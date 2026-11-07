Μεσαίωνας στη Λιβύη: «Φέτφα» κατά της Nike γιατί η... Νίκη είναι «αρχαία ελληνίδα θέα»

Σύμφωνα με τη θρησκευτική αρχή, η χρήση ενδυμάτων με το συγκεκριμένο λογότυπο συνιστά προβολή συμβόλων που συνδέονται με την πολυθεΐα, δηλαδή τη λατρεία περισσότερων του ενός θεών, πρακτική που αντίκειται στις ισλαμικές διδασκαλίες

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Μεσαίωνας στη Λιβύη: «Φέτφα» κατά της Nike γιατί η... Νίκη είναι «αρχαία ελληνίδα θέα»
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα ασυνήθιστο θρησκευτικό διάταγμα εξέδωσε η ανώτατη θρησκευτική αρχή της Λιβύης, Dar al-Ifta, με το οποίο καλεί τους μουσουλμάνους να μην αγοράζουν, να μην πωλούν και να μη φορούν ενδύματα που φέρουν το λογότυπο της Nike.

Η απόφαση, η οποία εγκρίθηκε από τον Μεγάλο Μουφτή της χώρας, Σαντίκ αλ-Γκαριάνι, βασίζεται στον ισχυρισμό ότι η ονομασία της αμερικανικής εταιρείας αθλητικών ειδών προέρχεται από την αρχαία ελληνική θεά της νίκης, Νίκη, ενώ το χαρακτηριστικό σήμα της, το γνωστό «swoosh», φέρεται να είναι εμπνευσμένο από τα φτερά της θεότητας.

Σύμφωνα με τη θρησκευτική αρχή, η χρήση ενδυμάτων με το συγκεκριμένο λογότυπο συνιστά προβολή συμβόλων που συνδέονται με την πολυθεΐα, δηλαδή τη λατρεία περισσότερων του ενός θεών, πρακτική που αντίκειται στις ισλαμικές διδασκαλίες.

Κατηγορίες για υποστήριξη του Ισραήλ και έκκληση για μποϊκοτάζ

Στο σκεπτικό της απόφασης, η θρησκευτική επιτροπή κατηγορεί επίσης τη Nike ότι υποστηρίζει το Ισραήλ, επαναφέροντας την έκκληση για μποϊκοτάζ εταιρειών που θεωρεί ότι στηρίζουν τη χώρα.

Μάλιστα, επικαλείται προηγούμενη ανακοίνωση του Συμβουλίου Έρευνας και Σαρία, στις 5 Νοεμβρίου 2023, με την οποία καλούσε τους μουσουλμάνους να μποϊκοτάρουν δυτικές επιχειρήσεις που, κατά την εκτίμησή του, υποστηρίζουν το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί φετφά, δηλαδή θρησκευτική γνωμοδότηση σχετικά με ζητήματα του ισλαμικού νόμου, και όχι κρατική απαγόρευση. Ως εκ τούτου, δεν προβλέπονται συγκεκριμένες κυρώσεις για όσους εξακολουθούν να αγοράζουν ή να φορούν προϊόντα της Nike.

Προηγούμενη απόφαση για τα κοσμήματα της Van Cleef & Arpels

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Dar al-Ifta στρέφεται κατά γνωστών εμπορικών σημάτων. Την προηγούμενη χρονιά είχε εκδώσει αντίστοιχη θρησκευτική γνωμοδότηση κατά της χρήσης κοσμημάτων και ρολογιών του γαλλικού οίκου πολυτελών κοσμημάτων Van Cleef & Arpels.

Τότε, η επιτροπή είχε υποστηρίξει ότι το χαρακτηριστικό σχέδιο με το τετράφυλλο τριφύλλι συνδέεται με χριστιανικές πεποιθήσεις και την αναζήτηση της καλής τύχης, στοιχεία που, σύμφωνα με την ίδια, αντιβαίνουν στις ισλαμικές αρχές.

Οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν ανάμεικτες. Ορισμένοι χρήστες χαιρέτισαν την απόφαση, ενώ άλλοι αμφισβήτησαν τη σημασία της, χαρακτηρίζοντάς την ειρωνική ή αποπροσανατολιστική σε σχέση με σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα.

Οι περιορισμοί στην καλλιτεχνική έκφραση στη Λιβύη

Η νέα θρησκευτική γνωμοδότηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι συζητήσεις για την αυξανόμενη επιρροή του θρησκευτικού συντηρητισμού στη δημόσια ζωή της Λιβύης.

Το 2025, οι αρχές στην ανατολική Λιβύη ανακοίνωσαν περιορισμούς στη ραπ μουσική, τις θεατρικές παραστάσεις και τις χορευτικές εκδηλώσεις, επικαλούμενες ανησυχίες ότι ορισμένοι στίχοι και καλλιτεχνικές εκφράσεις παραβιάζουν τη δημόσια ηθική και τις ισλαμικές αξίες. Στη συνέχεια, τα μέτρα επεκτάθηκαν και στη δυτική Λιβύη.

Η Dar al-Ifta έχει κατά το παρελθόν εκδώσει και άλλες θρησκευτικές γνωμοδοτήσεις κατά της μουσικής, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι συμμετείχε άμεσα στην επιβολή των περιορισμών στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

Η Λιβύη παραμένει πολιτικά διαιρεμένη, με ανταγωνιστικές αρχές και θεσμούς να λειτουργούν στην ανατολική και τη δυτική πλευρά της χώρας, μετά την ανατροπή του επί δεκαετίες ηγέτη Μουαμάρ Καντάφι το 2011.

Η παρουσία της Nike στη λιβυκή αγορά

Παρά το γεγονός ότι η Nike δεν διαθέτει επίσημο κατάστημα στη Λιβύη, προϊόντα της εταιρείας πωλούνται μέσω τοπικών καταστημάτων αθλητικών ειδών.

Η Nike και η Adidas συγκαταλέγονται στα ιδιαίτερα δημοφιλή εμπορικά σήματα αθλητικής ένδυσης στη Βόρεια Αφρική, ενώ στις τοπικές αγορές κυκλοφορούν και απομιμήσεις γνωστών προϊόντων.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί κρατικό μέτρο που να απαγορεύει την κυκλοφορία ή την πώληση προϊόντων της Nike στη χώρα, ενώ η εταιρεία δεν έχει προβεί σε δημόσιο σχόλιο για τη συγκεκριμένη θρησκευτική γνωμοδότηση.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:20ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: «Ακινητοποιημένη» η άνοδος του Κηφισού

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Μεσαίωνας στη Λιβύη: «Φέτφα» κατά της Nike γιατί η... Νίκη είναι «αρχαία ελληνίδα θέα»

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: Σορός εντοπίστηκε στη Χρυσή - Πιθανή σύνδεση με το ναυάγιο 60 μεταναστών

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 18 συλλήψεις για τη φοροδιαφυγή-μαμούθ – Στους εμπλεκόμενους ο Ερρίκος Πετιλόν

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Η ώρα της Δικαιοσύνη για τα Ζώα: Διεθνές συνέδριο με εισαγγελείς και ειδικούς από ΗΠΑ και Βρετανία

17:44LIFESTYLE

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Από μικρός ήθελα να γεράσω - Δεν πέρασα κρίση ηλικίας»

17:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Δόξα Λευκάδας - Άρης 77-88: Συνεχίζεται το «τρενάκι» των Θεσσαλονικιών| 5η σερί νίκη στο πρωτάθλημα

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Πολωνία: Τουλάχιστον πέντε νεκροί και δέκα τραυματίες από πυροβολισμούς

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη Δικαιοσύνη 18 συλληφθέντες για το κύκλωμα φοροδιαφυγής - «Πολύ γνωστά ονόματα της επιχειρηματικής ζωής»

17:12ΕΛΛΑΔΑ

43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Στο «κόκκινο» η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας - Ποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακό πρόβλημα στη Λεωφόρο Κηφισού λόγω ακινητοποιημένου οχήματος

16:55LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: Η νέα αναφορά στον γάμο της - «Μέχρι το καλοκαίρι, να είμαστε καλά»

16:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτιμος δημότης Μυλοποτάμου ο Κ. Τασούλας – Μήνυμα ενότητας και άσκησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Λειβαδιά: Απεγκλωβίστηκαν τρία άτομα με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής μετά από τροχαίο ατύχημα

16:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΕΔΕ: Καταγγελίες Δούκα για νοθεία και ένταση στην ψηφοφορία για το ψήφισμα - Πέρασε η πρόταση της γαλάζιας πλειοψηφίας 

16:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η ζωή των λέξεων σε 75.500 λήμματα: Αυτό είναι το νέο Χρηστικό Λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών – Οι μεγάλες καινοτομίες στη γλώσσα

16:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εντοπίστηκε παράνομο εργαστήριο επεξεργασίας μετάλλων στο κέντρο της Αθήνας – Συνελήφθη 37χρονος

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Πολεμική Αεροπορία: Κατέπληξαν τα πλήθη ο «Ζευς» και ο «Δαίδαλος» στον ουρανό της Κρήτης

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Εικόνες εγκατάλειψης στις εγκαταστάσεις της αφετηρίας του Αυθεντικού Μαραθωνίου - «Λυπηρό και εξοργιστικό»

16:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εσωτερικός έλεγχος: Από τον εντοπισμό λαθών στην πρόληψη κρίσεων — Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τα στοιχεία που πρέπει να ενημερώσετε όταν την παραλάβετε

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Πολωνία: Τουλάχιστον πέντε νεκροί και δέκα τραυματίες από πυροβολισμούς

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 18 συλλήψεις για τη φοροδιαφυγή-μαμούθ – Στους εμπλεκόμενους ο Ερρίκος Πετιλόν

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη Δικαιοσύνη 18 συλληφθέντες για το κύκλωμα φοροδιαφυγής - «Πολύ γνωστά ονόματα της επιχειρηματικής ζωής»

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Μικρά Ασία - Οι χαμένες πατρίδες: «Δεν ξαναγυρνάω πια εκεί, η Σμύρνη κάηκε, τελείωσε»

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στα Χανιά: 16χρονος κατηγορείται για κατ’ εξακολούθηση βιασμό της 15χρονης «αδελφής» του

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Φιρινίδης: Γιατί εμφανίστηκε με μώλωπες και σπασμένη γνάθο στον ανακριτή - Η φωτό που έστελνε στους γονείς των παιδιών που εξαπατούσε

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Μεσαίωνας στη Λιβύη: «Φέτφα» κατά της Nike γιατί η... Νίκη είναι «αρχαία ελληνίδα θέα»

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Εικόνες εγκατάλειψης στις εγκαταστάσεις της αφετηρίας του Αυθεντικού Μαραθωνίου - «Λυπηρό και εξοργιστικό»

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Διόδια: Ποιοι δικαιούνται δωρεάν η διέλευση - Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται

12:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φιντάν: Το ζήτημα με τις Navtex για το καλώδιο έχει επιλυθεί

17:12ΕΛΛΑΔΑ

43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Στο «κόκκινο» η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας - Ποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα

15:42ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό συμβάν στη Δραπετσώνα: Έπεσε δέντρο μέσα σε παιδική χαρά ενώ έπαιζαν παιδιά - Καταπλάκωσε τις κούνιες και την τραμπάλα

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τεράστια φοροδιαφυγή άνω των 203 εκατ. ευρώ - 4.200 ΑΦΜ, 2.000 εταιρείες, 1.300 «μπροστινοί» - Ψάρευαν άρρωστους αχυράνθρωπους έξω από νοσοκομεία - Στους συλληφθέντες και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο

16:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η ζωή των λέξεων σε 75.500 λήμματα: Αυτό είναι το νέο Χρηστικό Λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών – Οι μεγάλες καινοτομίες στη γλώσσα

16:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΕΔΕ: Καταγγελίες Δούκα για νοθεία και ένταση στην ψηφοφορία για το ψήφισμα - Πέρασε η πρόταση της γαλάζιας πλειοψηφίας 

20:35LIFESTYLE

Tο Σόι σου: Νέες περιπέτειες για Χαμπέους και Τριαντάφυλλους – Ένας χωρισμός και μία άφιξη φέρνουν αναστάτωση 

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανός κασκαντέρ ζητά 200.000 λίρες ως αποζημίωση για εγκαύματα που υπέστη στα γυρίσματα του «Gladiator II»

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Το πλαστό διαβατήριο, το DNA, το κινητό που πουλήθηκε και τα τέσσερα ταξίδια στην Αλβανία

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Νέο πεδίο δράσης για επιτήδειους: Πώς ξεγέλασαν φοιτητή μέσα στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς με μεταφορά χρημάτων μέσω «IRIS»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ