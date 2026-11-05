Μυστηριώδεις εξαφανίσεις τουριστών στη Νότια Αφρική: Φόβοι ότι θυσιάστηκαν σε τελετές «muti»

Οι ντόπιοι δεν αποκλείουν να έχουν πέσει θύματα δολοφονίας, προκειμένου μέλη τους να χρησιμοποιηθούν για ξόρκια

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Μυστηριώδεις εξαφανίσεις τουριστών στη Νότια Αφρική: Φόβοι ότι θυσιάστηκαν σε τελετές «muti»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τέσσερις Βτανοί τουρίστες, συμπεριλαμβανομένων τριών γυναικών που εξαφανίστηκαν τον Οκτώβριο, αγνοούνται στη Νότια Αφρική χωρίς σημεία ζωής.
  • Η Λόρνα ΜακΣόρλεϊ εξαφανίστηκε τον Σεπτέμβριο 2025 κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην περιοχή KwaZulu-Natal, όπου υποψιάζονται απαγωγή και δολοφονία για τελετές «muti».
  • Οι τοπικές αρχές διερευνούν την πιθανότητα ότι τα ανθρώπινα μέλη των θυμάτων χρησιμοποιούνται σε παραδοσιακά ξόρκια και μαγεία «muti» για εξουσία και πλούτο.
  • Η οικογένεια της Λόρνα ζητεί η υπόθεσή της να αντιμετωπιστεί ως έρευνα για φόνο, επισημαίνοντας την αβεβαιότητα και τον πόνο από την έλλειψη απαντήσεων.
  • Η περιοχή KwaZulu-Natal είναι γνωστή για τις πεποιθήσεις σχετικά με το «muti», όπου μερικές φορές χρησιμοποιούνται ανθρώπινα μέλη σε τελετές παραδοσιακής μαγείας.
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Ένα δύσκολο όσο και μυστήριο παζλ καλούνται να λύσουν οι αρχές στη Νότια Αφρική, μετά την και την πρόσφατη εξαφάνιση τριών Βρετανίδων, οι οποίες δεν εμφανίστηκαν ποτέ στην πτήση επιστροφής τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανεβάζοντας στους 4 τους αγνοούμενους τουρίστες.

Η Λιζ Όσμπορν, η Κίμπερλι Λάνγκλεϊ και η Μελ Ράιτ ταξίδεψαν στη χώρα στις 22 Οκτωβρίου και επρόκειτο να επιστρέψουν μεταξύ 30 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου.

Οι οικογένειές τους αναφέρουν ότι η Λιζ, η ανιψιά της Κίμπερλι και η φίλη τους Μελ, οι οποίες κατάγονται όλες από το Μάρκετ Χάρμπορο, δεν έχουν δώσει σημεία ζωής από τότε. Η εξαφάνιση του δηλώθηκε στις 4 Νοεμβρίου, από την κόρη της Λιζ, η οποία σε ανάρτησή της απηύθυνε έκκληση σε όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει.

Η εξαφάνιση των γυναικών έρχεται μετά την έκκληση της οικογένειας μιας Βρετανίδας, η οποία εξαφανίστηκε πέρυσι ενώ έκανε πεζοπορία στη Νότια Αφρική, προς τις αρχές να διερευνήσουν τον θάνατό της ως δολοφονία.

Η Λόρνα ΜακΣόρλεϊ, 71 ετών, από το Τέινμουθ του Ντέβον, εξαφανίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, αφού πήγε για περίπατο με τον επί 30 χρόνια σύντροφό της, τον 82χρονο Λέον Πρόμπερτ.

Το ζευγάρι έφυγε από το ξενοδοχείο τους για να κάνει μια σύντομη βόλτα από το «Ghost Mountain Inn», με σκοπό να παρατηρήσει την τοπική άγρια φύση.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της βόλτας, ο Λέον θεώρησε τη ζέστη και την απόσταση υπερβολικά αποπνικτικές, οπότε επέστρεψε για να πάρει το καπέλο του, αφήνοντας τη Λόρνα να συνεχίσει μόνη της. Αυτή θα ήταν η τελευταία φορά που θα την έβλεπε. Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει κανένα ίχνος της συντρόφου του, παρά την εκτεταμένη επιχείρηση αναζήτησης στην γύρω περιοχή, αφού δεν επέστρεψε τρεις ώρες αργότερα.

Οι κάτοικοι της περιοχής πιστεύουν ότι ενδέχεται να έχει απαχθεί και να έχει δολοφονηθεί, ώστε τα μέρη του σώματός της να χρησιμοποιηθούν σε τελετές ««muti»».

Τον περασμένο μήνα, ο αδελφός της ΜακΣόρλεϊ, Τζεφ Σέουαρντ, δήλωσε ότι επιθυμεί η υπόθεσή της να αντιμετωπιστεί ως έρευνα για φόνο και όχι ως έρευνα για αγνοούμενο πρόσωπο.

Ένα χρόνο μετά την εξαφάνισή της, ο 73χρονος είπε ότι η οικογένεια δεν μπορεί ακόμα να πενθήσει τον θάνατό της. «Όσο άσχημο και αν ήταν να ακούσουμε οποιεσδήποτε φρικτές λεπτομέρειες, το να μην γνωρίζουμε τίποτα είναι σίγουρα χειρότερο», δήλωσε στην εφημερίδα «The Times». «Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση αβεβαιότητας, ανίκανοι να τακτοποιήσουμε τις υποθέσεις της ή να ξέρουμε πώς να πενθήσουμε».

Η βόρεια περιοχή της περιφέρειας KwaZulu-Natal, όπου εξαφανίστηκε η Λόρνα, είναι γνωστή ως κέντρο έντονων πεποιθήσεων σχετικά με το ««muti»», το οποίο αποτελεί ένα είδος παραδοσιακής ιατρικής ή μαγείας. Αν και τα περισσότερα τελετουργικά ««muti»» απαιτούν μέρη από φυτά ή ζώα, υπάρχουν εκείνοι που πιστεύουν ότι τα πιο ισχυρά ξόρκια και φάρμακα απαιτούν ανθρώπινα μέλη.

Αυτά τα ξόρκια χρησιμοποιούνται συχνά από όσους διαθέτουν τον πλούτο και τις επαφές για να προμηθευτούν ανθρώπινα μέλη, είτε πρόκειται για επιχειρηματίες που κλείνουν μια συμφωνία, είτε για γκάνγκστερ που επιθυμούν να προστατευθούν, είτε για πολιτικούς που επιδιώκουν υψηλά αξιώματα.

Αρκετοί ντόπιοι ανέφεραν ότι μια δολοφονία για ««muti»» ήταν η πιθανότερη αιτία του θανάτου της Λόρνα, όπως είχε αναφερθεί προηγουμένως από την εφημερίδα «The Times».

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