρατικοί προηγούνται στις γυναίκες ψηφοφόρους με 57% έναντι 40% των Ρεπουμπλικάνων.
  • Οι Δημοκρατικοί έχουν προβάδισμα στις μειονότητες-κλειδιά, όπως οι ισπανόφωνοι, οι μαύροι και οι ασιάτες, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι προηγούνται οριακά στους λευκούς ψηφοφόρους.
  • Οι Δημοκρατικοί κυριαρχούν στις ηλικίες 18 έως 64 ετών, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι προηγούνται μόνο στους άνω των 65 ετών.
  • Στις προεδρικές εκλογές του 2024, το 48% των ψηφοφόρων ψήφισε Κάμαλα Χάρις και το 46% Ντόναλντ Τραμπ, υποδεικνύοντας σημαντική συμμετοχή Ρεπουμπλικάνων ψηφοφόρων.
  • Το 16% ψήφισε για να υποστηρίξει τον Τραμπ, το 43% για να τον αντιταχθεί και το 41% δήλωσε ότι ο Τραμπ δεν επηρέασε την ψήφο του.
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Στο exit poll του δικτύου NBC για τις ενδιάμεσες εκλογές οι Δημοκρατικοί δείχνουν να έχουν σημειώσει καλά αποτελέσματα σε ομάδες ψηφοφόρων που συνήθως δίνουν τη νίκη. Στη κοινότητα των λατίνων, η οποία ήταν κομβική στην νίκη του Ντόναλντ Τραμπ για την αμερικανική προεδρία, οι Δημοκρατικοί είναι πρώτοι με διαφορά.

Συγκεκριμένα οι Δημοκρατικοί είναι μπροστά στην ισπανόφωνη κοινότητα, τους μαύρους, τους ασιάτες και τις υπόλοιπες κοινότητες. Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν οριακό προβάδισμα μόνο στους λευκούς ψηφοφόρους. Στους λατίνους οι Δημοκρατικοί συγκεντρώνουν το 61% και οι Ρεπουμπλικάνοι μόλις το 35%. Στους ασιάτες οι Δημοκρατικοί λαμβάνουν το 69% και οι Ρεπουμπλικάνοι το 29%.

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Με βάση την ηλικία οι Δημοκρατικοί κυριαρχούν σε όλους τους ψηφοφόρους ηλικίας από 18 έως 64 ετών. Οι Ρεπουμπλικάνοι είναι πρώτοι μόνο στην κατηγορία των άνω των 65 ετών.

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Στις γυναίκες ψηφοφόρους το 57% δηλώνει ότι ανήκει στους Δημοκρατικούς και μόλις το 40% στους Ρεπουμπλικάνους.

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Η ερώτηση που κρίνει πολλά για το πού ανήκουν οι ψηφοφόροι είναι ποιον ψήφισαν στις προεδρικές εκλογές του 2024. Το 48% απάντησε την Κάμαλα Χάρις και το 46% τον Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτό σημαίνει ότι οι μισοί ψηφοφόροι είναι πράγματι ψηφοφόροι των Ρεπουμπλικάνων που πήγαν στις κάλπες. Αυτό δεν αποκλείεται να μειώσει τα ποσοστά των Δημοκρατικών υποψηφίων στις πολιτείες – προπύργια των Ρεπουμπλικάνων.

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Μία ακόμη κάρτα που έχει ενδιαφέρον για το τελικό αποτέλεσμα είναι οι απαντήσεις στην ερώτηση ποιος είναι ο λόγος που ψήφισαν στις εκλογές: Το 16% απαντά ότι ήθελε να εκφράσει υποστήριξη στον Ντόναλντ Τραμπ. Το 43% εξέφρασε την αντίθεσή του στον Αμερικανό πρόεδρο. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, στο 41%, απάντησε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αποτέλεσε παράγοντα στην ψήφο του.

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Η ταυτότητα: Το NBC News, σε συνεργασία με μια ομάδα άλλων ειδησεογραφικών οργανισμών, διεξήγαγε exit poll σε ολόκληρη τη χώρα, σε 45 κρίσιμες πολιτείες. Η δημοσκόπηση περιλαμβάνει προσωπικές συνεντεύξεις την ημέρα των εκλογών και συνδυάζει τη δια ζώσης δημοσκόπηση με άλλες μεθόδους – ταχυδρομική, τηλεφωνική και διαδικτυακή – προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ψηφοφόροι που ψήφισαν νωρίτερα δια ζώσης και μέσω ταχυδρομείου.

Tα exit poll δεν αποτελούν αποτελέσματα ψηφοφορίας, αλλά μια εικόνα της σκέψης και των κινήτρων των ψηφοφόρων σε ολόκληρη τη χώρα. Τα exit poll βοηθούν το κοινό να κατανοήσει καλύτερα τη σύνθεση και τα κίνητρα του εκλογικού σώματος.

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