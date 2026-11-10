Ζελένσκι: «Εποικοδομητικές» οι σημερινές συνομιλίες μεταξύ Κιέβου και Μόσχας στο Άμπου Ντάμπι

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι συνομιλίες ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία ήταν «πολύ παραγωγικές», όμως παραμένει, όπως είπε, «πολλή δουλειά να γίνει»

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Ζελένσκι: «Εποικοδομητικές» οι σημερινές συνομιλίες μεταξύ Κιέβου και Μόσχας στο Άμπου Ντάμπι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι χαρακτήρισε τις συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι μεταξύ Κιέβου και Μόσχας ως "εποικοδομητικές και ουσιώδεις".
  • Οι συνομιλίες εστίασαν σε ανθρωπιστικά ζητήματα, εγγυήσεις ασφαλείας και την απελευθέρωση κρατουμένων.
  • Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο περιέγραψε τις συνομιλίες ως "πολύ παραγωγικές" αλλά τόνισε ότι υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά.
  • Ο Ζελένσκι έδωσε εντολές για συνέχιση του διαλόγου σε τριμερή και ευρύτερο επίπεδο με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.
  • Οι συνομιλίες αναμένεται να συνεχιστούν το πρωί της Τετάρτης.
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«Εποικοδομητικές και αρκετά ουσιώδεις» χαρακτήρισε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν σήμερα μεταξύ Κιέβου και Μόσχας στο Άμπου Ντάμπι, υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Όπως ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο «Χ» είχε δώσει σαφείς οδηγίες «για την συνέχιση του διαλόγου, τόσο στο πλαίσιο της τριμερούς συνάντησης όσο και σε ευρύτερο επίπεδο, με τους απεσταλμένους του Αμερικανού προέδρου και εκπροσώπους της Ευρώπης».

Παράλληλα, επεσήμανε πως στο επίκεντρο των σημερινών συνομιλιών ήταν τα ανθρωπιστικά ζητήματα και εγγυήσεις ασφαλείας.

Δείτε την ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου:

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Σήμερα ήταν η πρώτη ημέρα των συναντήσεων στο Αμπού Ντάμπι. Πρώτα πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς εταίρους μας, και στη συνέχεια τριμερής συνάντηση μεταξύ της αντιπροσωπείας μας και των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Είμαι ευγνώμων προς όλους τους εταίρους μας για την υποστήριξή τους.

Η τριμερής συνάντηση ήταν εποικοδομητική και αρκετά ουσιαστική. Είχαν χρόνο να συζητήσουν την ανάγκη και τις πιθανές παραμέτρους για ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες. Η απελευθέρωση των κρατουμένων αποτελεί προτεραιότητα. Συζήτησαν λεπτομερώς το περιεχόμενο των εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία και τα θεμέλια για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης λειτουργίας αυτών των εγγυήσεων. Χρειάζονται πραγματικά εργαλεία για να αποτραπεί οποιαδήποτε επανάληψη του πολέμου. Αναφέρθηκε επίσης η ανάγκη για μέτρα αποκλιμάκωσης.

Το κύριο θέμα είναι να φέρουμε την ειρήνη πιο κοντά. Και από την πλευρά της Ουκρανίας, θα υπάρξει μόνο παραγωγική, υψηλής ποιότητας και ειλικρινής εργασία. Ευχαριστώ την αμερικανική πλευρά για τη διοργάνωση αυτών των διαπραγματεύσεων και τα ΗΑΕ για την παροχή μιας αξιόπιστης πλατφόρμας για τη διεξαγωγή τους».

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι συνομιλίες ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία ήταν «πολύ παραγωγικές», όμως παραμένει, όπως είπε, «πολλή δουλειά να γίνει».

Οι συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία αναμένεται να συνεχίσουν το πρωί της Τετάρτης.

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