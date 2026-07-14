«Κατά συρροή νύφη» για να παίζει στα καζίνο του Λας Βέγκας: Τουλάχιστον 14 γάμοι - αστραπή

Snapshot Η 33χρονη Jiaying Chen παντρεύτηκε τουλάχιστον πέντε άνδρες μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου 2025 για να χρηματοδοτεί τον εθισμό της στον τζόγο στο Λας Βέγκας.

Υπέβαλε συνολικά 15 αιτήσεις γάμου από το 2019 έως το 2024, χρησιμοποιώντας ψευδώνυμα και πλαστογραφημένα έγγραφα.

Παραδέχτηκε ενοχή για διγαμία και απόκτηση χρημάτων με ψευδείς ισχυρισμούς, ενώ αντιμετώπιζε κατηγορίες για διγαμία, πλαστογραφία και κλοπή.

Έκλεψε περίπου 138.000 δολάρια από τουλάχιστον τρεις άνδρες με το πρόσχημα άρρωστων συγγενών και έχασε πάνω από 300.000 δολάρια σε καζίνο μέσα σε ένα χρόνο.

Η μέγιστη ποινή φυλάκισης που αντιμετωπίζει είναι 24 έτη. Snapshot powered by AI

Σε «φάμπρικα» γάμων είχε μετατρέψει τον εθισμό της στον τζόγο μία 33χρονη, ώστε να βρίσκει χρήματα για να παίζει τυχερά παιχνίδια στο Λας Βέγκας.

Η 33χρονη Jiaying Chen σύμφωνα με ποινική καταγγελία, παντρεύτηκε πέντε άνδρες μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου του τρέχοντος έτους και συνελήφθη τον Ιούνιο.

Η Τσεν υπέβαλε 15 αιτήσεις γάμου στο Γραφείο Άδειας Γάμου της Κομητείας Κλαρκ μεταξύ Μαρτίου 2019 και Μαΐου 2024, σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά αρχεία. Στο παρελθόν είχε τεθεί υπό κράτηση για διγαμία το 2024. Η Τσεν είχε πλαστογραφήσει άδεια οδήγησης της Νεβάδα και αμερικανικό διαβατήριο με το ψευδώνυμο Βίκι Λιάνγκ, ανέφερε το News 3.

Διηύθυνε το δόλιο σχέδιο για να τσεπώσει χρήματα για τυχερά παιχνίδια και συμφώνησε να παραδεχτεί την ενοχή της. Παραδέχτηκε μία κατηγορία διγαμίας και μία κατηγορία απόκτησης χρημάτων με ψευδείς ισχυρισμούς στο Περιφερειακό Δικαστήριο της κομητείας Κλαρκ την Πέμπτη (9 Ιουλίου). Τα αρχεία του δικαστηρίου δείχνουν ότι αρχικά, αντιμετώπιζε έξι κατηγορίες κακουργήματος για διγαμία, δύο κατηγορίες πλαστογραφίας και κλοπής ως μέρος του σχεδίου, δείχνουν τα δικαστικά αρχεία.

Σύμφωνα με το Las Vegas Review Journal, η αστυνομία είπε ότι η Τσεν χρηματοδότησε τον τζόγο της χρησιμοποιώντας ένα ψευδώνυμο και λέγοντας ψέματα σε αιτήσεις γάμου. Από τις 15 αιτήσεις, της εκδόθηκαν οκτώ πιστοποιητικά γάμου. Η γυναίκα είπε στους αξιωματούχους ότι δεν παντρεύτηκε όλους τους άνδρες για τους οποίους υπέβαλε αιτήσεις, καθώς δεν πλήρωσαν όλοι. Δεν είναι σαφές πώς τους έκανε όλους να την παντρευτούν. Μεταξύ Απριλίου 2025 και Ιουνίου, τα αρχεία της κομητείας δείχνουν ότι η Vicky Liang υπέβαλε επιπλέον οκτώ αιτήσεις γάμου και έλαβε επτά πιστοποιητικά γάμου.

Είπε στην αστυνομία ότι «θα μπορούσε να βγάλει έως και 20.000 δολάρια από έναν γάμο». Γνώρισε τους άνδρες στα social media. Η Τσεν έκλεψε περίπου 138.000 δολάρια από τουλάχιστον τρεις από τους άνδρες. Πήρε τα χρήματα με το τέχνασμα των «άρρωστων συγγενών», αλλά τα έπαιξε στα καζίνο. Σύμφωνα με το Review Journal, έχασε 300.000 δολάρια μόνο σε ένα καζίνο τον τελευταίο χρόνο και αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή φυλάκισης 24 ετών.