Παντρεμένος ταξίδεψε στην Ταϊλάνδη για να παντρευτεί: Τον «έκαψαν» οι προσκλήσεις γάμου στο Facebook

Snapshot Ο Ντέιβιντ Κέρτις συνελήφθη για διγαμία μετά από 10νες, όταν ημιμη σύζυγ του τον κατήγειλε στη Βτανία.

Ο Κέρτις παντρεύτηκε δεύτερη φορά στην Ταϊλάνδη και έστειλε προσκλήσεις γάμου μέσω Facebook, γεγονός που αποκάλυψε τη διγαμία του.

Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή, 100 ώρες κοινωφελούς εργασίας και υποχρέωση καταβολής δικαστικών εξόδων.

Η πρώτη σύζυγος δήλωσε ότι η πράξη του αποτέλεσε προδοσία και δεν κατανοεί γιατί δεν περίμενε το διαζύγιο.

Ο Κέρτις παραδέχτηκε τη διγαμία στο δικαστήριο και προσπαθεί να αποκαταστήσει σχέσεις με την οικογένειά του. Snapshot powered by AI

Mία απίστευτη περίπτωση διγαμίας σε δύο χώρες αποκάλυψε ένα αδέξιο λάθος του γαμπρού...αφού έστειλε μέσω των κοινωνικών δικτύων προσκλήσεις γάμου σε φίλους και συγγενείς.

Με την επιστροφή του στη Βρετανία, συνελήφθη, καθώς η νόμιμη σύζυγος τον κατήγγειλε για διγαμία και οι λεπτομέρειες αυτής της υπόθεσης ήρθαν στο φως μέσα από την πρόσφατη δίκη που διεξήχθη στο Νότιγχαμ.

Ο 56χρονος Ντέιβιντ Κέρτις, υψηλόβαθμο στέλεχος, αποφάσισε να πετάξει για την Ταϊλάνδη, στέλνοντας ένα μήνυμα από το αεροδρόμιο στη σύζυγό του Κίρστι, 51 ετών, ότι χρειαζόταν ένα διάλειμμα από τον γάμο και θα ταξίδευε ανά τον κόσμο, πριν επιστρέψει στο σπίτι τους, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Daily Mail.

Η «εξαφάνισή» του συνέβη τον Απρίλιο του 2025, χωρίς η σύζυγός του να έχει μάθει κάτι νεότερο στο διάστημα που ακολούθησε, ενώ όπως υποστηρίζει δεν είχε προηγηθεί κάποιος καυγάς που να προμήνυε τη φυγή του.

Αργότερα ανακάλυψε ότι βρισκόταν στην Ταϊλάνδη και έμαθε για μια ανακοίνωση γάμου που είχε δημοσιεύσει στο διαδίκτυο η «νύφη», Κβάντα Σατίπιαν στην οποία αναφέρονταν λεπτομέρειες για τον γάμο τους και τον «μήνα του μέλιτος στην Αγγλία, την πατρίδα του Ντέιβιντ».

Αμέσως μετά τον κατήγγειλε στην αστυνομία κατόπιν συμβουλής του δικηγόρου της.

Με την επιστροφή του στη Βρετανία, τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν προσγειώθηκε στο Χίθροου, συνελήφθη, αφού παραδέχτηκε τη διγαμία.

Ο Κέρτις γλίτωσε την προφυλάκιση, ωστόσο του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης έξι μηνών, με αναστολή για 18 μήνες, στο Ειρηνοδικείο του Νότιγχαμ.

Ο Ντέιβιντ και η Κίρστι, οι οποίοι είχαν από δύο παιδιά ο καθένας από προηγούμενες σχέσεις όταν γνωρίστηκαν, ήταν μαζί για έξι χρόνια όταν παντρεύτηκαν παρουσία φίλων και συγγενών το 2015.

Ο Κέρτις γνώρισε την Τατίπιαν σε ένα μπαρ στην Ταϊλάνδη. Τώρα ζει μαζί της σε ένα ισόγειο διαμέρισμα στο Λιντς, αφού εκείνη μετακόμισε από την Ταϊλάνδη μετά το γάμο, αφήνοντας πίσω τα δύο μικρά παιδιά της.

Στο δικαστήριο της Τρίτης, ο Κέρτις εμφανίστηκε μέσω βιντεοσύνδεσης, όπου παραδέχτηκε τη διγαμία. Δεν έχει προηγούμενες καταδίκες. Ο δικηγόρος του ισχυρίστηκε πως: «Έστειλε προσκλήσεις στους στενούς συγγενείς του, ρωτώντας τους αν ήθελαν να παρευρεθούν στην τελετή. Δεν πρόκειται για περίπτωση όπου έφυγε κρυφά [από τη χώρα] και παντρεύτηκε. Το έκανε δημόσια.«Δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία ότι προκλήθηκε ψυχική οδύνη στο θύμα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό.

«Τώρα έχει χωρίσει από την καταγγέλλουσα, έχει μια καλή δουλειά και κερδίζει 3.900 λίρες το μήνα. Προσπαθεί να ξαναχτίσει τις σχέσεις με την ευρύτερη οικογένειά του – τους αδελφούς του, τη μητέρα του, τα παιδιά και τα εγγόνια του – και έχει υπάρξει επαφή προς αυτή την κατεύθυνση. Κοιτάζοντας πίσω, γνωρίζει ότι θα έπρεπε να είχε χειριστεί τα πράγματα διαφορετικά».

Στο πλαίσιο της αναστολής της ποινής, ο δικαστής διέταξε τον Κέρτις να εκτελέσει 100 ώρες μη αμειβόμενης εργασίας. Του επιβλήθηκε επίσης να καταβάλει 650 λίρες για δικαστικά έξοδα και 154 λίρες ως επιπλέον τέλος προς το θύμα.

Όσο για την πρώτη αντίδραση της πρώην πλέον συζύγου, όταν είδε την πρόσκληση γάμου, όπως την περιέγραψε στην Daily Mail: «Απλώς ένιωσα ναυτία. Ήταν μια τέτοια προδοσία, ένιωσα σαν τα 16 χρόνια να μην μετρούσαν για τίποτα και απλώς με πέταξαν έτσι. Ακόμα δεν είμαι σίγουρη γιατί το έκανε· είχα ήδη υποβάλει αίτηση διαζυγίου, οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούσαν να περιμένουν. Είπε στους άλλους ότι έπρεπε να παντρευτούν επειδή δεν τους επιτρεπόταν να κρατιούνται χέρι-χέρι στο χωριό της.

Νομίζω ότι απλώς ήθελε να με κρατήσει εκεί, σε περίπτωση που τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης