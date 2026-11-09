Μεγάλη φωτιά σε κτήριο στην Κίνα: 14 νεκροί - Καταγγελίες ότι δεν λειτούργησε το σύστημα πυρόσβεσης

Βίντεο δείχνει δύο άτομα παγιδευμένα σε ένα παράθυρο, να ζητούν βοήθεια, ενώ οι φλόγες και ο πυκνός καπνός κατακλύζουν το συγκρότημα διαμερισμάτων «Howard Johnson International Apartments» στην επαρχία Σανξί.

Μάνος Χατζηγιάννης

Μεγάλη φωτιά σε κτήριο στην Κίνα: 14 νεκροί - Καταγγελίες ότι δεν λειτούργησε το σύστημα πυρόσβεσης
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μια πυρκαγιά σε πολυώροφο κτήριο στο Ταϊγιουάν της επαρχίας Σανξί προκάλεσε τον θάνατο 14 ατόμων.
  • Η φωτιά ξέσπασε στις 4:59 μ.μ. και κατασβέστηκε περίπου δύο ώρες αργότερα.
  • Στις επιχειρήσεις διάσωσης συμμετείχαν οι αρχές που μετέφεραν 38 τραυματίες στο νοσοκομείο.
  • Επιζώντες κατήγγειλαν ότι το σύστημα πυρόσβεσης του κτηρίου δεν λειτούργησε και δεν προειδοποιήθηκαν οι ένοικοι.
  • Βίντεο δείχνει άτομα παγιδευμένα σε παράθυρο να ζητούν βοήθεια ενώ το κτήριο κατακλύζεται από φλόγες και καπνό.
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Μια πυρκαγιά που ξέσπασε την Κυριακή σε ένα πολυώροφο κτήριο στο Ταϊγιουάν, στην επαρχία Σανξί της βόρειας Κίνας, στοίχισε τη ζωή σε 14 άτομα, όπως ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων «Xinhua» τη Δευτέρα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στο κτίριο στο κέντρο του Ταϊγιουάν στις 4:59 μ.μ. τοπική ώρα την Κυριακή, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι φλόγες κατασβέστηκαν περίπου δύο ώρες αργότερα και οι αρχές ανέφεραν ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης ολοκληρώθηκαν στις 8:30 μ.μ., με 38 άτομα να μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Το βίντεο δείχνει δύο άτομα παγιδευμένα σε ένα παράθυρο, να ζητούν βοήθεια, ενώ οι φλόγες και ο πυκνός καπνός κατακλύζουν το συγκρότημα διαμερισμάτων «Howard Johnson International Apartments» στην επαρχία Σανξί.

Ένας επιζών ισχυρίστηκε ότι οι ένοικοι δεν έλαβαν καμία προειδοποίηση και ότι το σύστημα πυρόσβεσης του κτηρίου δεν λειτούργησε, δεν ψέκασε με νερό.

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