Τραμπ: «Έκανα λίγη πλάκα» λέει για την πρόταση στον επικεφαλής του UFC να εκπροσωπεί τον Λευκό Οίκο

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε πει ότι ο Ντέινα Γουάιτ θα ήταν απαράμιλλος εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Τραμπ: «Έκανα λίγη πλάκα» λέει για την πρόταση στον επικεφαλής του UFC να εκπροσωπεί τον Λευκό Οίκο

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο επικεφαλής του πρωταθλήματος UFC, Ντάνα Γουάιτ, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Red Rock Resort στο Λας Βέγκας. 5 Αυγούστου 2026.

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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η πρόταση στον Ντέινα Γουάιτ για θέση εκπροσώπου του Λευκού Οίκου ήταν αστειευτική.
  • Την προηγούμενη ημέρα, ο Τραμπ είχε δημοσιοποιήσει την πρόταση στην πλατφόρμα Truth Social.
  • Ο Γουάιτ θα επισκεφθεί τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο για άλλους λόγους και όχι για την προτεινόμενη θέση.
  • Η θέση του εκπροσώπου του Λευκού Οίκου παραμένει κενή μετά την αποχώρηση της Κέιτι Ζακαράια τον περασμένο μήνα.
  • Ο Τραμπ είχε φιλοξενήσει τουρνουά μικτών πολεμικών τεχνών UFC στον Λευκό Οίκο για τα 80ά γενέθλιά του.
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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διευρκίνισε ότι «απλώς αστειευόταν» όταν είπε ότι θα προσφέρει τη θέση του εκπρόσωπου του Λευκού Οίκου στον επικεφαλής του πρωταθλήματος μικτών πολεμικών τεχνών UFC.

Το Σάββατο, ο Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα του, την Truth Social, ότι προσέφερε στον Ντέινα Γουάιτ τη θέση του εκπροσώπου του Λευκού Οίκου.

«Ο Ντέινα θα είναι ένας απαράμιλλος εκπρόσωπος. Ντέινα, σε παρακαλώ, δέξου τη δουλειά!», έγραψε. Την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε ότι έκανε απλώς «λίγη πλάκα» και δεν επρόκειτο για μια σοβαρή προσφορά εργασίας.

«Αυτό είναι ένα παράδειγμα περίπτωσης που αστειευόμουν και μετά άνθρωποι λένε, 'ξέρεις, αυτή είναι μια πολύ καλή ιδέα'», είπε ο Τραμπ. «Θα σας πως ότι απλώς αστειευόμουν. Όμως ο Ντέινα λατρεύει την ιδέα και υπάρχει μόνο ένας Ντέινα. Είναι σπουδαίος».

Στην ανάρτησή του το Σάββατο, ο Τραμπ περιέγραψε τον Γουάιτ, ο οποίος ηγείται του UFC εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες, ως έναν «βίαιο Μαχητή και Πολεμιστή» προσθέτοντας ότι θα φέρει αρκετούς νυν και πρώην πρωταθλητές του UFC για να υπηρετήσουν ως βοηθοί του και λέγοντας ότι χρειάζονται για να «μας υπερασπιστούν απέναντι στην Παράφρονα Αριστερά».

Ο Γουάιτ θα επισκεφθεί σήμερα τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, αλλά για «άλλους λόγους», είπε ο Τραμπ.

Η θέση του εκπροσώπου του Λευκού Οίκου είναι κενή από τον περασμένο μήνα, όταν η Κέιτι Ζακαράια αποχώρησε από το αξίωμα έπειτα από μόλις λίγες ημέρες και έχοντας κάνει μόνο μία ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε γιορτάσει τα 80α γενέθλιά του τον Ιούνιο φιλοξενώντας στον Λευκό Οίκο ένα τουρνουά μικτών πολεμικών τεχνών, που είχε οργανωθεί από το UFC.

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