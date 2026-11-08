Ο Τραμπ ζήτησε από τον επικεφαλής του UFC να αναλάβει τη θέση του εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Γουάιτ «βίαιο μαχητή και πολεμιστή», ζητώντας του, μάλιστα, να φέρει μαζί του στη νέα θέση μερικούς διακεκριμένους μαχητές του UFC, «ακόμη και αν ορισμένοι δεν κατάγονται από τη χώρα μας»

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Ο Τραμπ ζήτησε από τον επικεφαλής του UFC να αναλάβει τη θέση του εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου

Ο Ντόλαντ Τραμπ με τον Ντέινα Γουάιτ

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε δημόσια στον Ντέινα Γουάιτ, επικεφαλής του UFC, να αναλάβει τη θέση του εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου.
  • Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Γουάιτ «βίαιο μαχητή και πολεμιστή» και ζήτησε να φέρει μαζί του διακεκριμένους μαχητές του UFC.
  • Η θέση του εκπροσώπου Τύπου παραμένει κενή μετά την παραίτηση της Κέιτι Ζαχαρία τον Οκτώβριο.
  • Ο Ντέινα Γουάιτ δεν έχει ακόμη συζητήσει επίσημα με τον Τραμπ και φαίνεται απρόθυμος να αποδεχθεί την πρόταση λόγω των ήδη πολλών υποχρεώσεών του.
  • Η δημόσια πρόταση του Τραμπ ακολούθησε τη συντριπτική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.
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Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε από τον επικεφαλής του Ultimate Fighting Championship (UFC), Ντέινα Γουάιτ, να αναλάβει τη θέση του εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, μέσω ανάρτησης στα social media.

«Ο Ντέινα θα είναι ένας εκπρόσωπος Τύπου όπως κανένας άλλος», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Ντέινα, σε παρακαλώ, δέξου τη θέση!».

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Γουάιτ «βίαιο μαχητή και πολεμιστή», ζητώντας του, μάλιστα, να φέρει μαζί του στη νέα θέση μερικούς διακεκριμένους μαχητές του UFC, «ακόμη και αν ορισμένοι δεν κατάγονται από τη χώρα μας».

«Χρειαζόμαστε αυτούς τους ανθρώπους για να μας υπερασπιστούν απέναντι στην παρανοϊκή Αριστερά», έγραψε ο Τραμπ, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφίες έξι αθλητών.

Δείτε την ανάρτηση:

Τραμπ - Ντέινα Γουάιτ

Η θέση του εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου παραμένει κενή από τα μέσα Οκτωβρίου, όταν η Κέιτι Ζαχαρία παραιτήθηκε έπειτα από μόλις πέντε ημέρες στο αξίωμα.

Η πρόταση του Τραμπ, έρχεται μετά την συντριπτική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, στις οποίες έχασαν τον έλεγχο τόσο της Γερουσίας όσο και της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Μετά τη δημοσίευση της ανάρτησης, ο Γουάιτ ανέβασε στο Instagram μια φωτογραφία του πίσω από το βήμα της αίθουσας ενημέρωσης των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο.

«Προχωράμε στο επόμενο κεφάλαιο», έγραψε στην λεζάντα, χωρίς να είναι σαφές εάν η ανάρτηση είχε χιουμοριστικό χαρακτήρα.

Η φωτογραφία που δημοσίευσε ο Ντέινα Γουάιτ:

Ντέινα Γουάιτ

Ερωτηθείς για την πρόταση του Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου, ο επικεφαλής του UFC δήλωσε ότι δεν έχει συζητήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο το ζήτημα, διευκρινίζοντας ότι θα συναντηθεί μαζί του την Δευτέρα.

«Έχω ήδη πολλές δουλειές», είπε ο ίδιος στους δημοσιογράφους, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα απορρίψει την πρόταση του Τραμπ, με τον οποίον είναι μακροχρόνιος φίλος.

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