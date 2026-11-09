Λήξη συναγερμού στον Λευκό Οίκο: Συνελήφθησαν δύο άτομα μετά από περιστατικά με οχήματα

Κατά τη διάρκεια των συμβάντων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν εντός του προεδρικού συγκροτήματος

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Λήξη συναγερμού στον Λευκό Οίκο: Συνελήφθησαν δύο άτομα μετά από περιστατικά με οχήματα
ΚΟΣΜΟΣ
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Σε προσωρινό lockdown τέθηκε νωρίτερα σήμερα ο Λευκός Οίκος, ύστερα από δύο ξεχωριστά περιστατικά με οχήματα που σημειώθηκαν στο πάρκο Λαφαγιέτ, σε μικρή απόσταση από την προεδρική κατοικία.

Κατά τη διάρκεια των συμβάντων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν εντός του προεδρικού συγκροτήματος. Για περίπου μισή ώρα εφαρμόστηκε απαγόρευση εισόδου και εξόδου στον Λευκό Οίκο, ενώ οι γύρω δρόμοι έκλεισαν προσωρινά.

Το πρώτο συμβάν σημειώθηκε λίγο πριν από τις 10 το πρωί (τοπική ώρα, 16.00 ώρα Ελλάδος), όταν ένα αυτοκίνητο προσέκρουσε σε μια πινακίδα στο πεζοδρόμιο που περιβάλλει το πάρκο Λαφαγιέτ, όπως αναφέρει η Μυστική Υπηρεσία. Ο οδηγός φέρεται να επέδειξε επιθετική συμπεριφορά προς τους αστυνομικούς, και σύντομα συνελήφθη.

Περίπου την ίδια ώρα, ένα δεύτερο άτομο έπεσε με το όχημά του σε ένα προστατευτικό κιγκλίδωμα, κοντά στη βορειοδυτική γωνιά του πάρκου Λαφαγιέτ. Και σε αυτήν την περίπτωση, ο οδηγός συνελήφθη από τις αρχές.

Η Μυστική Υπηρεσία διερευνά και τα δύο περιστατικά, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν συνδέονται μεταξύ τους.

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