Δολοφονία ή ατύχημα; Τι συνέβη με την Πακιστανή δημοσιογράφο που πυροβολήθηκε από τον σύζυγό της

Η μητέρα και η αδελφή της δημοσιογράφου άκουσαν τον πυροβολισμό και έσπευσαν στο δωμάτιο, όπου τη βρήκαν αιμόφυρτη - Η αρχική καταγγελία για δολοφονία και οι δηλώσεις της οικογένειας που δίνουν νέα τροπή στην υπόθεση

Ανθή Κουρεντζή

Δολοφονία ή ατύχημα; Τι συνέβη με την Πακιστανή δημοσιογράφο που πυροβολήθηκε από τον σύζυγό της
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η δημοσιογράφος Ράμπια Αχσάν βρέθηκε νεκρή από πυροβολισμό στο υπνοδωμάτιό της με τον σύζυγό της να συλλαμβάνεται ως ύποπτος.
  • Ο σύζυγος ισχυρίστηκε ότι ο πυροβολισμός ήταν ατύχημα, καθώς το όπλο εκπυρσοκρότησε κατά λάθος ενώ το περιεργαζόταν.
  • Αρχικά σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, αλλά ο αδελφός της θύματος ζήτησε την απόσυρση της καταγγελίας, θεωρώντας το περιστατικό ατύχημα.
  • Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα και περιμένει τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων για να καθορίσει τα ακριβή αίτια του πυροβολισμού.
  • Η Ράμπια Αχσάν ήταν γνωστή τηλεπαρουσιάστρια και μητέρα δύο παιδιών, και ο θάνατός της προκάλεσε συγκίνηση στον δημοσιογραφικό κόσμο του Πακιστάν.
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Σοκ έχει προκαλέσει στο Πακιστάν ο θάνατος της γνωστής τηλεπαρουσιάστριας και δημοσιογράφου Ράμπια Αχσάν, η οποία βρέθηκε νεκρή από πυροβολισμό μέσα στο υπνοδωμάτιο του σπιτιού της.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του συζύγου της, αφού ήταν εκείνος που βρέθηκε στο πλευρό του θύματος, κρατώντας όπλο.

Η 41χρονη δημοσιογράφος εντοπίστηκε νεκρή την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, στην κατοικία της στην περιοχή Γκουλσαναμπάντ της πόλης Ραβαλπίντι, κοντά στην πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η γυναίκα βρισκόταν στο υπνοδωμάτιο μαζί με τον σύζυγό της, Αχσάν Ταχίρ, όταν ακούστηκε ένας πυροβολισμός.

Η μητέρα και η αδελφή της, που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού, έσπευσαν στο δωμάτιο για να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί.

Η εικόνα που αντίκρισαν ήταν σοκαριστική. Η 41χρονη κειτόταν στο πάτωμα μέσα σε λίμνη αίματος, ενώ ο σύζυγός της στεκόταν κοντά της κρατώντας ένα πιστόλι, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αστυνομική καταγγελία.

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«Το όπλο εκπυρσοκρότησε κατά λάθος», ισχυρίζεται ο σύζυγός της

Ο Αχσάν Ταχίρ συνελήφθη από την αστυνομία, η οποία κατάσχεσε το πιστόλι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στο περιστατικό.

Κατά την αρχική εξέτασή του, ο άνδρας υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τη σύζυγό του και πως ο πυροβολισμός ήταν ατύχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι περιεργαζόταν το όπλο, χωρίς να γνωρίζει πως ήταν γεμάτο, όταν αυτό εκπυρσοκρότησε και η σφαίρα έπληξε τη γυναίκα.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο άνδρας δεν διέθετε άδεια για το συγκεκριμένο πιστόλι.

Η αρχική ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι η Ράμπια Αχσάν είχε δεχθεί πυροβολισμό στο κάτω μέρος του λαιμού, τραύμα που αποδείχθηκε θανατηφόρο.

Στο σημείο μετέβησαν ειδικοί της εγκληματολογικής υπηρεσίας, οι οποίοι συνέλεξαν στοιχεία και εξέτασαν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο πυροβολισμός.

Η καταγγελία για δολοφονία και η ανατροπή από τον αδελφό της

Αρχικά, ο αδελφός της δημοσιογράφου, Χουράμ Άχμεντ, υπέβαλε καταγγελία σε βάρος του συζύγου της, υποστηρίζοντας ότι εκείνος είχε πυροβολήσει και σκοτώσει την αδελφή του.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, καθώς και για παράνομη κατοχή όπλου.

Ωστόσο, η υπόθεση παρουσίασε νέα εξέλιξη τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, όταν ο αδελφός της 41χρονης δήλωσε ότι θεωρεί τον πυροβολισμό ατύχημα και ζήτησε την απόσυρση της καταγγελίας.

Όπως υποστήριξε, δεν υπήρχαν εντάσεις ή συγκρούσεις ανάμεσα στο ζευγάρι πριν από το περιστατικό.

Σύμφωνα με νεότερη μαρτυρία οικιακού βοηθού, το ζευγάρι τακτοποιούσε ρούχα όταν εντοπίστηκε ένα πιστόλι ανάμεσα στα αντικείμενα. Ο σύζυγος φέρεται να πήρε το όπλο στα χέρια του και να το περιεργάστηκε, προτού ακουστεί ο πυροβολισμός.

Παρ' όλα αυτά, η δήλωση του αδελφού δεν συνεπάγεται αυτομάτως το κλείσιμο της υπόθεσης.

Ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας διευκρίνισε ότι οποιοδήποτε αίτημα απόσυρσης της καταγγελίας θα πρέπει να αξιολογηθεί από το αρμόδιο δικαστήριο, το οποίο θα αποφασίσει για την περαιτέρω εξέλιξη της διαδικασίας.

Μητέρα δύο κοριτσιών και γνωστή παρουσία της πακιστανικής τηλεόρασης

Η Ράμπια Αχσάν ήταν μια αναγνωρίσιμη προσωπικότητα στον χώρο της ενημέρωσης στο Πακιστάν.

Εργαζόταν ως παρουσιάστρια στο τηλεοπτικό δίκτυο 92 News, ενώ στο παρελθόν είχε συνεργαστεί με δημοσιογράφους όπως ο Αμίρ Ματίν και ο Ραούφ Κλάσρα, παρουσιάζοντας εκπομπές επικαιρότητας.

Παράλληλα, διατηρούσε επιχείρηση στον χώρο της ομορφιάς στο Ισλαμαμπάντ.

Ήταν μητέρα δύο κοριτσιών, ηλικίας 13 και 11 ετών. Ο θάνατός της προκάλεσε έντονη συγκίνηση στους συναδέλφους της και στον δημοσιογραφικό κόσμο της χώρας.

Η πρώτη κυρία του Πακιστάν, Ασίφα Μπούτο Ζαρντάρι, εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια και ζήτησε πλήρη και αμερόληπτη διερεύνηση του περιστατικού.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων προκειμένου να εξακριβώσουν εάν ο πυροβολισμός ήταν πράγματι ακούσιος ή εάν υπάρχουν στοιχεία που παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

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