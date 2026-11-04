Στη Μαδρίτη ο Ζελένσκι για να συναντήσει τον Πέδρο Σάντσεθ

Συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους θα έχει στην Ισπανία ο Ουκρανός πρόεδρος ενόψει των προγραμματισμένων τριμερών συνομιλιών που θα πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα στο Αμπού Ντάμπι, με τη συμμετοχή και της Ρωσίας

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Στη Μαδρίτη ο Ζελένσκι για να συναντήσει τον Πέδρο Σάντσεθ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται στη Μαδρίτη για συνομιλίες σχετικά με την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας του Κιέβου.
  • Ο Ζελένσκι προγραμματίζει συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους ενόψει τριμερών συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι με τη συμμετοχή της Ρωσίας.
  • Οι τριμερείς συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι θα επικεντρωθούν στον τερματισμό του πολέμου, την ασφάλεια στη μεταπολεμική περίοδο και την αποκλιμάκωση της έντασης.
  • Ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της Ιβηρο-Αμερικανικής Συνόδου στη Μαδρίτη.
  • Πριν από την άφιξή του στην Ισπανία, ο Ζελένσκι είχε συνομιλίες στη Γερμανία.
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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφθασε σήμερα στην Ισπανία για συνομιλίες σχετικά με την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας του Κιέβου και συναντήσεις με άλλους ηγέτες κατά τη διάρκεια της Ιβηρο-Αμερικανικής Συνόδου που διεξάγεται στη Μαδρίτη, όπως έγραψε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Telegram.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος εμφανίστηκε σε βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο όπου τον υποδέχονται κατά την αποβίβασή του από το αεροσκάφος του, δήλωσε επίσης ότι σχεδιάζει να συνομιλήσει με Αμερικανούς αξιωματούχους ενόψει των προγραμματισμένων τριμερών συνομιλιών που θα πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα στο Αμπού Ντάμπι, με τη συμμετοχή και της Ρωσίας.

«Τις επόμενες ημέρες, έχουν επίσης προγραμματιστεί επαφές με την αμερικανική πλευρά», έγραψε ο Ζελένσκι. «Συντονιζόμαστε με τους εταίρους μας για την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων σε θέματα ασφαλείας και στα επόμενα βήματα προς την ειρήνη».

Πέδρο Σάντσεθ

Ο απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε τη Δευτέρα πως οι ΗΠΑ θα φέρουν σε επαφή αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και της Ρωσίας στο Αμπού Ντάμπι, στις 10 και 11 Νοεμβρίου, με στόχο να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, τις συμφωνίες για την ασφάλεια στη μεταπολεμική περίοδο και την αποκλιμάκωση της έντασης.

Στις δηλώσεις του στο Telegram, ο Ζελένσκι ανέφερε πως οι συνομιλίες του στη Μαδρίτη θα επικεντρωθούν στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας που χρειάζεται η Ουκρανία για να αντιμετωπίσει τις αεροπορικές επιδρομές της Ρωσίας ενόψει και του χειμώνα.

Το γραφείο του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ έκανε γνωστό πως ο επικεφαλής της ισπανικής κυβέρνησης θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι αύριο. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχε συνομιλίες στη Γερμανία προτού αναχωρήσει αεροπορικώς για την Ισπανία.

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