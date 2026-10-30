Έμειναν άναυδοι πιλότοι στο Οχάιο: Κατέγραψαν UFO σε σχήμα χαπιού

Ένα νέο, ανεξήγητο περιστατικό θέασης αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενου αντικειμένου έρχεται στο φως της δημοσιότητας, μέσα από την επίσημη αναφορά δύο πιλότων ιδιωτικού τζετ στο Εθνικό Κέντρο Αναφοράς UFO των Ηνωμένων Πολιτειών (NUFORC).

Οι χειριστές του αεροσκάφους ετοιμάζονταν να εισέλθουν σε μια περιοχή με έντονη καταιγίδα πάνω από την πολιτεία του Οχάιο, όταν ξαφνικά είδαν ένα αντικείμενο σε σχήμα κάψουλας ή χαπιού να ξεπροβάλλει από τα σύννεφα. Το ΑΤΙΑ, το οποίο κινείτο σε υψόμετρο 41.000 ποδιών (περίπου 12 χλμ.), βρέθηκε σε απόσταση μόλις δύο μιλίων από το αεροσκάφος.

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