Αποκάλυψη Τραμπ: Η παράξενη συνάντηση Αμερικανών πιλότων με ιπτάμενο αντικείμενο, ταχύτερο από F-22

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι Αμερικανοί πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας του περιέγραψαν την πτήση ενός στρογγυλού αντικειμένου που κινήθηκε τρεις φορές γρηγορότερα από μαχητικό F-22.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τους πιλότους σοβαρούς και μη συνωμοσιολόγους και δεσμεύτηκε να διερευνήσει τυχόν μυστικά προγράμματα για UFO που μπορεί να αγνοεί ο Λευκός Οίκος.

Υπάρχουν ισχυρισμοί από πρώην αξιωματικό των μυστικών υπηρεσιών για μυστικό πρόγραμμα ανάκτησης και μελέτης μη αναγνωρισμένων σκαφών και μη ανθρώπινων βιολογικών υπολειμμάτων, αλλά το Πεντάγωνο το αρνείται.

Το Γραφείο Επίλυσης Ανωμαλιών σε Όλους τους Τομείς (AARO) κατέληξε το 2024 ότι δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία για εξωγήινη τεχνολογία από επίσημες έρευνες. Snapshot powered by AI

O Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη συνέντευξή του με τις ενδιάμεσες εκλογές, η οποία μεταδόθηκε την Κυριακή από το CBS, αναφέρθηκε και στο θέμα των UFO, για το οποίο έχει δεσμευθεί προσωπικά να μην κρύψει τίποτα από τα απόρρητα αρχεία που τηρούνται, δίνοντας μάλιστα εντολή στο υπουργείο Πολέμου να αποδεσμεύει σχετικά αρχεία με έγγραφα και βίντεο.

Ο Τραμπ στη διάρκεια της συνέντευξης όταν ρωτήθηκε σχετικά αποκάλυψε ότι πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ του περιέγραψαν στο Οβάλ Γραφείο την πτήση ενός στρογγυλού αντικειμένου που πέταξε δίπλα σε ένα μαχητικό F-22 με ταχύτητα τριπλάσια από τη δική του. Ο πρόεδρος χαρακτήρισε τον εαυτό του ως άτομο που δεν τείνει να πιστεύει στα UFO, αλλά δεσμεύτηκε να διερευνήσει εάν η κυβέρνηση διατηρεί κάποιο μυστικό πρόγραμμα σχετικά με αυτά τα φαινόμενα χωρίς να το γνωρίζει ο Λευκός Οίκος.

🚨🇺🇸 TRUMP: UFO FLEW 3X FASTER THAN AN F-22! 🛸 Air Force pilots reportedly spotted a mysterious round object speeding past their fighter jet. 👀 WHAT ARE THEY HIDING? #UFO #UAP #Aliens #MassimoLandi https://t.co/B2g64U0lSi — Massimo Landi  🇮🇹 🇺🇸 📐🔼 /G\ (@MassimoLandi7) November 9, 2026

«Δεν είμαι ιδιαίτερα πιστός. Όμως, στο Οβάλ Γραφείο, κατά τη διάρκεια της πρώτης μου θητείας και τώρα, σε κάποιο βαθμό, και κατά τη δεύτερη, συναντήθηκα με πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας», απάντησε. Τους περιέγραψε ως σοβαρούς ανθρώπους, που δεν ασχολούνται με θεωρίες συνωμοσίας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο, του είπαν «πολύ παράξενα πράγματα».

«Πιλοτάρουν ένα F-22, που είναι το καλύτερο που υπάρχει, το ταχύτερο αεροσκάφος που έχει δει ποτέ κανείς, και κάτι περνάει δίπλα τους με τριπλάσια ταχύτητα. Και είναι στρογγυλό. Δεν είναι αεροδυναμικό, είναι στρογγυλό», διηγήθηκε. Δεν κατονόμασε τους πιλότους ούτε διευκρίνισε πότε και πού συνέβη το περιστατικό. Τον Οκτώβριο του 2024, σε συνέντευξη με τον ποδκάστερ Τζο Ρόγκαν, είχε διηγηθεί την ίδια ιστορία.

🔴 Donald Trump acaba de confirmar hoy que los OVNIs existen, que los UAPs son reales y que están ahí afuera. Que vuelan más rápido que los F-22 Raptor. BOMBAZO 🛸👽 No por la "sorpresa", sino por eso, la confirmación del presidente de los EE.UU. https://t.co/XjjFcoqFks — Siempre está pasando algo. (@sepaoficialenx) November 9, 2026

Στη συνέχεια, όταν τέθηκε το ζήτημα των ισχυρισμών εκείνων που παρουσιάζονται ως πληροφοριοδότες και υποστηρίζουν ότι υπάρχει ένα μυστικό πρόγραμμα, άγνωστο ακόμη και στους προέδρους, το οποίο μελετά αυτά τα αντικείμενα, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι, δεν το έχω ακούσει αυτό. Αλλά αν υπάρχει, θα το διερευνήσω μετά από αυτή τη συνέντευξη», δεσμεύθηκε ο Τραμπ.

Η πιο γνωστή κατηγορία είναι αυτή του Ντέιβιντ Γκρους, πρώην αξιωματικού των μυστικών υπηρεσιών της Πολεμικής Αεροπορίας που συμμετείχε στην ομάδα εργασίας του Πενταγώνου για αυτά τα φαινόμενα. Στις 26 Ιουλίου 2023 κατέθεσε υπό όρκο ενώπιον μιας υποεπιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι η Ουάσιγκτον διατηρεί εδώ και δεκαετίες «ένα πρόγραμμα ανάκτησης συντριμμάτων και αντίστροφης μηχανικής» μη αναγνωρισμένων σκαφών.

Απαντώντας σε ερώτηση της Ρεπουμπλικάνου βουλευτίνας Νάνσι Μέις, ο Γκρους δήλωσε ότι σε ορισμένες ανασύρσεις εντοπίστηκαν «μη ανθρώπινα» βιολογικά υπολείμματα. Παραδέχτηκε ότι δεν τα είχε δει ο ίδιος και ότι βασιζόταν σε συνεντεύξεις με περίπου 40 μάρτυρες.

Το Πεντάγωνο αρνήθηκε τους ισχυρισμούς του, και τον Μάρτιο του 2024 το Γραφείο Επίλυσης Ανωμαλιών σε Όλους τους Τομείς (AARO) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι καμία επίσημη έρευνα δεν είχε επιβεβαιώσει την ύπαρξη εξωγήινης τεχνολογίας.

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