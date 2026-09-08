Από Παράδεισος για νεόνυμφους σε απόκοσμο «νησί του θανάτου» - Εκατοντάδες εξαφανίσεις

Snapshot Στο νησί Τζέτζου της Νότιας Κορέας αποκαλύφθηκαν πολλές εξαφανίσεις και μυστηριώδεις θάνατοι, με αστυνομική κακοδιαχείριση υποθέσεων από έναν αστυνομικό, τον Μπου.

Ο Μπου έκλεισε υποθέσεις αγνοουμένων χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, παραποίησε αναφορές και απέκρυψε φακέλους, προκαλώντας οργή και ανησυχία στην κοινή γνώμη.

Η αστυνομία της Νότιας Κορέας εξετάζει εκ νέου 310.000 υποθέσεις αγνοουμένων των τελευταίων τριών ετών, επιβαρύνοντας σημαντικά τους πόρους της.

Η κυβέρνηση και οι αρχές προσπαθούν να διαχειριστούν την κρίση και να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη, ενώ ο πρόεδρος διέταξε πλήρη αναθεώρηση των διαδικασιών έρευνας αγνοουμένων.

Ο Μπου κατηγορείται για πλαστογράφηση, παρεμπόδιση καθηκόντων και αμέλεια, ενώ οικογένειες θυμάτων προετοιμάζουν νομικές ενέργειες για αποζημίωση και ποινικές διώξεις. Snapshot powered by AI

Μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει στη Νότια Κορέα η αποκάλυψη για ένα από τα διασημότερα παραθαλάσσια θέρετρα της χώρας, το νησί Τζέτζου, έναν επίγειο παράδεισο για το μήνα του μέλιτος.

Μία σειρά από εξαφανίσεις και μυστηριώδεις θανάτους, σε συνδυασμό με αποτυχημένες έρευνες για αγνοούμενους στο μεγαλύτερο νησί της Νότιας Κορέας, αποκαλύφθηκε πως είχε «αστυνομική» βοήθεια.

Ένας 34χρονος αστυνομικός, ο οποίος φέρεται να έκλεισε δύο υποθέσεις αγνοουμένων χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, έριξε σκιά αμφιβολίας πάνω στην αστυνομία της Νότιας Κορέας σε αυτό που πλέον αποκαλείται «νησί του θανάτου».

Οι αρχές ανακάλυψαν τελικά ότι ο Μπου, ο οποίος ταυτοποιήθηκε μόνο με το επώνυμό του, είχε παραποιήσει τις αναφορές σχετικά με τα θύματα και είχε αποκρύψει τους φακέλους, ελπίζοντας να μην τον ανακαλύψουν οι συνάδελφοί του.

Αργότερα, μια έρευνα αποκάλυψε περαιτέρω περιπτώσεις κακοδιαχείρισης υποθέσεων.

Ο ίδιος χαρακτήρισε έναν αγνοούμενο ως νεκρό και έκλεισε την υπόθεση χωρίς καμία απόδειξη – απλώς για να αποφύγει την «επιπλέον δουλειά», όπως ισχυρίζονται οι ερευνητές.

Σε δύο από αυτές τις υποθέσεις, ο αστυνομικός ισχυρίστηκε ότι είχε επικοινωνήσει με τους αγνοούμενους και είχε επιβεβαιώσει ότι ήταν ζωντανοί, αλλά οι συντετριμμένες οικογένειες υποστηρίζουν ότι δεν επικοινώνησε ποτέ μαζί τους.

Και οι δύο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί τον περασμένο μήνα, προκαλώντας οργή στους συγγενείς τους, ενώ οι αρχές δήλωσαν ότι οι υποθέσεις στις οποίες είχε καταγραφεί «θάνατος» στο αρχείο θα διαγραφούν οριστικά από τη βάση δεδομένων.

Η υπόθεση εξαπλώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χρήστες να ισχυρίζονται ότι ένας κατά συρροή δολοφόνος κυκλοφορεί ελεύθερος στο νησί. Άλλοι διατύπωσαν θεωρίες που υποδηλώνουν την ύπαρξη ενός δικτύου εμπορίας ανθρώπων στο Τζέτζου. Ωστόσο, η αστυνομία έσπευσε να διαψεύσει αυτές τις φήμες, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες συνδέσεις.

Ο Γου Σονγκ-γκον, κυβερνήτης του Τζέτζου, έχει πλέον εμπλακεί σε μια εκστρατεία διαχείρισης κρίσεων, προσπαθώντας να κατευνάσει τους φόβους των παραθεριστών ότι ο προορισμός έχει μετατραπεί σε «Νησί του Τρόμου του Τζέτζου».

«Η διάδοση ψευδών ειδήσεων και φημών που υπονοούν ότι το Τζέτζου είναι πιο επικίνδυνο από άλλες περιοχές, μετά από αυτό το ψευδές κλείσιμο της υπόθεσης, πρέπει να διορθωθεί επειγόντως», δήλωσε. «Τα ακριβή γεγονότα και οι απαραίτητες πληροφορίες πρέπει να κοινοποιούνται γρήγορα, και πρέπει να ανταποκριθούμε ενεργά, ώστε οι ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες να μην εντείνουν την ανησυχία για την ασφάλεια στο Τζέτζου.»

Τώρα, η αστυνομία της Νότιας Κορέας εξετάζει σχολαστικά 310.000 υποθέσεις αγνοουμένων που είχαν κλείσει τα τελευταία τρία χρόνια, αποσπώντας πολύτιμους πόρους που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την αντιμετώπιση νέων εγκλημάτων.

Τον Αύγουστο, αφού έψαξαν εξονυχιστικά το νησί για στοιχεία, οι νοτιοκορεατικές αστυνομικές αρχές εντόπισαν τελικά τέσσερα πτώματα μέσα σε τρεις ημέρες, μεταξύ 22 και 24 Αυγούστου – μεταξύ των οποίων και δύο που χειρίστηκε προσωπικά ο Μπου.

Ένα από τα θύματα ήταν ένας 60χρονος άνδρας, του οποίου το όνομα δεν έχει αποκαλυφθεί στο κοινό. Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Μπου διαβεβαίωσε την οικογένειά του ότι ήταν ασφαλής, αλλά μετέφερε το μήνυμα ότι το θύμα ήθελε η τοποθεσία του να παραμείνει μυστική. Ωστόσο, 51 ημέρες αργότερα, βρέθηκε η σορός του.

Ένα άλλο θύμα ήταν η 37χρονη Τζανγκ Μι-Ραν, της οποίας η σορός ανακαλύφθηκε σε μια φυτεία φοινίκων στο Χαλίμ-Εουπ, στην πόλη Τζέτζου, στις 24 Αυγούστου. Ο Μπου, ο οποίος ανήκε στην ομάδα έρευνας αγνοουμένων του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Τζέτζου, ισχυρίστηκε ψευδώς ότι είχε έρθει σε επαφή με την Τζανγκ, σύμφωνα με τις αρχές.

Αφού αναφέρθηκε η εξαφάνισή της στις 15 Μαΐου, επιβεβαίωσε στον σύντροφό της ότι ήταν ζωντανή και καλά, αλλά είπε ότι «ζητούσε να μην αποκαλυφθεί η τοποθεσία της».

Περίπου δύο ώρες μετά την υποβολή της αναφοράς εξαφάνισης, η υπόθεση έκλεισε. Η σορός της βρέθηκε 104 ημέρες μετά την εξαφάνισή της.

According to reports, Another missing man in his 20s was found dead on South Korea’s Jeju Island, after four missing people were found dead there in three days. He worked for the South Korean military. Frequent missing-person cases have led to a decline in tourism. pic.twitter.com/N11g2OWZLT — VOC (@VoiceOfChina_) September 2, 2026

Η κοινή γνώμη στράφηκε εναντίον της αστυνομίας για την πρόωρη ανακοίνωση του θανάτου της ως αυτοκτονίας, πριν τελικά αναθεωρήσει και δηλώσει ότι όλες οι πιθανότητες παρέμεναν ανοιχτές.

Μια πλήρης ανασκόπηση των 298 υποθέσεων που χειρίστηκε ο Μπου μεταξύ Μαρτίου 2025 και Ιουλίου 2026 έδειξε ότι, κατά τη διάρκεια της θητείας του στη μονάδα αγνοουμένων, έκλεισε 25 από αυτές. Ο Μπου παραδέχτηκε στις αστυνομικές αρχές ότι είχε εισάγει λανθασμένες πληροφορίες, διέγραψε τα αρχεία και έκλεισε την υπόθεση. Επίσης, είναι ύποπτος ότι ανέφερε «τροχαίο ατύχημα» ως αιτία θανάτου της Τζανγκ, αλλά στη συνέχεια το διέγραψε από το σύστημα.

Ο Μπου κατηγορείται για πλαστογράφηση δημόσιων ηλεκτρονικών αρχείων, παρεμπόδιση της άσκησης των επίσημων καθηκόντων και παράλειψη καθήκοντος, σύμφωνα με την Αστυνομική Υπηρεσία της Τζέτζου. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

Η Επαρχιακή Αστυνομική Υπηρεσία της Τζέτζου προσπάθησε να εξηγήσει την Τρίτη τι οδήγησε τον Μπου να ακολουθήσει διαδικαστικές παρακάμψεις εις βάρος των οικογενειών των θυμάτων. Ανέφερε: «Κινήθηκε κυρίως από επαγγελματική αμέλεια που προήλθε από τις συσσωρευμένες πιέσεις του φόρτου εργασίας και την κόπωση που συνδέεται με τις αυξημένες ευθύνες».

Οι αστυνομικοί λαμβάνουν πάνω από 70.000 αναφορές για αγνοούμενους ενήλικες κάθε χρόνο, υποθέσεις οι οποίες επιλύονται σχετικά γρήγορα, σύμφωνα με την Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία της Κορέας.

Ο Simon Kwon, ιδρυτής της εταιρείας Kwon and Partners στη Σεούλ, δήλωσε στην εφημερίδα The Sun: «Η Κορέα υποβάλλει ποινικές καταγγελίες με ρυθμό που δεν συγκρίνεται με καμία άλλη χώρα. Η Ιαπωνία, με διπλάσιο πληθυσμό από εμάς, καταγράφει περίπου 10.000 υποθέσεις κατηγοριών ετησίως· η Κορέα, αντίθετα, παραπέμπει 700.000 άτομα σε ποινική διαδικασία μέσω καταγγελιών κατά την ίδια περίοδο. Η αστυνομία στην Κορέα επιβαρύνεται ήδη με τεράστιο φόρτο εργασίας, καθώς ο αριθμός των υποθέσεων ανά ανακριτή το 2021 ήταν 101. Τώρα, το 2025, ανέρχεται σε 134».

Τα τελευταία δύο χρόνια, περίπου 1.200 κορεάτες αξιωματικοί παρέδωσαν τα πιστοποιητικά τους ως ανακριτές, νιώθοντας απογοήτευση, σύμφωνα με τον Simon.

Η ραγδαία αύξηση των αγνοουμένων και το σκάνδαλο σχετικά με τις υποθέσεις που έχουν κλείσει ανάγκασαν τον Πρόεδρο της Νότιας Κορέας Lee Jae Myung να διατάξει πλήρη αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο διεξάγονται οι έρευνες για τα άτομα που έχουν εξαφανιστεί.

Στη Νότια Κορέα, ένας αξιωματικός μπορεί να κλείσει μια υπόθεση αγνοουμένου χωρίς προηγούμενη έγκριση από ανώτερο.

Η συντετριμμένη οικογένεια της Τζανγκ ετοιμάζεται να υποβάλει αγωγή, αίτηση για κρατική αποζημίωση και, ανάλογα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ποινική καταγγελία.