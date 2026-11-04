Θρίλερ για τους Ρεπουμπλικάνους: Μπροστά σε κόκκινες περιφέρειες οι Δημοκρατικοί

Οι Δημοκρατικοί πρέπει να κερδίσουν 2 έδρες και να κρατήσουν τις πολιτείες που εκλέγουν παραδοσιακά δικούς τους υποψηφίους προκειμένου να πάρουν τον έλεγχο της Γερουσίας 

Εύη Απολλωνάτου

Θρίλερ για τους Ρεπουμπλικάνους: Μπροστά σε κόκκινες περιφέρειες οι Δημοκρατικοί
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι Δημοκρατικοί προηγούνται σε 60 περιφέρειες που ανήκαν προηγουμένως στους Ρεπουμπλικάνους, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι ηγούνται σε μόλις 3 περιφέρειες των Δημοκρατικών.
  • Για να κερδίσουν τον έλεγχο της Γερουσίας, οι Δημοκρατικοί πρέπει να διατηρήσουν τις παραδοσιακές τους έδρες και να κερδίσουν 2 από τις αμφίρροπες πολιτείες.
  • Οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίζουν έδρες στη Φλόριντα, τη Δυτική Βιρτζίνια και το Ουαϊόμινγκ, ενώ οι Δημοκρατικοί κερδίζουν έδρες σε πολιτείες όπως η Νότια Καρολίνα, η Νέα Χάμσαϊρ και η Τζόρτζια.
  • Η Νότια Καρολίνα αλλάζει χέρια και περνά στους Δημοκρατικούς, αποτελώντας μία από τις 11 αμφίρροπες «battle states».
  • Τα αποτελέσματα σε 10 πολιτείες παραμένουν ανοιχτά, συμπεριλαμβανομένων των Βόρειας Καρολίνας, Οχάιο, Τέξας και Μίσιγκαν.
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Τα πρώτα αποτελέσματα και οι εκτιμήσεις ευνοούν τους Δημοκρατικούς στη μάχη στις ενδιάμεσες εκλογές για τον έλεγχο του Κογκρέσου και προκαλούν ανησυχία στους Ρεπουμπλικάνους.Το CNN έχει ήδη αρχίσει να μιλάει για το ενδεχόμενο ενός «μπλε κύματος», όπως αποκαλείται μία πιθανή νίκη των Δημοκρατικών.

Σύμφωνα με το CNN, αυτή τη στιγμή στην κούρσα για τη Βουλή των Αντιπροσώπων οι Δημοκρατικοί υποψήφιοι είναι μπροστά σε 60 περιφέρειες οι οποίες ανήκαν στους Ρεπουμπλικάνους. Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ηγείται σε μόλις 3 εκλογικές περιφέρειες των Δημοκρατικών. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν μία σαφή δυναμική των Δημοκρατικών.

Για να κερδίσουν την εξουσία στη Γερουσία οι Δημοκρατικοί πρέπει να κρατήσουν όλες τις έδρες που παραδοσιακά εκλέγουν Δημοκρατικούς υποψηφίους και να κερδίσουν ακόμη 2 από τις πολιτείες με τα αμφίρροπα αποτελέσματα.

Ποιες έδρες κερδίζουν στη Γερουσία οι Ρεπουμπλικάνοι:

  1. Φλόριντα: Άσλεϊ Μούντι
  2. Δυτική Βιρτζίνια: Σέλι Μουρ
  3. Ουαϊόμινγκ: Χάριετ Χάγκεμαν
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Ο εκλογικός χάρτης του BBC

Ποιες έδρες κερδίζουν στη Γερουσία οι Δημοκρατικοί:

  1. Βόρεια Καρολίνα: Ρόι Κούπερ
  2. Νιού Χάμσαϊρ: Κρις Πάππας
  3. Μασαχουσέτη: Εντ
  4. Ντέλαγουερ: Κρις Κουνς
  5. Νιού Τζέρσεϊ: Κόρι Μπούκερ
  6. Ρόουντ Άιλαντ: Τζακ Ριντ
  7. Τζόρτζια: Τζον Όσοφ
  8. Νέο Μεξικό: Μπεν Ρέι Λούτζαν

Η Βόρεια Καρολίνα η οποία περνάει στα χέρια των Δημοκρατικών έπειτα από 18 χρόνια ανήκει στις 11 λεγόμενες «battle states» όπου το αποτέλεσμα είναι αμφίρροπο. Μένουν ακόμη 10 πολιτείες για τα αποτελέσματα και είναι:

  1. Νότια Καρολίνα
  2. Οχάιο
  3. Τέξας
  4. Μέιν
  5. Αλάσκα
  6. Κάνσας
  7. Άιοβα
  8. Μίσιγκαν
  9. Νιού Χάμσαϊρ
  10. Τζόρτζια
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