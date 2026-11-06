Ζελένσκι: Πιθανές οι ηλεκτρονικές εκλογές το χειμώνα στην Ουκρανία- Θετική η επικράτηση Δημοκρατικών

Snapshot Ο πρόεδρος Ζελένσκι εξέφρασε την πιθανότητα διεξαγωγής ηλεκτρονικών εκλογών το χειμώνα στην Ουκρανία για τη διευκόλυνση της συμμετοχής στρατιωτών και πολιτών στο εξωτερικό.

Ζήτησε εκεχειρία για να πραγματοποιηθούν οι εκλογές, επισημαίνοντας τους κινδύνους που υπάρχουν στη διεξαγωγή τους.

Εκτίμησε θετικά την εκλογική επικράτηση των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ, θεωρώντας ότι υποστηρίζουν πιο ξεκάθαρα την Ουκρανία.

Εξέφρασε ανησυχία για την επιρροή του Έλον Μασκ στις εκλογές και την πολιτική των μικρότερων κρατών.

Υποστήριξε ότι η αυξημένη δυτική βοήθεια μπορεί να επηρεάσει θετικά τη στάση του Πούτιν και να φέρει την Ουκρανία πιο κοντά σε διαπραγματεύσεις. Snapshot powered by AI

Το ενδεχόμενο να διεξαχθούν ηλεκτρονικές εκλογές το χειμώνα στην Ουκρανία έθεσε ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή ZDF Magazin Royale, ανέφερε ότι υπάρχουν κίνδυνοι για τη διεξαγωγή εκλογών, ωστόσο μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα μπορούν να συμμετέχουν στρατιώτες και πολίτες που ζουν στο εξωτερικό.

Σχολίασε ότι έχει ζητήσει από την μεριά των Αμερικανών διαπραγματευτών να συμφωνήσουν σε ενεργειακή εκεχειρία με τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ώστε οι Ουκρανοί πολίτες να έχουν ρεύμα και νερό. «Εκείνο το διάστημα μπορούν να διεξαχθούν εκλογές», σχολίασε.

Παράλληλα αναφέρθηκε στον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν μικρότερα κράτη, με την αυξανόμενη επιρροή του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, Έλον Μασκ, στις εκλογές.

Ερωτηθείς σχετικά με τη μετεκλογική ανάρτηση του Μασκ στο X, όπου αστειευόταν ότι «τα διαστημικά λέιζερ παρέμβασης στις εκλογές απέτυχαν», ο Ζελένσκι εξέφρασε αμφιβολίες για το αν επρόκειτο απλώς για αστείο. «Δεν ξέρω πότε σοβαρολογεί και πότε αστειεύεται», δήλωσε ο Ζελένσκι και συνέχισε: «Για εμένα, είναι υπερβολικά σοβαρό το ζήτημα όταν μιλάει για δορυφόρους».

Βέβαια, ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε τη SpaceX για την παροχή δορυφορικής συνδεσιμότητας, η οποία αποδείχθηκε κρίσιμη κατά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής, ωστόσο επέκρινε τη στάση του Μασκ απέναντι στον πόλεμο. «Όταν ένας εξαιρετικά πλούσιος άνθρωπος μπορεί να επηρεάζει την πολιτική των ΗΠΑ, αυτό είναι επικίνδυνο για τις μικρότερες χώρες», σημείωσε και υποστήριξε ότι τα σχόλια του Μασκ σχετικά με το ποιος πρέπει να κυβερνά τη Γερμανία ή την Ουκρανία υπερβαίνουν την απλή προσωπική άποψη, ακριβώς λόγω της οικονομικής και πολιτικής του επιρροής.

Ικανοποιημένος με την εκλογή Δημοκρατικών στις ΗΠΑ

Ο Ουκρανός πρόεδρος χαιρέτισε την εκλογική επιτυχία των Δημοκρατικών, εκτιμώντας ότι έχουν περισσότερο ξεκάθαρη στάση ως προς την υποστήριξη της Ουκρανίας στον πόλεμο.

«Απολαμβάνουμε διακομματική στήριξη. Είμαι ευγνώμων και προς τους Ρεπουμπλικανούς, όμως οι Δημοκρατικοί μιλούν με μεγάλη σαφήνεια για τη στήριξη της Ουκρανίας», ανέφερε και πρόσθεσε ότι το Δημοκρατικό Κόμμα έχει ταχθεί υπέρ των στενότερων διατλαντικών δεσμών και της συνέχισης της στρατιωτικής και οικονομικής συνδρομής προς το Κίεβο.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η ισχυρότερη δυτική βοήθεια θα μπορούσε να αλλάξει τους υπολογισμούς του Πούτιν: «Εάν το Κογκρέσο δεσμευτεί τώρα για ισχυρή οικονομική στήριξη ή παροχή οπλισμού, όπως πράττει σήμερα η Ευρώπη, πιστεύω ότι αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο στη στάση του Πούτιν».

Υποστήριξε ακόμη ότι η αυξημένη βοήθεια θα μπορούσε να φέρει την Ουκρανία πιο κοντά στις διαπραγματεύσεις, αναγκάζοντας τη Ρωσία να επανεκτιμήσει το κόστος της συνέχισης του πολέμου.

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