Εντυπωσιακή κατεδάφιση στη Γερμανία: Κτίριο 130 μέτρων κατέρρευσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα

Snapshot Ένα κτίριο ύψους 130 μέτρων κατεδαφίστηκε με ελεγχόμενη έκρηξη στο Χόενχαμελν Μέρχουμ της Γερμανίας.

Η κατεδάφιση πραγματοποιήθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με τη χρήση εκρηκτικών από εξειδικευμένους πυροτεχνουργούς.

Η περιοχή γύρω από το κτίριο αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας πριν από την έκρηξη.

Δεκάδες θεατές παρακολούθησαν από απόσταση την κατάρρευση του πρώην θερμοηλεκτρικού σταθμού.

Η κατάρρευση δημιούργησε ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης που κάλυψε την περιοχή. Snapshot powered by AI

Ένα εντυπωσιακό θέααμα κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός το Σάββατο στη Γερμανία, όταν ένα επιβλητικό κτίριο ύψους 130 μέτρων (426 ποδιών) κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος στο πλαίσιο μιας προσεκτικά σχεδιασμένης ελεγχόμενης κατεδάφισης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Χόενχαμελν-Μέρχουμ, όπου το γιγαντιαίο κτίριο του πρώην θερμοηλεκτρικού σταθμού κατεδαφίστηκε με τη χρήση εκρηκτικών.

Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, οι πυροτεχνουργοί πυροδότησαν τα φορτία, προκαλώντας την ακαριαία κατάρρευση της κατασκευής και δημιουργώντας ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης. Οι αρχές είχαν αποκλείσει την περιοχή σε ακτίνα ασφαλείας, ενώ δεκάδες θεατές συγκεντρώθηκαν από απόσταση για να παρακολουθήσουν το εντυπωσιακό εγχείρημα.

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή της κατεδάφισης

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