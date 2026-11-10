Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Ο θρυλικός «Beatles», τρίτος πλουσιότερος μουσικός στον κόσμο

Σύμφωνα με το Forbes, φέρεται να διαθέτει καθαρή περιουσία ύψους 1,4 δισ. δολαρίων

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Ο θρυλικός «Beatles», τρίτος πλουσιότερος μουσικός στον κόσμο

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ εμφανίζεται στο Φεστιβάλ του Γκλάστονμπερι στο Γουόρθι Φαρμ, Σόμερσετ, Αγγλία (2022)

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ διαθέτει καθαρή περιουσία ύψους 1,4 δισ. δολαρίων, καθιστώντας τον τρίτο πλουσιότερο μουσικό παγκοσμίως σύμφωνα με το Forbes.
  • Η περιουσία του προέρχεται από τον μουσικό του κατάλογο, νομικές κινήσεις, περιοδείες και συλλογή έργων τέχνης.
  • Η MPL Communications, η εκδοτική εταιρεία που ίδρυσε, διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα σημαντικών καλλιτεχνών και έργων, αποφέροντας σταθερά έσοδα.
  • Ως πρώην μέλος των Beatles, λαμβάνει 25% των κερδών της Apple Corps και περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια ετησίως από πνευματικά δικαιώματα τραγουδιών του συγκροτήματος.
  • Παρά την ηλικία του, ο ΜακΚάρτνεϊ παραμένει ενεργός στη μουσική βιομηχανία.
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Στην ελίτ των δισεκατομμυριούχων εντάχθηκε ο βετεράνος μουσικός Πολ ΜακΚάρτνεϊ.

Ο πρώην σταρ των Beatles, σύμφωνα με το Forbes, φέρεται να διαθέτει καθαρή περιουσία ύψους 1,4 δισ. δολαρίων, γεγονός που τον καθιστά τον τρίτο πλουσιότερο μουσικό στον κόσμο, πίσω από τον Jay-Z με 2,8 δισ. δολάρια και την Τέιλορ Σουίφτ με 2 δισ. δολάρια.

Το περιοδικό αποδίδει τον πλούτο του ΜακΚάρτνεϊ στον μουσικό του κατάλογο, σε νομικές κινήσεις, στις περιοδείες του και στη συλλογή έργων τέχνης που διαθέτει.

Ο θρυλικός τραγουδιστής, 84 ετών, αντλεί, σύμφωνα με πληροφορίες, το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του από την MPL Communications, την εκδοτική εταιρεία που ίδρυσε ο ίδιος και η οποία διαχειρίζεται τον δικό του κατάλογο, καθώς και τους καταλόγους άλλων καλλιτεχνών.

Η περιουσία του Πολ ΜακΚάρτνεϊ βασίζεται σε ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο εκδόσεων που ελέγχει τα πνευματικά δικαιώματα σημαντικών καλλιτεχνών όπως ο Μπάντι Χόλι, εμβληματικών μουσικών έργων του Μπρόντγουεϊ, καθώς και εποχιακών κλασικών όπως τα «It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas» και «The Christmas Song (Chestnuts Roasting On An Open Fire)».

Σύμφωνα με το Forbes, αποκομίζει έσοδα κάθε φορά που ένα λύκειο ανεβάζει μια παράσταση του «Grease» ή όταν ένας θαυμαστής παρακολουθεί σε streaming το «Blue Suede Shoes».

Η κληρονομιά του από τους Beatles παραμένει μια τεράστια και διαρκής πηγή εσόδων.

Music Beatles Anthology

Οι Beatles, από αριστερά, ο Τζον Λένον, ο Τζορτζ Χάρισον, ο Ρίνγκο Σταρ και ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ φτάνουν στο Λίβερπουλ της Αγγλίας, στις 10 Ιουλίου 1964

AP/αρχείου

Ως πρώην μέλος του συγκροτήματος, λαμβάνει μερίδιο 25% από τα κέρδη της Apple Corps, της μητρικής εταιρείας του συγκροτήματος, η οποία αποφέρει περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια ετησίως από εμπορεύματα, πωλήσεις βινυλίων και δικαιώματα streaming. Επιπλέον, μετά από δύο δεκαετίες νομικών μαχών στα δικαστήρια τόσο των ΗΠΑ όσο και του Ηνωμένου Βασιλείου, εισπράττει περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια ετησίως από τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών των Beatles — ένας κατάλογος που σήμερα εκτιμάται σε 200 εκατομμύρια δολάρια.

Η καθαρή περιουσία του ΜακΚάρτνεϊ αξιολογείται με βάση διάφορα επιπλέον βασικά περιουσιακά στοιχεία, όπως οι ζωντανές εμφανίσεις και οι πολύτιμες συμμετοχές του.

Παρά την ηλικία του, παραμένει μέχρι σήμερα ενεργός στη μουσική βιομηχανία.

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