Ο Ζελένσκι ανακοινώνει τριμερείς συνομιλίες στις 10 - 11 Νοεμβρίου: Αποκλείει πρόσκληση Πούτιν

Οι συζητήσεις σε επίπεδο εργασίας θα πραγματοποιηθούν στο Άμπου Ντάμπι, για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ο Ζελένσκι ανακοινώνει τριμερείς συνομιλίες στις 10 - 11 Νοεμβρίου: Αποκλείει πρόσκληση Πούτιν

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. 

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  • Η Ουκρανία, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πραγματοποιήσουν τριμερείς συνομιλίες σε επίπεδο εργασίας στο Αμπού Ντάμπι στις 10 και 11 Νοεμβρίου, οι πρώτες από τον Φεβρουάριο.
  • Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν σε εγγυήσεις ασφάλειας, πιθανή εκεχειρία στον τομέα της ενέργειας και επαναφορά της πρόσβασης στη Μαύρη Θάλασσα για τις εξαγωγές σιτηρών.
  • Ο Ζελένσκι αποκλείει το ενδεχόμενο να προσκαλέσει τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν στο Κίεβο ή να μεταβεί στη Μόσχα, απορρίπτοντας επίσης τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του.
  • Ο Γερμανός καγκελάριος Μερτς υπογράμμισε την ανάγκη ουσιαστικής προετοιμασίας από τη Ρωσία για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και προειδοποίησε για τον κίνδυνο επιδείνωσης της παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης λόγω των ρωσικών επιθέσεων στη Μαύρη Θάλασσα.
  • Η Ουκρανία επιμένει να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις για το μέλλον της, ενώ η Ευρώπη πρέπει να έχει ρόλο στο τραπέζι των συνομιλιών.
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Η Ουκρανία, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πραγματοποιήσουν τις πρώτες άμεσες τριμερείς συνομιλίες τους από τον Φεβρουάριο, στο Αμπού Ντάμπι στις 10 και 11 Νοεμβρίου, όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Τρίτη, από το Βερολίνο, όπου βρίσκεται, αναζωπυρώνοντας τις ελπίδες για ανανέωση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Οι συζητήσεις σε επίπεδο εργασίας αναμένεται να επικεντρωθούν στις εγγυήσεις ασφάλειας, σε μια πιθανή εκεχειρία στον τομέα της ενέργειας και στην αποκατάσταση της πρόσβασης στη Μαύρη Θάλασσα για τις εξαγωγές σιτηρών.

Μιλώντας στο Βερολίνο μαζί με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ελπίζει οι συνομιλίες να οδηγήσουν τελικά σε συνάντηση μεταξύ των ηγετών των τριών χωρών.

Το Κίεβο επιδιώκει εκεχειρία και εγγυήσεις ασφάλειας ως μέρος οποιασδήποτε πορείας προς μια μόνιμη λύση. «Αναμένουμε ότι οι τριμερείς συναντήσεις μεταξύ της Ουκρανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας θα ξαναρχίσουν στο εγγύς μέλλον, στις 10-11 Νοεμβρίου. Θα πρόκειται για συναντήσεις σε επίπεδο εργασίας», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Χαρακτήρισε τις ενεργειακές υποδομές και τις εξαγωγές σιτηρών ως δύο άμεσες προτεραιότητες. «Για εμάς, αυτές είναι προτεραιότητες· κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να αποτελούν προτεραιότητες για όλους τους λογικούς ανθρώπους. Η ενέργεια – δηλαδή, η κατάπαυση του πυρός και από τις δύο πλευρές – καθώς και οι κρίσιμες υποδομές. Δεύτερον, υπάρχουν τα σιτηρά, πράγμα που σημαίνει την επαναλειτουργία της πρόσβασης στη Μαύρη Θάλασσα», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι η Ουκρανία εισέρχεται στις διαπραγματεύσεις από μια σταθερή θέση στο πεδίο της μάχης, παρά τις σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζει στον τομέα της αεροπορικής άμυνας. Ο Ζελένσκι τόνισε ότι οποιαδήποτε διπλωματική πρόοδος πρέπει να συνοδεύεται από εγγυήσεις ασφάλειας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι συζητήσεις σε επίπεδο εργασίας θα μπορούσαν να δημιουργήσουν την ευκαιρία για μια συνάντηση μεταξύ των ηγετών, αλλά απέρριψε την ιδέα να μεταβεί στη Μόσχα ή να προσκαλέσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο Κίεβο.

«Δεν προσκαλούμε τον Πούτιν στο Κίεβο», δήλωσε ο Ζελένσκι, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια πρόσκληση δεν θα είχε κανένα νόημα αν η Ρωσία αρνηθεί να παραστεί.

«Πρώτα απ’ όλα, ήρθαν σε εμάς χωρίς πρόσκληση το 2022. Αλλά δεν έχει νόημα να προσκαλέσουμε τον Πούτιν στο Κίεβο, γιατί δεν θα έρθει. Το να τους προσκαλέσουμε μόνο και μόνο για να μην έρθουν είναι καταστροφικό. Είναι το ίδιο με το να με προσκαλέσουν στη Μόσχα. Αυτό που κάνει η Ρωσία είναι καταστροφικό – είναι απλά σαν να φτύνει στο πρόσωπο ολόκληρου του κόσμου, ο οποίος θέλει να τελειώσει ο πόλεμος», είπε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος απέρριψε επίσης το ενδεχόμενο τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Πούτιν, λέγοντας ότι αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει στη Μόσχα να αποφύγει τις άμεσες διαπραγματεύσεις.

Η Ουκρανία έχει ζητήσει επανειλημμένα μια τετ α τετ συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών. Το Κρεμλίνο έχει δηλώσει ότι μια τέτοια συνάντηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο στη Μόσχα.

Από την πλευρά του ο Γερμανός καγκελάριος, Μερτς χαιρέτισε τις προγραμματισμένες συνομιλίες, αλλά είπε ότι δεν έχει δει ακόμη στοιχεία που να δείχνουν ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί σοβαρά για κατάπαυση του πυρός και ειρηνευτική συμφωνία.

Προειδοποίησε επίσης ότι οι ρωσικές επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα ενέχουν τον κίνδυνο να επιδεινώσουν την παγκόσμια επισιτιστική κρίση. Ο Μερτς πρόσθεσε ότι η Ουκρανία πρέπει να συμμετέχει σε οποιεσδήποτε συζητήσεις σχετικά με το μέλλον της και ότι η Ευρώπη θα πρέπει επίσης να έχει θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

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