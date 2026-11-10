Ο Τραμπ «τρόλαρε» τους δημοσιογράφους με τον Ντάνα Γουάιτ – Το παρασκήνιο της υποτιθέμενης πρότασης

Ο επικεφαλής του UFC εμφανίστηκε δίπλα στον Αμερικανό πρόεδρο και απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει πολιτικές φιλοδοξίες.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ο Τραμπ «τρόλαρε» τους δημοσιογράφους με τον Ντάνα Γουάιτ – Το παρασκήνιο της υποτιθέμενης πρότασης
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντάνα Γουάιτ εμφανίστηκε δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξη Τύπου και συμμετείχε σε αστείο σχετικά με την πρόταση να αναλάβει εκπρόσωπος Τύπου.
  • Ο Γουάιτ διευκρίνισε ότι δεν έχει πολιτικές φιλοδοξίες και αρνήθηκε επίσημα την πρόταση του Τραμπ.
  • Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι η πρόταση ήταν αστείο που προέκυψε μετά από μια δύσκολη ημέρα με τον Τύπο.
  • Η θέση του εκπροσώπου Τύπου στον Λευκό Οίκο παραμένει κενή μετά την αποχώρηση της Κέιτι Ζακάρια.
  • Η προσωπική σχέση του Γουάιτ με τον Τραμπ είναι μακροχρόνια, αλλά η εμφάνισή του δεν σηματοδοτεί είσοδό του στην κυβέρνηση.
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Ο επικεφαλής του UFC ανέβηκε στο βήμα της αίθουσας Τύπου, αλλά αρνήθηκε τελικά να αναλάβει τη θέση του εκπροσώπου. Το αστείο του Αμερικανού προέδρου που προκάλεσε σύγχυση.

Στην αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου, δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε τη Δευτέρα (9/11) ο Ντάνα Γουάιτ, δίνοντας συνέχεια στην ιστορία με την υποτιθέμενη πρόταση του Αμερικανού προέδρου να αναλάβει καθήκοντα εκπροσώπου Τύπου.

Ο επικεφαλής του UFC πήρε μάλιστα θέση πίσω από το βήμα και άρχισε να δέχεται ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους, συμμετέχοντας στο αστείο που είχε ξεκινήσει ο Τραμπ το Σαββατοκύριακο.

«Πάντα ήθελα να το κάνω αυτό. Ποιος έχει την πρώτη ερώτηση;», είπε ο Γουάιτ, ο οποίος εξήγησε ότι τις προηγούμενες ημέρες είχε δεχθεί δεκάδες τηλεφωνήματα από μέσα ενημέρωσης που ζητούσαν να μάθουν εάν πράγματι θα αναλάμβανε τη θέση.

«Δεν είπα όχι. Δεν λέω όχι στον πρόεδρο για τίποτα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν ήθελε να σχολιάσει την πρόταση πριν τοποθετηθεί δημόσια ο ίδιος ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε ότι η ιδέα προέκυψε έπειτα από μια δύσκολη ημέρα με τον Τύπο και ότι δεν περίμενε να αντιμετωπιστεί τόσο σοβαρά.

«Είχαμε μια πολύ κακή ημέρα με τους δημοσιογράφους και, δεν ξέρω γιατί, σκέφτηκα το όνομά του. Είναι φίλος μου εδώ και πολλά χρόνια», είπε, εξηγώντας ότι αστειευόταν όταν πρότεινε τον Γουάιτ για τη θέση.

Όταν, πάντως, του ζήτησε να απαντήσει επισήμως στην πρόταση, ο επικεφαλής του UFC ξεκαθάρισε: «Σας ευχαριστώ για την πρόταση, κύριε πρόεδρε. Δεν θέλω να μπω στην πολιτική».

«Είμαι συντετριμμένος», απάντησε αστειευόμενος ο Τραμπ, κλείνοντας την ενημέρωση.

Η ανάρτηση που προκάλεσε σύγχυση

Η συζήτηση είχε ξεκινήσει το Σάββατο, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι είχε προσφέρει στον Γουάιτ τη θέση του εκπροσώπου Τύπου, καλώντας τον μάλιστα να φέρει μαζί του γνωστούς αθλητές του UFC ως βοηθούς.

Η ανάρτηση προκάλεσε ερωτήματα για το κατά πόσο επρόκειτο για πραγματική πρόταση, σε μια περίοδο ανακατατάξεων στο κυβερνητικό επιτελείο μετά την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών.

Την Κυριακή, πάντως, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι αστειευόταν. «Έκανα πλάκα, αλλά νομίζω ότι στον Ντάνα αρέσει η ιδέα», είπε, χαρακτηρίζοντάς τον ιδιαίτερα ικανό.

Η παρουσία του Γουάιτ στον Λευκό Οίκο δεν συνοδεύτηκε από κάποια ανακοίνωση. Η θέση του εκπροσώπου Τύπου παραμένει κενή μετά την αποχώρηση της Κέιτι Ζακάρια, η οποία είχε παραμείνει στο αξίωμα μόλις πέντε ημέρες, διαδεχόμενη την Καρολάιν Λέβιτ.

Trump

Ο Γουάιτ διατηρεί στενή προσωπική σχέση με τον Τραμπ εδώ και δεκαετίες και έχει στηρίξει δημόσια τις προεδρικές εκστρατείες του. Η εμφάνισή του τη Δευτέρα αποτέλεσε ακόμη ένα επεισόδιο αυτής της σχέσης, χωρίς ωστόσο να σηματοδοτεί την είσοδό του στην κυβέρνηση.

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