Ζελένσκι: Συντονιζόμαστε με την Ε.Ε. για τις συνομιλίες με ΗΠΑ - Ρωσία

Snapshot Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι συντονίζεται με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φον ντερ Λάιεν εν όψει των συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι στις 10 και 11 Νοεμβρίου.

Οι συνομιλίες θα είναι τριμερείς, μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς συμμετοχή ευρωπαίων αξιωματούχων, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Υπάρχει αντίθεση μεταξύ των δηλώσεων του Κρεμλίνου και του Γάλλου υπουργού Εξωτερικών σχετικά με τη συμμετοχή ευρωπαίων στη συνάντηση.

Το Κρεμλίνο τόνισε ότι οι Ουκρανοί και οι Αμερικανοί διατηρούν ξεχωριστούς διαύλους επικοινωνίας με τους ευρωπαίους εταίρους. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι βρίσκεται σε συντονισμό με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν εν όψει των συνομιλιών του Αμπού Ντάμπι στις 10 και 11 Νοεμβρίου.

«Η Ούρσουλα κι εγώ έχουμε συντονίσει τις θέσεις σε ό,τι αφορά την συνάντηση του Αμπού Ντάμπι. Κάνουμε τα πάντα ώστε το τριμερές σχήμα να φέρει αποτελέσματα», έγραψε στο Χ ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Από την πλευρά του το Κρεμλίνο επέμεινε ότι οι συνομιλίες για την Ουκρανία θα είναι αυστηρά τριμερείς, θα πραγματοποιηθούν ανάμεσα στις αντιπροσωπείες της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν θα περιλαμβάνουν ευρωπαίους αξιωματούχους.

Οι σχετικές δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ έρχονται σε αντίθεση με την χθεσινή δήλωση του υπουργού Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ο οποίος επέμεινε ότι Γάλλοι αξιωματούχοι θα είναι παρόντες στη συνάντηση του Αμπού Ντάμπι, όπου οι πλευρές θα συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, τις μεταπολεμικές εγγυήσεις ασφαλείας και την αποκλιμάκωση.

Ο Πεσκόφ διευκρίνισε ότι τόσο οι Ουκρανοί όσο και οι Αμερικανοί έχουν τους δικούς τους διαύλους επικοινωνίας με τους ευρωπαίους εταίρους τους.